Перхоть добралась до бровей? Дерматологи объяснили, почему это не шутка
Найти пару белых хлопьев в волосах — обычное дело. Но если они появляются на бровях, это уже тревожный знак. Перхоть в этой зоне действительно существует и, по словам дерматологов, чаще всего не опасна. Однако причины её появления могут быть разными — от банальной сухости до хронических кожных заболеваний.
"Перхоть на бровях обычно не повод для паники", — пояснила дерматолог основатель клиники Mitchell Dermatology Хоуп Митчелл.
Чтобы понять, с чем именно вы столкнулись, важно разобраться, почему кожа под бровями начинает шелушиться, и какой уход действительно помогает.
Почему появляется перхоть на бровях
Сыпучие хлопья под бровями могут быть следствием нескольких разных состояний кожи. Вот главные из них.
1. Себорейный дерматит
"Настоящая перхоть — это мягкая форма себорейного дерматита", — объяснила дерматолог Эми Фриман.
Это воспалительное заболевание кожи, связанное с избыточным ростом дрожжеподобного грибка Malassezia, который питается кожным салом. Поэтому чаще всего оно появляется на участках, где сальных желёз особенно много — на коже головы, лице, в области бровей, усов или бороды.
Типичные признаки — жирные, желтоватые чешуйки и покраснение. А ещё зуд и воспаление, особенно если нанести поверх жирный крем — это создаёт идеальную среду для грибка.
2. Простая сухость
Иногда белые хлопья — вовсе не перхоть, а просто шелушение из-за обезвоженности.
"Сухость возникает, когда коже не хватает влаги, и её легко устранить увлажняющими средствами", — отметила Хоуп Митчелл.
Зимой это случается чаще всего: воздух в помещениях сухой, а холод усиливает обезвоженность. Добавьте сюда частое снятие макияжа, умывания агрессивными средствами и тонкую кожу вокруг глаз — и вы получите классический сценарий для шелушения.
3. Контактный дерматит
Если вы недавно начали пользоваться новым гелем, сывороткой или карандашом для бровей, а кожа вдруг покраснела и покрылась корочкой — возможно, это контактный дерматит.
"Так реагирует кожа на раздражающее вещество или аллерген, с которым она соприкоснулась", — объяснила Эми Фриман.
При раздражающем дерматите реакция проявляется почти сразу: появляются сухость и трещинки. При аллергическом — позже, через день-два, с покраснением и лёгкой припухлостью. Главное — сразу прекратить использование подозрительного продукта и дать коже время на восстановление.
4. Псориаз
Псориаз может поражать не только локти или колени, но и лицо. В области бровей он проявляется розовыми или фиолетово-коричневыми бляшками, покрытыми серебристыми чешуйками.
"Псориаз обычно заметен и на других участках тела, поэтому его можно отличить от обычной сухости", — пояснила Эми Фриман.
Таблица сравнения
|Признак
|Сухость
|Себорейный дерматит
|Контактный дерматит
|Псориаз
|Цвет чешуек
|Белые, сухие
|Жёлтоватые, жирные
|Белые или розовые
|Серебристые
|Локализация
|Рассеянно
|Вокруг бровей, носа
|В месте контакта с продуктом
|Чёткие пятна
|Зуд
|Лёгкий
|Часто сильный
|Возможен
|Возможен
|Воспаление
|Нет
|Есть
|Есть
|Есть
|Лечение
|Увлажнение
|Противогрибковые средства
|Исключение раздражителя
|Терапия у врача
Как лечить перхоть на бровях
Всё зависит от причины. При хронических заболеваниях вроде себорейного дерматита или псориаза дерматолог может назначить лечебные мази с кетоконазолом, такролимусом или гидрокортизоном. Но если проблема не связана с диагнозом, помогут домашние методы.
Советы шаг за шагом
-
Не трите кожу.
Соскребание чешуек лишь усугубляет воспаление и может оставить пигментные пятна.
-
Добавьте мягкий пилинг.
Один раз в неделю используйте средства с салициловой или молочной кислотой. Они бережно растворяют ороговевшие клетки.
-
Увлажняйте.
Наносите лёгкий крем с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами.
-
Закрепите влагу.
В завершение добавьте немного вазелина или бальзама, чтобы предотвратить испарение воды.
-
Попробуйте шампунь от перхоти как маску.
Это неожиданный, но эффективный способ: нанесите лечебный шампунь на брови, подержите 2-3 минуты и смойте. Такие продукты содержат цинк, селен или кетоконазол, которые подавляют грибок.
"Противогрибковые шампуни помогают не только на голове, но и при себорейном дерматите на лице", — уточнила Эми Фриман.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: часто использовать скрабы или щётки.
• Последствие: раздражение и микротрещины.
• Альтернатива: мягкий химический пилинг без абразивных частиц.
• Ошибка: наносить жирные кремы при себорейном дерматите.
• Последствие: обострение, появление новых чешуек.
• Альтернатива: лёгкие текстуры и гелевые увлажнители.
• Ошибка: игнорировать симптомы.
• Последствие: воспаление и шелушение усиливаются.
• Альтернатива: своевременный визит к дерматологу.
А что если ничего не помогает?
Если шелушение сохраняется дольше трёх недель, лучше не экспериментировать. Возможно, это хроническое заболевание, требующее лечения у специалиста. Современные наружные препараты быстро снимают воспаление и зуд, а грамотный уход помогает вернуть коже комфорт.
Таблица "Плюсы и минусы" домашних методов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Пилинг с кислотами
|Удаляет чешуйки, не травмируя кожу
|Может щипать при раздражении
|Лёгкий крем с церамидами
|Восстанавливает барьер
|Не лечит грибок
|Вазелин
|Защищает и смягчает
|Может быть слишком плотным
|Шампунь от перхоти
|Подавляет грибок Malassezia
|Сушит кожу при частом использовании
Мифы и правда
Миф 1. Перхоть на бровях — это просто грязь.
Правда. Это реакция кожи: сухость, грибковое воспаление или аллергия.
Миф 2. Нужно умываться чаще.
Правда. Частое умывание только усиливает сухость и шелушение.
Миф 3. Макияж скрывает проблему.
Правда. Косметика может забить поры и ухудшить состояние кожи.
FAQ
Можно ли красить брови при шелушении?
Нет. Химические красители усиливают раздражение. Лучше подождать, пока кожа восстановится.
Сколько раз в неделю использовать шампунь от перхоти на бровях?
Не чаще двух раз. После каждого применения обязательно наносите увлажняющий крем.
Помогает ли питание?
Да. Недостаток витаминов группы B и цинка может усиливать сухость кожи.
3 интересных факта
-
Грибок Malassezia присутствует на коже у каждого человека — он становится проблемой лишь при нарушении баланса.
-
У мужчин себорейный дерматит встречается почти вдвое чаще из-за большего количества сальных желёз.
-
Солнечный свет в умеренном количестве подавляет воспаление и улучшает состояние кожи.
Исторический контекст
Проблемы с шелушением кожи описывали ещё древнегреческие врачи. В Средние века для лечения использовали оливковое масло и уксус — прототипы современных мягких кислот и эмолентов. Сегодня уход стал точнее: косметика не только устраняет чешуйки, но и поддерживает микрофлору кожи.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru