Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Электричка
Электричка
© commons.wikimedia.org by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Ездили как обычно — платить придётся иначе: с января транспорт удивит цифрами

Проезд в пригородных электричках Приморья подорожает с 1 января 2026 года — PrimaMedia

Рост тарифов на пригородные электрички в Приморском крае затронет сразу несколько направлений и станет заметным для пассажиров уже в начале 2026 года. Изменения утверждены региональными властями и коснутся как протяжённых маршрутов, так и популярных поездок между крупными городами. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на опубликованное постановление правительства Приморского края.

Базовый тариф и ключевые направления

С 1 января 2026 года стоимость проезда в пригородных поездах за первую 10-километровую зону увеличится на 2 рубля и составит 32 рубля. Это базовое изменение, от которого рассчитываются тарифы на большинстве маршрутов Приморья.

В АО "Экспресс Приморья" уточнили, что подорожание затронет прежде всего востребованные направления. Так, билет из Владивостока до Уссурийска будет стоить 336 рублей вместо прежних 320. Поездка до станции Ружино обойдётся пассажирам в 1015 рублей, тогда как ранее она стоила 966 рублей. Проезд до Находки подорожает до 606 рублей против прежних 577.

Городские маршруты и дальние линии

При этом на городских маршрутах Владивосток — Мыс Чуркин — Угольная сохранится фиксированная стоимость проезда. Цена будет соответствовать единому городскому тарифу и составит 32 рубля, несмотря на общее повышение.

Изменения коснутся и других пригородных линий. На маршруте Владивосток — Новочугуевка билет будет стоить 975 рублей вместо 928. Проезд на поезде Уссурийск — Хасан подорожает до 715 рублей, тогда как ранее он обходился пассажирам в 680 рублей.

Экспрессы и новые тарифные решения

Корректировка затронет и экспресс-поезда между Владивостоком и аэропортом Кневичи. Здесь тариф за первую зону вырастет с 35 до 37 рублей. Одновременно власти пошли на обратный шаг для пассажиров бизнес-класса: по согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края стоимость такого билета снизится с 500 до 370 рублей.

Кроме того, с 1 января вводится единый городской тариф на участке от станции Находка до станции Мыс Астафьева. Проезд по этому маршруту будет стоить 35 рублей, что станет новым элементом тарифной политики в регионе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя — Пресс-служба правительства Приморья вчера в 4:10
Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя перед Новым годом, нарушителям грозит штраф.

Читать полностью » Во Владивостоке прокуратура проверяет инцидент с травмой школьницы на обледеневшем тротуаре — пресс-служба вчера в 4:10
Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред

Прокуратура Владивостока проводит проверку после травмирования школьницы на обледеневшем тротуаре. Приняты меры для оценки ответственности и компенсации ущерба.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор 30.12.2025 в 13:33
ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

В Приморье увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вызвало закрытие школ и введение новых ограничений.

Читать полностью » Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU 30.12.2025 в 11:20
Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Во Владивостоке продолжают происходить инциденты с пострадавшими из-за гололедицы. Власти начали проверку состояния дорог и пешеходной инфраструктуры.

Читать полностью » Врачи Приморья спасли жизнь девушке после тяжелой аварии на трассе Владивосток — Хабаровск — Доктор Питер 29.12.2025 в 15:26
Разрушительные травмы и борьба за жизнь: как врачи Приморья справились с трагедией на трассе

В Приморье врачи спасли жизнь девушке после серьезной аварии, провели сложную операцию и успешно стабилизировали ее состояние.

Читать полностью » Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС 29.12.2025 в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью » Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС 29.12.2025 в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU 29.12.2025 в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью »

Новости
Общество
Рост тарифов ЖКХ в 2026 году превысит прибавку к пенсии — DEITA.RU
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились до 70 млрд рублей — Деловой Петербург
Наука
Дым пожаров активнее формирует мелкие опасные частицы — EST
Спорт и фитнес
Упражнения без высокой интенсивности запускают обмен веществ утром — Юркова
Туризм
Египтяне оценивают туристов по поведению, а не по паспорту — ТурПром
Авто и мото
Проверка патрубков на морозе вызывает течь антифриза — специалист
Садоводство
Лаванда лучше растёт в бедной щелочной почве с хорошим дренажом — House Digest
Питомцы
Стресс смены дома выявляет болезни у животных в первую неделю — Le Figaro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet