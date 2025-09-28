Зуд, покраснение и боль: привычка тереть глаза запускает опасный круг

Иногда человек машинально трет глаза: от усталости, зуда или привычки. Однако офтальмологи предупреждают — регулярное и активное трение может нанести серьёзный вред зрению. Это не просто временное раздражение, а фактор риска для глазных болезней, включая эрозию роговицы и воспалительные процессы.

Чем опасно трение глаз

"Регулярное трение глаз может привести к эрозии роговицы, что проявляется нечеткостью зрения, ощущением песка в глазах и покраснением", — заявила офтальмолог Кристина Горбачева.

Руки человека содержат миллионы микроорганизмов. При контакте с глазами они легко попадают на слизистую и могут вызвать инфекции. Это особенно опасно для тех, кто носит контактные линзы: бактерии и грибки проникают под линзу, провоцируя кератит.

Кроме того, при аллергии возникает порочный круг: зуд → трение → усиление зуда. Выброс гистамина при механическом воздействии только усиливает неприятные ощущения.

В долгосрочной перспективе постоянное трение приводит к истончению роговицы. Это может вызвать кератоконус - заболевание, при котором роговица становится конусовидной и перестает корректироваться обычными очками или линзами.

Кратковременное и длительное трение: разница

Кратковременное лёгкое потирание глаз повышает внутриглазное давление, но не наносит значительного вреда. А вот интенсивное и продолжительное трение (несколько минут подряд) повреждает ткани, усиливает воспаление и деформирует роговицу.

Сравнение рисков