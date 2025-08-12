Моргание: как простое действие скрывает сложные механизмы человеческого тела
Казалось бы, моргание — простой и автоматический процесс. Но если веко перестаёт работать правильно, глаз быстро высыхает, воспаляется и даже может потерять зрение.
Новые данные о мышце века
Команда учёных из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила, что круговая мышца глаза (orbicularis oculi) работает гораздо сложнее, чем считалось раньше. Оказалось, что она активируется по-разному в зависимости от типа движения:
- спонтанное моргание — автоматическое, для увлажнения глаза.
- произвольное моргание — например, по команде.
- рефлекторное моргание — защитная реакция на угрозу.
- мягкое закрытие — медленное, как перед сном.
- принудительное закрытие — сильное зажмуривание.
"Движение века контролируется нервной системой с невероятной точностью. Теперь у нас есть данные, которые помогут создать нейропротезы для восстановления этой функции", — говорит Тайлер Клитс, соавтор исследования.
Как изучали моргание?
Учёные использовали электроды и систему захвата движения, чтобы зафиксировать малейшие изменения в работе мышцы. Это позволило определить:
- скорость и направление движения века.
- какие участки мышцы включаются в разных ситуациях.
"Потеря способности моргать — серьёзная проблема, — объясняет доктор Дэниел Рутман, соавтор исследования. — Это может произойти из-за инсульта, травмы или инфекции. Если не лечить, это приведёт к повреждению роговицы и потере зрения".
Новые данные помогут в разработке нейропротезов, которые смогут стимулировать веко с нужной силой и в правильном ритме.
Что дальше?
Исследователи уже работают над прототипом устройства, которое поможет людям с параличом лицевого нерва.
"Теперь у нас есть чёткое понимание механики века, — говорит Джинён Ким, участник проекта. — Это открывает путь к созданию эффективных решений для пациентов".
