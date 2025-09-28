Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глаз с астигматизмом
Глаз с астигматизмом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:18

Зуд, покраснение и боль: привычка тереть глаза запускает опасный круг

Офтальмолог Кристина Горбачева предупредила об опасности трения глаз

Иногда человек машинально трет глаза: от усталости, зуда или привычки. Однако офтальмологи предупреждают — регулярное и активное трение может нанести серьёзный вред зрению. Это не просто временное раздражение, а фактор риска для глазных болезней, включая эрозию роговицы и воспалительные процессы.

Чем опасно трение глаз

"Регулярное трение глаз может привести к эрозии роговицы, что проявляется нечеткостью зрения, ощущением песка в глазах и покраснением", — заявила офтальмолог Кристина Горбачева.

Руки человека содержат миллионы микроорганизмов. При контакте с глазами они легко попадают на слизистую и могут вызвать инфекции. Это особенно опасно для тех, кто носит контактные линзы: бактерии и грибки проникают под линзу, провоцируя кератит.

Кроме того, при аллергии возникает порочный круг: зуд → трение → усиление зуда. Выброс гистамина при механическом воздействии только усиливает неприятные ощущения.

В долгосрочной перспективе постоянное трение приводит к истончению роговицы. Это может вызвать кератоконус - заболевание, при котором роговица становится конусовидной и перестает корректироваться обычными очками или линзами.

Кратковременное и длительное трение: разница

Кратковременное лёгкое потирание глаз повышает внутриглазное давление, но не наносит значительного вреда. А вот интенсивное и продолжительное трение (несколько минут подряд) повреждает ткани, усиливает воспаление и деформирует роговицу.

Сравнение рисков

Ситуация Возможные последствия
Лёгкое кратковременное трение Незначительное повышение давления, быстрое восстановление
Частое трение при аллергии Усиление зуда, воспаление слизистой, конъюнктивит
Трение грязными руками Конъюнктивит, блефарит, кератит
Длительное активное трение Истончение роговицы, риск кератоконуса

Советы шаг за шагом

  1. При зуде не трите глаза, а промойте их специальными каплями или искусственными слезами.

  2. Используйте антигистаминные препараты при сезонной аллергии — по рекомендации врача.

  3. Всегда мойте руки перед тем, как прикасаться к глазам или надевать линзы.

  4. Старайтесь чаще менять подушки и полотенца, чтобы снизить риск заражений.

  5. Если работа связана с компьютером, делайте перерывы и гимнастику для глаз.

  6. При ощущении "песка" обратитесь к офтальмологу — это может быть признаком эрозии роговицы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Трение при зуде → усиление аллергии → антигистаминные капли.

  • Чесание глаз при ношении линз → кератит → использование увлажняющих капель.

  • Игнорирование сухости глаз → микроповреждения роговицы → искусственные слёзы.

  • Постоянное сильное трение → кератоконус → своевременное обращение к врачу и коррекция лечения.

А что если…

А что если зуд невозможно терпеть? Тогда лучше приложить к глазам чистый прохладный компресс.
А что если роговица уже повреждена? Требуется осмотр у офтальмолога и назначение капель для восстановления.
А что если работа требует длительной концентрации? Полезны упражнения "20-20-20": каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект в 20 футах.

FAQ

Можно ли иногда тереть глаза?
Лёгкое и кратковременное трение не опасно, но регулярная привычка вредна.

Какие капли лучше использовать вместо трения?
Подойдут искусственные слёзы или антигистаминные капли — по назначению врача.

Можно ли вылечить кератоконус очками?
Нет, заболевание требует специальных линз или хирургического вмешательства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Омега-3 и витамин B12 поддерживают нервную систему и концентрацию — эксперт Елена Соломатина сегодня в 6:49

Черника — ягода памяти, а чеснок — топливо для нейронов: что добавить в рацион для ясности ума

Омега-3, витамины и полифенолы — простые продукты для острого ума и крепкой памяти. Какие продукты включить в рацион для здоровья мозга?

Читать полностью » Врач Вера Сережина назвала дефицит и избыток магния причиной ночных судорог сегодня в 6:15

Почему ноги сводит именно весной и осенью: врачи назвали скрытую причину

Почему именно весной и осенью чаще возникают ночные судороги? Врачи объясняют скрытые причины и дают советы, как справиться с проблемой.

Читать полностью » Врач Максим Угнивенко рассказал, какие изменения происходят в организме после 40 лет сегодня в 5:12

После 40 тело играет по новым правилам: как замедлить старение и сохранить энергию

Сорок лет — важный рубеж, когда организм меняется. Что делать, чтобы сохранить здоровье, энергию и молодость после этого возраста?

Читать полностью » Врач Анастасия Лозикова рассказала о пользе баклажанов сегодня в 4:08

Баклажаны продлевают молодость и лечат сердце, но могут превратиться в яд

Баклажаны — не только вкусные овощи, но и источник здоровья. Однако при неправильном выборе они могут быть опасны. Как извлечь из них максимум пользы?

Читать полностью » Витамин С, витамин D и цинк признаны ключевыми для работы иммунной системы сегодня в 3:05

Простуды начинают охоту: как укрепить защиту организма за пару недель

Осень приносит не только золотые листья, но и нагрузку на организм. Какие четыре научно доказанных способа реально помогают укрепить иммунитет?

Читать полностью » Психиатр-нарколог Калюжная предупредила об опасности метанола в суррогатном алкоголе сегодня в 2:01

Дешёвая бутылка оборачивается слепотой и смертью: чем опасен суррогатный алкоголь

Опасный спиртной напиток может стоить дешевле обычного, но цена за экономию — здоровье и жизнь. Как распознать суррогат и не стать жертвой?

Читать полностью » Врач Арсланова: сахар и фастфуд разрушают коллаген и приближают появление морщин сегодня в 1:18

Вы сами ускоряете своё старение — виноваты эти продукты

Некоторые привычные продукты могут незаметно ускорять старение организма. Что убрать из меню и чем заменить, чтобы сохранить молодость?

Читать полностью » Педиатр Екатерина Морозова: школьники учатся и занимаются более 12 часов в день сегодня в 0:13

Недосып и экзамены: почему дети устают сильнее взрослых

Перегруженные школьники всё чаще сталкиваются с хронической усталостью. Как распознать тревожные сигналы и помочь детям сохранить здоровье?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты: наказания и нехватка ресурсов вызывают у кошек стресс и дистанцию
Технологии

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution
Дом

Пластиковые окна ПВХ: ключевые критерии выбора для тепла и шумоизоляции
Садоводство

Горячая вода помогает уничтожить вредителей, но может повредить смородину при неправильном применении
УрФО

В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение "ЕКАРТа"
Спорт и фитнес

Учёные: тренировки с эспандером сопоставимы по эффективности с работой с гантелями
Наука

Повышение кислотности морской воды снижает устойчивость зубов акул — прогноз учёных к 2300 году
Садоводство

Удаление коробочек гибискуса продлевает цветение — данные садоводов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet