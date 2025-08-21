Одна линия — и взгляд становится глубже и ярче: секрет выразительных глаз

"Глаза — зеркало души", а правильно подобранная подводка может стать для этого зеркала идеальной рамкой. Линия подводки (eyeliner) способна сделать взгляд более открытым, придать глубину или драматичность. Но не только форма линии важна — оттенок подводки тоже решает очень многое. Он может оживить взгляд или, наоборот, сделать его уставшим.

Визажисты уверены: грамотно подобранный цвет подводки подчёркивает оттенок радужки, добавляет выразительности и меняет характер лица.

Подводка для карих глаз

Карие глаза — настоящая удача: им подходят почти все оттенки. Но особенно выигрышно смотрятся:

тёмно-синий;

оливковый;

бронзовый;

золотой.

Для яркого эффекта попробуйте изумрудный или медный.

Совет: для дневного макияжа лучше использовать оливковый, для вечернего — тёмно-синий или золотой.

Подводка для зелёных глаз

Зелёные глаза редки и красивы — подчеркнуть их помогут:

бордовый;

бургунди;

глубокий лиловый;

тёплые красно-фиолетовые;

насыщенный синий.

Они делают радужку ярче и даже визуально осветляют белок глаза.

Совет: избегайте слишком чёрной подводки днём — она может сделать взгляд жёстким.

Подводка для голубых глаз

Чтобы холодный цвет глаз выглядел выразительнее, подбирайте тёплые тона:

медь;

бронза;

персиковый;

терракота;

коричневый.

Они добавляют глубину светлой радужке.

Совет: летом особенно эффектно смотрится металлическая медная подводка на загорелой коже.

Оттенки, которых лучше избегать

Хотя в макияже нет строгих правил, визажисты советуют быть осторожнее с такими цветами:

голубая или пастельная подводка для голубых глаз делает их блеклыми;

чисто чёрная для зелёных глаз в дневном свете выглядит слишком резко;

пепельно-серые тона для карих глаз не дают нужного контраста и делают взгляд тусклым.

Как красиво нарисовать стрелку

Техника нанесения не менее важна, чем оттенок.