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Профессор Березовский: при попадании речной или морской воды в глаза поможет чайная заварка
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Профессор Березовский: при попадании речной или морской воды в глаза поможет чайная заварка

В случае попадания речной или морской воды в глаза, профессор Дмитрий Березовский порекомендовал использовать в качестве первой помощи крепкую чайную заварку или капли с сульфацетамидом для предотвращения воспаления, такого как конъюнктивит. Он подчеркнул, что если симптомы не проходят в течение суток, необходимо обратиться к врачу, сообщает News.Ru.

Березовский также упоминул о различных болезнетворных микроорганизмах в речной воде, включая холерные вибрионы и вирус гепатита A, но подчеркнул, что не всегда прием воды внутрь ведет к заражению.

Фото: commons.wikimedia.org/Nayan j Nath (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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