Ездили как обычно — платить придётся иначе: с января транспорт удивит цифрами

Рост тарифов на пригородные электрички в Приморском крае затронет сразу несколько направлений и станет заметным для пассажиров уже в начале 2026 года. Изменения утверждены региональными властями и коснутся как протяжённых маршрутов, так и популярных поездок между крупными городами. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на опубликованное постановление правительства Приморского края.

Базовый тариф и ключевые направления

С 1 января 2026 года стоимость проезда в пригородных поездах за первую 10-километровую зону увеличится на 2 рубля и составит 32 рубля. Это базовое изменение, от которого рассчитываются тарифы на большинстве маршрутов Приморья.

В АО "Экспресс Приморья" уточнили, что подорожание затронет прежде всего востребованные направления. Так, билет из Владивостока до Уссурийска будет стоить 336 рублей вместо прежних 320. Поездка до станции Ружино обойдётся пассажирам в 1015 рублей, тогда как ранее она стоила 966 рублей. Проезд до Находки подорожает до 606 рублей против прежних 577.

Городские маршруты и дальние линии

При этом на городских маршрутах Владивосток — Мыс Чуркин — Угольная сохранится фиксированная стоимость проезда. Цена будет соответствовать единому городскому тарифу и составит 32 рубля, несмотря на общее повышение.

Изменения коснутся и других пригородных линий. На маршруте Владивосток — Новочугуевка билет будет стоить 975 рублей вместо 928. Проезд на поезде Уссурийск — Хасан подорожает до 715 рублей, тогда как ранее он обходился пассажирам в 680 рублей.

Экспрессы и новые тарифные решения

Корректировка затронет и экспресс-поезда между Владивостоком и аэропортом Кневичи. Здесь тариф за первую зону вырастет с 35 до 37 рублей. Одновременно власти пошли на обратный шаг для пассажиров бизнес-класса: по согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края стоимость такого билета снизится с 500 до 370 рублей.

Кроме того, с 1 января вводится единый городской тариф на участке от станции Находка до станции Мыс Астафьева. Проезд по этому маршруту будет стоить 35 рублей, что станет новым элементом тарифной политики в регионе.