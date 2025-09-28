Зуд, покраснение и боль: привычка тереть глаза запускает опасный круг
Иногда человек машинально трет глаза: от усталости, зуда или привычки. Однако офтальмологи предупреждают — регулярное и активное трение может нанести серьёзный вред зрению. Это не просто временное раздражение, а фактор риска для глазных болезней, включая эрозию роговицы и воспалительные процессы.
Чем опасно трение глаз
"Регулярное трение глаз может привести к эрозии роговицы, что проявляется нечеткостью зрения, ощущением песка в глазах и покраснением", — заявила офтальмолог Кристина Горбачева.
Руки человека содержат миллионы микроорганизмов. При контакте с глазами они легко попадают на слизистую и могут вызвать инфекции. Это особенно опасно для тех, кто носит контактные линзы: бактерии и грибки проникают под линзу, провоцируя кератит.
Кроме того, при аллергии возникает порочный круг: зуд → трение → усиление зуда. Выброс гистамина при механическом воздействии только усиливает неприятные ощущения.
В долгосрочной перспективе постоянное трение приводит к истончению роговицы. Это может вызвать кератоконус - заболевание, при котором роговица становится конусовидной и перестает корректироваться обычными очками или линзами.
Кратковременное и длительное трение: разница
Кратковременное лёгкое потирание глаз повышает внутриглазное давление, но не наносит значительного вреда. А вот интенсивное и продолжительное трение (несколько минут подряд) повреждает ткани, усиливает воспаление и деформирует роговицу.
Сравнение рисков
|Ситуация
|Возможные последствия
|Лёгкое кратковременное трение
|Незначительное повышение давления, быстрое восстановление
|Частое трение при аллергии
|Усиление зуда, воспаление слизистой, конъюнктивит
|Трение грязными руками
|Конъюнктивит, блефарит, кератит
|Длительное активное трение
|Истончение роговицы, риск кератоконуса
Советы шаг за шагом
-
При зуде не трите глаза, а промойте их специальными каплями или искусственными слезами.
-
Используйте антигистаминные препараты при сезонной аллергии — по рекомендации врача.
-
Всегда мойте руки перед тем, как прикасаться к глазам или надевать линзы.
-
Старайтесь чаще менять подушки и полотенца, чтобы снизить риск заражений.
-
Если работа связана с компьютером, делайте перерывы и гимнастику для глаз.
-
При ощущении "песка" обратитесь к офтальмологу — это может быть признаком эрозии роговицы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Трение при зуде → усиление аллергии → антигистаминные капли.
-
Чесание глаз при ношении линз → кератит → использование увлажняющих капель.
-
Игнорирование сухости глаз → микроповреждения роговицы → искусственные слёзы.
-
Постоянное сильное трение → кератоконус → своевременное обращение к врачу и коррекция лечения.
А что если…
А что если зуд невозможно терпеть? Тогда лучше приложить к глазам чистый прохладный компресс.
А что если роговица уже повреждена? Требуется осмотр у офтальмолога и назначение капель для восстановления.
А что если работа требует длительной концентрации? Полезны упражнения "20-20-20": каждые 20 минут смотреть 20 секунд на объект в 20 футах.
FAQ
Можно ли иногда тереть глаза?
Лёгкое и кратковременное трение не опасно, но регулярная привычка вредна.
Какие капли лучше использовать вместо трения?
Подойдут искусственные слёзы или антигистаминные капли — по назначению врача.
Можно ли вылечить кератоконус очками?
Нет, заболевание требует специальных линз или хирургического вмешательства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru