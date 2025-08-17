Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:10

Сыворотки для ресниц, которые могут изменить цвет глаз навсегда

Оптиметрист Лондонского университета предупредила о рисках сывороток с биматопростом

Сыворотки для роста ресниц кажутся безопасной альтернативой наращиванию, но некоторые из них могут таить в себе серьезные риски. Об этом The Conversation рассказала оптометрист Бики Хантьенс из Лондонского университета Святого Георгия.

Опасный компонент в составе

"Одни формулы содержат пептиды или растительные масла, другие — мощные фармацевтические компоненты, в том числе вещества, изначально предназначенные для лечения глазных заболеваний. Одним из таких активных компонентов является биматопрост. Это вещество с 1990-х годов применяется в офтальмологии", — пояснила специалист.

Биматопрост действительно помогает сделать ресницы длиннее, гуще и темнее всего за 16 недель регулярного применения. Однако результат сохраняется только при постоянном использовании — стоит прекратить курс, и ресницы возвращаются к естественному циклу роста.

Побочные эффекты: от раздражения до изменения цвета глаз

Врач подчеркивает, что биматопрост изучен давно, и его побочные действия хорошо известны. Наиболее частые — жжение, сухость и раздражение глаз, которые обычно исчезают после отмены средства.

Но есть и более серьезные риски:

  • потемнение кожи век;
  • потеря подкожной жировой клетчатки вокруг глаз (эффект "впалых глаз");
  • нежелательный рост волос в зоне нанесения;
  • опущение верхнего века;
  • необратимое изменение цвета радужки.

Альтернативы и их эффективность

Бики Хантьенс отмечает, что некоторые производители используют более мягкие компоненты, например пептиды, которые стимулируют выработку кератина и укрепляют фолликулы.

"Однако большая часть исследований пептидов касается роста волос на голове, а не на веках, поэтому убедительных данных об их эффективности для ресниц пока мало. Что касается касторового масла и растительных экстрактов, то их польза также не подтверждена научно", — добавила врач.

