Моргание: как простое действие скрывает сложные механизмы человеческого тела

Казалось бы, моргание — простой и автоматический процесс. Но если веко перестаёт работать правильно, глаз быстро высыхает, воспаляется и даже может потерять зрение.

Новые данные о мышце века

Команда учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что круговая мышца глаза (orbicularis oculi) работает гораздо сложнее, чем считалось раньше. Оказалось, что она активируется по-разному в зависимости от типа движения:

спонтанное моргание — автоматическое, для увлажнения глаза.

произвольное моргание — например, по команде.

рефлекторное моргание — защитная реакция на угрозу.

мягкое закрытие — медленное, как перед сном.

принудительное закрытие — сильное зажмуривание.

"Движение века контролируется нервной системой с невероятной точностью. Теперь у нас есть данные, которые помогут создать нейропротезы для восстановления этой функции", — говорит Тайлер Клитс, соавтор исследования.

Как изучали моргание?

Учёные использовали электроды и систему захвата движения, чтобы зафиксировать малейшие изменения в работе мышцы. Это позволило определить:

скорость и направление движения века.

какие участки мышцы включаются в разных ситуациях.

"Потеря способности моргать — серьёзная проблема, — объясняет доктор Дэниел Рутман, соавтор исследования. — Это может произойти из-за инсульта, травмы или инфекции. Если не лечить, это приведёт к повреждению роговицы и потере зрения".

Новые данные помогут в разработке нейропротезов, которые смогут стимулировать веко с нужной силой и в правильном ритме.

Что дальше?

Исследователи уже работают над прототипом устройства, которое поможет людям с параличом лицевого нерва.