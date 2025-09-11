Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Макияж
Макияж
© https://i.pinimg.com/originals/65/cd/13/65cd131222bb2ca68b44578eaae311da.jpg
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:36

Загадка длины: ресницы, которые меняют всё, но никто не знает как именно

Исследование Университета показало влияние длины ресниц на восприятие привлекательности

Вы когда-нибудь задумывались, почему ресницы разной длины воспринимаются по-разному? Британские учёные провели интересное исследование, которое раскрывает неожиданные особенности нашего восприятия внешности, особенно в отношении ресниц.

В исследовании приняли участие 120 человек. Им показывали компьютерные изображения женских лиц с ресницами разной длины. Причём лица принадлежали четырём различным этническим группам. Результаты оказались удивительно однородными: ресницы, длина которых примерно равна ширине глаза, воспринимались как наиболее привлекательные и здоровые.

Как длина ресниц влияет на восприятие?

  • Оптимальная длина ресниц - примерно равна ширине глаза. Такие ресницы считаются нормой и вызывают положительные эмоции.
  • Короткие ресницы воспринимаются менее привлекательно.
  • Чрезмерно длинные ресницы вызывают неоднозначные чувства: с одной стороны, они снижают восприятие здоровья и естественности, с другой — ассоциируются с сексуальной открытостью и готовностью к случайным отношениям.

Что говорят сами учёные?

Авторы исследования подчёркивают, что их выводы не являются абсолютными. В выборке было всего 120 участников, а лица демонстрировались в статичных изображениях. В реальной жизни восприятие может быть гораздо сложнее и зависит от множества факторов, включая динамику общения и индивидуальные особенности.

Это исследование показывает, что восприятие красоты и сексуальности — процесс субъективный и многогранный. Тем не менее, длина ресниц играет важную роль в формировании первого впечатления о человеке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли доказательства убийства слонов Homo erectus в Олдувайском ущелье сегодня в 18:24

Каменные орудия против гигантов: парадокс, который сломал правила выживания

В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.В Восточной Африке нашли древнейшую стоянку, где 1,8 млн лет назад разделывали слонов. Это меняет взгляд на эволюцию охоты гомининов и их технологий.

Читать полностью » Университет Колорадо разработал технологию создания кристаллов времени для защиты денежных знаков сегодня в 18:06

Танец вечности: как неподвижные кристаллы оживают и играют со временем

Учёные впервые создали кристаллы времени, которые можно увидеть невооружённым глазом. Это открытие обещает новые технологии в защите данных и передаче информации.

Читать полностью » Грецкие орехи улучшают сон и повышают мелатонин у молодых людей — исследование сегодня в 17:58

Сон без снов: как 40 грамм орехов прячут ключ к крепкому отдыху

Исследование показывает, что ежедневное употребление грецких орехов улучшает качество сна и помогает бороться с рисками ожирения и сердечных заболеваний. Узнайте, как простой продукт может изменить ваш режим сна!

Читать полностью » Исследование Медицинского университета Лодзи выявило связь пальцев с алкоголизмом сегодня в 17:03

Палец-тревога: как длина безымянного сигнализирует о надвигающейся алкогольной буре

Учёные из Великобритании и Польши нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголизму. Как гормоны и внешние признаки влияют на зависимость — в новом исследовании.

Читать полностью » Астрофизик Ави Леб из Гарварда назвал 3I/ATLAS внеземным артефактом сегодня в 16:54

Космический пришелец 3I/ATLAS: от корабля инопланетян к комете с тайным хвостом

Загадочный объект 3I/ATLAS: корабль инопланетян или обычная комета? Новые снимки показывают хвост, а учёные ищут химический состав. Не угрожает Земле, но держит в напряжении.

Читать полностью » Учёные Кольского центра разработали биотехнологию очистки сточных вод от сульфатов и калия сегодня в 16:40

Вода под прицелом: что таят в себе сульфаты и калий в наших реках

Учёные нашли способ очистить реки от опасных веществ с помощью природы. Биотехнология для сточных вод обещает революцию в экологии, но что в ней особого?

Читать полностью » Новая дискуссия о петралонском черепе: секреты, которые переписывают историю сегодня в 15:41

Как мифы и факты меняют наше восприятие петралонского черепа — удивительная правда

История петралонского черепа раскрывает тайны древности и показывает, как важно быть точными в археологических исследованиях. Удивительные факты ждут вас!

Читать полностью » Астрономы: покрытие Плеяд Луной можно будет наблюдать 13 сентября в 22:00 по Москве сегодня в 15:11

Зрелище, которое нельзя пропустить: Луна пройдёт через центр Плеяд

В ночь на 13 сентября Луна пройдёт через центр Плеяд, скрывая и открывая самые яркие звёзды. Увидеть это можно лишь в бинокль или телескоп.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Кыштыме жители пожаловались на слишком высокие "лежачие полицейские"
Наука

Холод и гипоксия влияют на обоняние во время антарктической экспедиции
Культура и шоу-бизнес

Парфюм из фильма "Запах тайны" 1960 года восстановят для выставки в Нью-Йорке
Садоводство

Юрист Алла Георгиева напомнила о штрафах за незаконную вырубку деревьев
Дом

Эксперты по быту: треснувшая посуда и невынесенный мусор считаются символами финансовых убытков
Авто и мото

Обжалование штрафа за сплошную линию в суде — правила ГИБДД
Технологии

ИИ оказался глупым: в нём не нашли признаков мышления
Спорт и фитнес

Может ли бег заменить силовую тренировку на ноги: мнение экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet