Сыворотки для ресниц, которые могут изменить цвет глаз навсегда
Сыворотки для роста ресниц кажутся безопасной альтернативой наращиванию, но некоторые из них могут таить в себе серьезные риски. Об этом The Conversation рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.
Опасный компонент в составе
"Одни формулы содержат пептиды или растительные масла, другие — мощные фармацевтические компоненты, в том числе вещества, изначально предназначенные для лечения глазных заболеваний. Одним из таких активных компонентов является биматопрост. Это вещество с 1990-х годов применяется в офтальмологии", — пояснила специалист.
Биматопрост действительно помогает сделать ресницы длиннее, гуще и темнее всего за 16 недель регулярного применения. Однако результат сохраняется только при постоянном использовании — стоит прекратить курс, и ресницы возвращаются к естественному циклу роста.
Побочные эффекты: от раздражения до изменения цвета глаз
Врач подчеркивает, что биматопрост изучен давно, и его побочные действия хорошо известны. Наиболее частые — жжение, сухость и раздражение глаз, которые обычно исчезают после отмены средства.
Но есть и более серьезные риски:
- потемнение кожи век;
- потеря подкожной жировой клетчатки вокруг глаз (эффект "впалых глаз");
- нежелательный рост волос в зоне нанесения;
- опущение верхнего века;
- необратимое изменение цвета радужки.
Альтернативы и их эффективность
Бики Хантьенс отмечает, что некоторые производители используют более мягкие компоненты, например пептиды, которые стимулируют выработку кератина и укрепляют фолликулы.
"Однако большая часть исследований пептидов касается роста волос на голове, а не на веках, поэтому убедительных данных об их эффективности для ресниц пока мало. Что касается касторового масла и растительных экстрактов, то их польза также не подтверждена научно", — добавила врач.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru