Касторовое масло или пептиды? Средство, которое возвращает ресницы даже после стресса

Длинные, густые ресницы всегда были символом женственности. Они делают взгляд выразительным и придают лицу особое очарование. Но мало кто задумывается, что ресницы не просто украшают глаза — они защищают их от пыли, солнца и микрочастиц. А потому забота о них — не вопрос эстетики, а элемент здоровья.

Средняя жизнь одной реснички — около трёх месяцев. Потом она выпадает, уступая место новой. Однако при стрессе, неправильном уходе или дефиците витаминов цикл может нарушаться, и тогда ресницы редеют гораздо раньше срока.

Почему ресницы выпадают

Причин у этого может быть множество, и далеко не все они очевидны.

Недостаток питательных веществ. Когда организму не хватает витаминов A, C, E и группы B, а также жирных кислот (омега-3, омега-6, омега-9), страдают не только волосы, но и ресницы. Хронический стресс и недосып. Нарушение сна и постоянное напряжение ослабляют луковицы. Гормональные сбои. Болезни щитовидной железы и гормональные колебания нередко влияют на состояние ресниц. Проблемы кожи век. Экзема, себорейный дерматит, псориаз — все эти состояния раздражают волосяные фолликулы. Агрессивное снятие макияжа. Если вы трёте глаза ватным диском, ресницы просто не выдерживают механического воздействия. Аллергия на косметику. Новая тушь или средство для снятия макияжа может вызвать выпадение. Наращивание ресниц. Процедура даёт моментальный эффект, но постоянное ношение искусственных пучков утяжеляет натуральные волоски, и со временем они становятся ломкими и редкими.

Как ухаживать за ресницами: пошагово

Красивые ресницы не требуют чудесных средств — им нужна регулярность и внимательность.

1. Всегда смывайте макияж

Как бы вы ни устали, не ложитесь спать с тушью на глазах. Остатки косметики склеивают волоски, нарушают дыхание кожи и ослабляют корни. Снятие макияжа должно стать такой же привычкой, как чистка зубов.

2. Выбирайте мягкое средство для демакияжа

Подбирайте продукт, который растворяет даже водостойкую тушь без трения. Лучше, если в составе будут натуральные масла и минимум отдушек. Это особенно важно для чувствительной кожи вокруг глаз.

Варианты подходящих средств

Гидрофильное масло. Глубоко очищает, растворяет даже плотный макияж, но при этом не пересушивает кожу. При контакте с водой превращается в лёгкое молочко.

Глубоко очищает, растворяет даже плотный макияж, но при этом не пересушивает кожу. При контакте с водой превращается в лёгкое молочко. Двухфазное средство. Содержит водную и масляную фазу, которые смешиваются при встряхивании флакона. Отлично удаляет тушь и не раздражает глаза.

Содержит водную и масляную фазу, которые смешиваются при встряхивании флакона. Отлично удаляет тушь и не раздражает глаза. Молочко или сливки. Универсальные и деликатные, идеально подходят для сухой и чувствительной кожи. Не оставляют жирной плёнки.

3. Не трите глаза

Это простое правило предотвращает повреждение волосяных луковиц. Лучше слегка прижмите ватный диск, чтобы средство растворило тушь, и только потом аккуратно снимайте макияж движением вниз.

4. Используйте масла и сыворотки

Самое известное средство для восстановления — касторовое масло. Оно содержит рицинолевую кислоту, которая питает и укрепляет волосяные фолликулы, удерживая влагу.

Наносить масло лучше на ночь, используя чистую щёточку от старой туши. После месяца регулярного применения ресницы становятся плотнее и темнее.

Помимо касторового, эффективно работает масло усьмы — оно стимулирует рост и при этом легче по текстуре. Подойдёт тем, кто не любит ощущение жирности.

5. Применяйте гели с пептидами

Современная альтернатива маслам — пептидные сыворотки, например с компонентом Myristoyl Pentapeptide-17 (пептид XLash). Он активизирует рост и продлевает фазу жизни ресницы. Курсовое применение (30-45 дней) даёт видимый эффект, но важно следовать инструкции производителя.

