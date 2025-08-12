Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

Моргание: как простое действие скрывает сложные механизмы человеческого тела

Новое исследование: моргание связано с защитой глаз от сухости, по данным офтальмологов

Казалось бы, моргание — простой и автоматический процесс. Но если веко перестаёт работать правильно, глаз быстро высыхает, воспаляется и даже может потерять зрение.

Новые данные о мышце века

Команда учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что круговая мышца глаза (orbicularis oculi) работает гораздо сложнее, чем считалось раньше. Оказалось, что она активируется по-разному в зависимости от типа движения:

  • спонтанное моргание — автоматическое, для увлажнения глаза.
  • произвольное моргание — например, по команде.
  • рефлекторное моргание — защитная реакция на угрозу.
  • мягкое закрытие — медленное, как перед сном.
  • принудительное закрытие — сильное зажмуривание.

"Движение века контролируется нервной системой с невероятной точностью. Теперь у нас есть данные, которые помогут создать нейропротезы для восстановления этой функции", — говорит Тайлер Клитс, соавтор исследования.

Как изучали моргание?

Учёные использовали электроды и систему захвата движения, чтобы зафиксировать малейшие изменения в работе мышцы. Это позволило определить:

  • скорость и направление движения века.
  • какие участки мышцы включаются в разных ситуациях.

"Потеря способности моргать — серьёзная проблема, — объясняет доктор Дэниел Рутман, соавтор исследования. — Это может произойти из-за инсульта, травмы или инфекции. Если не лечить, это приведёт к повреждению роговицы и потере зрения".

Новые данные помогут в разработке нейропротезов, которые смогут стимулировать веко с нужной силой и в правильном ритме.

Что дальше?

Исследователи уже работают над прототипом устройства, которое поможет людям с параличом лицевого нерва.

"Теперь у нас есть чёткое понимание механики века, — говорит Джинён Ким, участник проекта. — Это открывает путь к созданию эффективных решений для пациентов".

