Макияж
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:25

Одна линия — и взгляд становится глубже и ярче: секрет выразительных глаз

Ошибки в выборе подводки: почему голубая или чёрная могут испортить макияж

"Глаза — зеркало души", а правильно подобранная подводка может стать для этого зеркала идеальной рамкой. Линия подводки (eyeliner) способна сделать взгляд более открытым, придать глубину или драматичность. Но не только форма линии важна — оттенок подводки тоже решает очень многое. Он может оживить взгляд или, наоборот, сделать его уставшим.

Визажисты уверены: грамотно подобранный цвет подводки подчёркивает оттенок радужки, добавляет выразительности и меняет характер лица.

Подводка для карих глаз

Карие глаза — настоящая удача: им подходят почти все оттенки. Но особенно выигрышно смотрятся:

  • тёмно-синий;

  • оливковый;

  • бронзовый;

  • золотой.

Для яркого эффекта попробуйте изумрудный или медный.

Совет: для дневного макияжа лучше использовать оливковый, для вечернего — тёмно-синий или золотой.

Подводка для зелёных глаз

Зелёные глаза редки и красивы — подчеркнуть их помогут:

  • бордовый;

  • бургунди;

  • глубокий лиловый;

  • тёплые красно-фиолетовые;

  • насыщенный синий.

Они делают радужку ярче и даже визуально осветляют белок глаза.

Совет: избегайте слишком чёрной подводки днём — она может сделать взгляд жёстким.

Подводка для голубых глаз

Чтобы холодный цвет глаз выглядел выразительнее, подбирайте тёплые тона:

  • медь;

  • бронза;

  • персиковый;

  • терракота;

  • коричневый.

Они добавляют глубину светлой радужке.

Совет: летом особенно эффектно смотрится металлическая медная подводка на загорелой коже.

Оттенки, которых лучше избегать

Хотя в макияже нет строгих правил, визажисты советуют быть осторожнее с такими цветами:

  • голубая или пастельная подводка для голубых глаз делает их блеклыми;

  • чисто чёрная для зелёных глаз в дневном свете выглядит слишком резко;

  • пепельно-серые тона для карих глаз не дают нужного контраста и делают взгляд тусклым.

Как красиво нарисовать стрелку

Техника нанесения не менее важна, чем оттенок.

  1. Ставьте зеркало на уровне груди и смотрите вниз — так веко естественно натянется.

  2. Ведите линию не одним движением, а соединяйте маленькие штрихи или точки.

  3. Для натурального эффекта не стремитесь к "идеальной" линии за один раз — лучше наслаивать постепенно.

