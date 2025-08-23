Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:25

Слепота за 5 лет: как сухость глаз разрушает зрение без предупреждения

Учёные UCLA объяснили механизм моргания и его роль в защите глаза

Казалось бы, что может быть проще моргания? Но за этим мгновенным движением скрывается сложный механизм, без которого наши глаза быстро теряют способность видеть. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выяснили, что круговая мышца глаза работает гораздо сложнее, чем считалось раньше, и это открытие может помочь тысячам людей, утративших способность моргать.

Не просто рефлекс: как на самом деле работает веко

Исследование показало, что мышца orbicularis oculi управляет веком не только вверх-вниз, но и по сложным схемам, которые меняются в зависимости от ситуации.

Команда биомехаников и офтальмологов выделила пять типов закрытия глаз:

  • спонтанное моргание — автоматическое, для увлажнения.
  • произвольное — по команде.
  • рефлекторное — защита от угрозы.
  • мягкое закрытие — как при засыпании.
  • принудительное — сильное зажмуривание.

Для изучения этих движений учёные использовали электроды и высокоскоростную камеру, фиксируя мельчайшие изменения в работе мышцы.

"Движение века контролируется нервной системой точнее, чем мы думали. Теперь у нас есть карта для создания нейропротезов, способных восстановить естественное моргание", — говорит инженер Тайлер Клитс.

Почему это важно?

Потеря способности моргать — серьёзная проблема. Она возникает после инсульта, травм или инфекций и может привести к сухости глаз и даже слепоте.

"Мы знаем, что электрический импульс может стимулировать мышцу, но раньше не понимали, как это правильно сделать. Теперь у нас есть точные данные: куда ставить электроды, с какой силой и в какой момент", — объясняет офтальмолог Дэниел Рутман.

Учёные уже работают над прототипом устройства, которое поможет пациентам с параличом лицевого нерва.

"Этот прорыв — шаг к реальному улучшению жизни людей", — говорит исследователь Джинён Ким.

