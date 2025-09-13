Врачи Владивостока вернули зрение бойцу после тяжёлого ранения глаза

Во Владивостоке офтальмологи краевой клинической больницы №2 провели сложнейшую операцию участнику СВО, получившему тяжёлое осколочное ранение глаза. Мужчина поступил с полной потерей предметного зрения на левом глазу и сниженным зрением на правом. После обследования врачи выявили травматическую катаракту — помутнение хрусталика, вызванное попаданием инородного тела, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как проходила операция

Хирурги применили метод ультразвуковой факоаспирации — через микроскопический разрез был удалён повреждённый хрусталик. Затем установили заднекамерную интраокулярную линзу.

"Помутнение хрусталика произошло вследствие пролёта через него инородного тела. Осложняющим моментом стало повреждение хрусталиковой капсулы. Для надёжного удержания в ней искусственного хрусталика пришлось прибегнуть к его подшиванию к радужке", — рассказал офтальмолог Максим Богданец, выполнивший операцию.

Первые результаты

Спустя двое суток после вмешательства состояние пациента заметно улучшилось. Острота предметного зрения на оперированном глазу достигла 16%, что специалисты считают хорошим показателем при столь тяжёлых травмах.

Дальнейшие шаги

По словам лечащего врача Дмитрия Супруна, теперь стало возможно визуально наблюдать инородное тело на глазном дне, которое ранее было видно только при УЗИ и КТ. Медики рассматривают план следующих операций на заднем отрезке глаза.

Медицинская помощь бойцам

Врачи отмечают, что через офтальмологическое отделение ККБ №2 ежемесячно проходят до 10 участников СВО с глазными ранениями различной степени тяжести. Подобные высокотехнологичные операции помогают сохранить зрение даже при крайне сложных повреждениях.