Окуломика — здоровье через глаза
Окуломика — здоровье через глаза
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:09

Глаз дергается сам по себе: привычка, которая может обернуться проблемой

Офтальмолог Светлаков назвал нехватку сна главной причиной подергивания века

Подергивание века знакомо многим: внезапно глаз начинает дергаться сам по себе, и остановить это невозможно. Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков в разговоре с "Лентой.ру" объяснил, почему возникает это явление и какие факторы чаще всего его провоцируют.

Недостаток сна

Одной из наиболее распространённых причин непроизвольных сокращений века является нехватка ночного отдыха. При хроническом недосыпе организм не успевает восстанавливаться, и это отражается на работе нервной системы и мышц.

"Если она становится хронической, могут возникать сокращения мышц верхнего и нижнего века. Обычно для исправления ситуации достаточно улучшить качество ночного отдыха", — сказал Светлаков.

Дефицит минералов

Подергивание глаза может быть связано с нехваткой кальция и калия. Эти микроэлементы необходимы для нормальной работы мышц, и при их недостатке повышается риск спазмов.

Причинами дефицита становятся избыток кофе, крепкого чая и алкоголя. Эти напитки вымывают полезные вещества и ослабляют организм. Курение усугубляет ситуацию, усиливая нагрузку на нервную систему.

Роль стресса и болезней

Сильные эмоциональные потрясения также могут спровоцировать подергивания. В состоянии стресса организм вырабатывает гормоны, влияющие на тонус мышц, и это проявляется пульсацией века.

Иногда проблема кроется в нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. Дисбаланс микроэлементов, возникающий при таких заболеваниях, тоже способен вызвать непроизвольные сокращения мышц.

Как помочь себе

Чтобы уменьшить проявления подергивания века, врачи рекомендуют:
• наладить режим сна и стараться отдыхать не менее 7-8 часов;
• ограничить кофе, чай и алкоголь;
• следить за питанием, включив в рацион продукты, богатые кальцием и калием;
• при частых стрессах использовать техники релаксации — дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе;
• проходить профилактические обследования у врача, если подергивания сохраняются длительное время.

Подобные симптомы чаще всего безобидны и проходят самостоятельно. Но если глаз дергается постоянно и сопровождается другими неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалисту для диагностики.

