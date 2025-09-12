Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:05

"Окно в организм": что офтальмолог видит за пределами зрения

Офтальмолог Арсений Расческов: осмотр глаз помогает выявить инсульт и опухоли мозга

Глаза способны рассказать гораздо больше о нашем организме, чем принято думать. Иногда именно во время визита к офтальмологу удается выявить заболевания, которые напрямую не связаны со зрением, но отражаются в состоянии сосудов и нервной системы. Арсений Расческов, врач-офтальмолог, делится опытом, как обычное обследование глаз помогает поставить диагнозы, важные не только для сохранения зрения, но и для общего здоровья.

Диабет и глаза: почему офтальмолог видит больше

Эндокринологи всегда направляют пациентов с диабетом к офтальмологу, и причина очевидна: внутренние сосуды глаза доступны для прямого осмотра. Это уникальная возможность оценить состояние микрососудов без инвазивных процедур. Диабет в первую очередь поражает именно мелкие сосуды, и глазное дно становится своего рода "окном" в систему кровообращения всего организма. По состоянию сосудов можно судить о том, что происходит в почках, сердце или печени.

Главная опасность для пациентов — развитие диабетической ретинопатии, одного из самых распространённых осложнений, способных привести к слепоте. Сегодня офтальмологи располагают современными методами борьбы с этим заболеванием: от лазерного лечения до хирургии. Но ключевой момент — своевременное обращение и регулярный контроль.

Артериальная гипертензия: сигналы в сетчатке

Не менее важную информацию о здоровье дают глаза при гипертонии. Когда артериальное давление долгое время остаётся повышенным, страдают сосуды сетчатки. Специалисты фиксируют характерные изменения, например, симптом Салюса-Гунна — когда артерии пережимают вены.

Офтальмологи внимательно отслеживают динамику таких изменений. Сравнивая результаты обследований, врачи понимают, насколько эффективно пациент контролирует своё давление и терапия действительно работает. Для этого используются фундус-камеры — специальные приборы, которые позволяют фиксировать мельчайшие изменения и сохранять их для дальнейшего анализа.

Когда проблемы начинаются в нервной системе

Заболевания нервной системы — ещё одна область, где офтальмология играет значительную роль. Инсульты, опухоли мозга или рассеянный склероз часто отражаются на зрительном нерве и полях зрения. Именно поэтому неврологи нередко направляют пациентов на специализированные обследования глаз.

Компьютерный периметр помогает оценить качество зрения в разных зонах поля, а оптическая когерентная томография (ОКТ) показывает структуру зрительного нерва. Такой комплексный подход даёт врачам возможность обнаружить патологические изменения на ранних стадиях, когда симптомов ещё почти нет.

Зачем проверять глаза даже здоровым людям

Хотя наиболее ярко системные заболевания проявляются у людей с хроническими диагнозами, офтальмологи советуют не откладывать профилактические осмотры и тем, кто считает себя абсолютно здоровым. Даже лёгкие головные боли, "мушки" перед глазами или снижение остроты зрения могут быть первым звонком серьёзных нарушений.

По мнению специалистов, глазное дно — уникальная "карта" здоровья, которая помогает понять, как чувствует себя организм в целом. Поэтому офтальмологический контроль — это не только забота о зрении, но и способ вовремя выявить опасные болезни, когда шанс на эффективное лечение максимален.

