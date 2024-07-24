Офтальмолог Зарина Курачинова развеяла семь распространённых мифов о косоглазии. Она объяснила, что косоглазие — это не просто косметическая проблема, но и серьёзное нарушение зрения, вызывающее головные боли, двоение в глазах и затруднения в определении расстояния до объектов. Страбизм может развиваться не только у детей, но и у взрослых, причём основные причины — это врождённые аномалии, наследственность, травмы, инсульты и даже старение, сообщает News.Ru.
Косоглазие не вызывается стрессом или перенапряжением.
Курачинова также отметила, что страбизм не лечится самостоятельно и не устраняется гимнастикой для глаз. Современные методы хирургического лечения, включающие коррекцию глазных мышц, позволяют достичь значительных результатов в короткие сроки, в то время как лазерное лечение оказывается неэффективным.
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