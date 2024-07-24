В случае попадания речной или морской воды в глаза, профессор Дмитрий Березовский порекомендовал использовать в качестве первой помощи крепкую чайную заварку или капли с сульфацетамидом для предотвращения воспаления, такого как конъюнктивит. Он подчеркнул, что если симптомы не проходят в течение суток, необходимо обратиться к врачу, сообщает News.Ru.
Березовский также упоминул о различных болезнетворных микроорганизмах в речной воде, включая холерные вибрионы и вирус гепатита A, но подчеркнул, что не всегда прием воды внутрь ведет к заражению.
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