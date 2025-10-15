Брови сдают позиции: что выдаёт возраст, даже когда лицо моложе паспорта

Брови — это естественная рамка для лица. Они подчеркивают взгляд, добавляют выразительности и могут полностью изменить впечатление от внешности. Но с возрастом структура волосков и кожи вокруг меняется: брови редеют, светлеют, становятся тоньше, а кожа в этой зоне теряет упругость. Всё это делает лицо усталым, даже если вы чувствуете себя бодро. К счастью, вернуть свежесть и четкость линии можно — нужно лишь знать правильные приёмы.

Почему брови меняются с возрастом

После 35–40 лет обмен веществ в коже замедляется, волосяные фолликулы получают меньше питательных веществ, а уровень меланина снижается. Из-за этого брови становятся не только реже, но и теряют насыщенность цвета. Иногда волоски начинают расти неравномерно, а их направление меняется. Ситуацию усугубляет частое выщипывание — фолликулы повреждаются, и новые волоски просто перестают появляться.

Чтобы этого избежать, важно вовремя скорректировать уход — не только косметический, но и питательный. Полезно использовать сыворотки с пептидами, масла с витамином Е и D-пантенолом, а также делать лёгкий массаж вдоль линии роста бровей для стимуляции кровообращения.

Как выбрать форму

Форма бровей должна не просто украшать лицо, но и соответствовать возрасту. Слишком вытянутые или опущенные к вискам линии придают выражение усталости, а иногда — и комичности.

"Брови, уходящие к вискам, после 40 лет создают эффект «печального клоуна»", — считает визажист Мария Коваль.

Лучше немного приподнять линию — так взгляд станет открытым и живым. Если вы не уверены, как подобрать форму, один визит к профессионалу решит проблему. Косметолог или бровист выстроит гармоничную линию, а поддерживать её дома будет намного проще.

Как ухаживать за формой дома

Используйте пинцет только для единичных волосков под основной линией. Не подбрейте брови полностью — форма может исказиться. Раз в неделю расчёсывайте брови щёточкой вверх и немного вбок — это укрепляет волоски и стимулирует рост. Раз в месяц обновляйте окрашивание, если оно требуется.

Как подобрать оттенок

Цвет бровей играет не меньшую роль, чем форма. Главное правило — естественность. Слишком тёмные брови делают лицо жёстким и визуально старят. Оптимально выбирать оттенок на полтона светлее, чем ваш цвет волос. Это создаёт мягкий контраст и делает черты лица гармоничными.

Для окрашивания можно использовать разные средства — от классического карандаша до стойких красок. Главное — не переусердствовать.

Сравнение популярных средств