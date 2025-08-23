Слепота за 5 лет: как сухость глаз разрушает зрение без предупреждения

Казалось бы, что может быть проще моргания? Но за этим мгновенным движением скрывается сложный механизм, без которого наши глаза быстро теряют способность видеть. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили, что круговая мышца глаза работает гораздо сложнее, чем считалось раньше, и это открытие может помочь тысячам людей, утративших способность моргать.

Не просто рефлекс: как на самом деле работает веко

Исследование показало, что мышца orbicularis oculi управляет веком не только вверх-вниз, но и по сложным схемам, которые меняются в зависимости от ситуации.

Команда биомехаников и офтальмологов выделила пять типов закрытия глаз:

спонтанное моргание — автоматическое, для увлажнения.

произвольное — по команде.

рефлекторное — защита от угрозы.

мягкое закрытие — как при засыпании.

принудительное — сильное зажмуривание.

Для изучения этих движений учёные использовали электроды и высокоскоростную камеру, фиксируя мельчайшие изменения в работе мышцы.

"Движение века контролируется нервной системой точнее, чем мы думали. Теперь у нас есть карта для создания нейропротезов, способных восстановить естественное моргание", — говорит инженер Тайлер Клитс.

Почему это важно?

Потеря способности моргать — серьёзная проблема. Она возникает после инсульта, травм или инфекций и может привести к сухости глаз и даже слепоте.

"Мы знаем, что электрический импульс может стимулировать мышцу, но раньше не понимали, как это правильно сделать. Теперь у нас есть точные данные: куда ставить электроды, с какой силой и в какой момент", — объясняет офтальмолог Дэниел Рутман.

Учёные уже работают над прототипом устройства, которое поможет пациентам с параличом лицевого нерва.