Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Проверка зрения у окулиста
Проверка зрения у окулиста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:12

Глаза кричат, но без звука: как экраны медленно крадут зрение

Эксперты объяснили, почему стресс вызывает боль в суставах и как уменьшить утомление глаз при работе за компьютером

Современный человек проводит перед экраном до восьми часов в день — работа, переписка, новости, видео. Смартфон стал неотъемлемой частью жизни, но вместе с удобством он приносит и нагрузку на глаза. Офтальмологи всё чаще сталкиваются с жалобами на сухость, резь и чувство песка в глазах — симптомы так называемого синдрома компьютерного зрения.

"Кроме того, важно помнить, что при использовании гаджетов человек начинает моргать гораздо реже — из-за этого слизистая пересушивается, появляются дискомфортные ощущения", — отметила врач-офтальмолог Юлия Сотникова.

По словам специалиста, постоянное напряжение глаз при работе со смартфоном или ноутбуком может привести не только к утомлению, но и к постепенному снижению остроты зрения. Однако полностью отказаться от гаджетов сегодня практически невозможно, поэтому важно научиться пользоваться ими правильно.

Почему глаза устают от экрана

Главная причина зрительного дискомфорта — длительное фокусирование взгляда на близком расстоянии. Экран заставляет глаза работать в постоянном напряжении, мышцы не расслабляются, а моргание уменьшается почти вдвое. В итоге роговица пересыхает, появляется жжение, а со временем — головная боль и расплывчатое изображение.

Помимо этого, играет роль:
• яркий свет экрана, особенно в тёмном помещении;
• слишком мелкий шрифт;
• неверно подобранные очки или контактные линзы;
• недостаток естественного освещения.

"Для снижения риска появления синдрома компьютерного зрения нужно делать перерывы на пять-семь минут не реже, чем раз в 40 минут", — посоветовала Сотникова.

Советы шаг за шагом

  1. Следуйте правилу 20-20-20. Каждые 20 минут делайте паузу и смотрите на предмет, находящийся на расстоянии 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться.

  2. Регулируйте экран. Яркость должна соответствовать уровню освещения в помещении, а контрастность — быть комфортной.

  3. Подберите шрифт. Увеличьте размер текста, чтобы не щуриться и не наклоняться близко к экрану.

  4. Следите за осанкой. Экран должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, чтобы взгляд был естественным.

  5. Используйте искусственные слёзы. Увлажняющие капли снимают сухость и раздражение.

  6. Не забывайте моргать. Сознательное моргание — простое, но эффективное упражнение для глаз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Работа без перерывов → пересыхание слизистой, покраснение → делать короткие паузы каждые 40 минут.

  • Слишком яркий экран → усталость и головная боль → настроить яркость под окружающий свет.

  • Игнорирование сухости глаз → воспаление конъюнктивы → применять увлажняющие капли и чаще моргать.

Сравнение: экран смартфона и монитора

Параметр Смартфон Компьютер
Расстояние до глаз 25-35 см 50-70 см
Напряжение аккомодации Высокое Среднее
Размер шрифта Мелкий Крупнее и настраиваемый
Уровень моргания Сильно снижен Умеренно снижен

Зрение больше страдает при длительном использовании смартфона, чем при работе за монитором, из-за меньшего расстояния и интенсивной подсветки.

А что если работа требует постоянного использования экрана?

Если вы не можете сократить время с гаджетами, важно компенсировать нагрузку. Добавьте гимнастику для глаз — простые движения вверх-вниз, в стороны, вращения по кругу. Делайте это несколько раз в день. Пейте достаточно воды: обезвоживание усиливает сухость глаз. После рабочего дня полезно 15 минут посидеть с закрытыми глазами или наложить прохладный компресс.

Плюсы и минусы увлажняющих капель

Аспект Плюсы Минусы
Капли без консервантов Подходят для чувствительных глаз, можно использовать часто Стоят дороже, срок хранения меньше
Капли с консервантами Удобны, дольше хранятся Могут вызывать раздражение при частом применении

Офтальмологи советуют выбирать препараты без консервантов при регулярном использовании, особенно если вы носите контактные линзы.

FAQ

Как понять, что у меня синдром компьютерного зрения?
Проявляется сухостью, ощущением песка, болью при моргании и снижением чёткости зрения к вечеру.

Можно ли использовать глазные капли без назначения врача?
Да, если это увлажняющие средства без медикаментов. Но при постоянном дискомфорте нужно обратиться к офтальмологу.

Как часто делать гимнастику для глаз?
2-3 раза в день достаточно, особенно при длительной работе за компьютером.

Мифы и правда

Миф: Гаджеты необратимо портят зрение.
Правда: Они вызывают временное утомление и сухость, но при правильной гигиене глаза восстанавливаются.

Миф: Достаточно просто моргать чаще.
Правда: Моргание важно, но без перерывов и увлажнения глаз это не спасёт.

Миф: Если зрение падает, виноват экран.
Правда: Причины могут быть в наследственности или заболеваниях глаз, а не только в гаджетах.

Сон и психология

Использование смартфона перед сном мешает выработке мелатонина — гормона, отвечающего за засыпание. Синий свет экрана "обманывает" мозг, заставляя его думать, что день ещё не закончился. В результате появляются трудности со сном, раздражительность и утомление глаз утром. Чтобы этого избежать, за час до сна лучше отложить гаджет или включить "ночной режим".

Интересные факты

  1. При просмотре экрана человек моргает до трёх раз реже, чем обычно.

  2. Зрение начинает уставать уже через 20 минут непрерывного использования смартфона.

  3. Люди, работающие за компьютером, чаще страдают от сухого глаза, чем те, кто трудится на улице.

Исторический контекст

Термин "синдром компьютерного зрения" появился в 1990-х, когда массовое распространение получили первые мониторы. Тогда офтальмологи впервые зафиксировали рост жалоб на утомление глаз у офисных работников. Сегодня проблему усугубили смартфоны и планшеты, и она стала повсеместной. Однако с грамотной профилактикой можно сохранить зрение даже при постоянной работе с экраном.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенью 2025 года в моду вернулись пушистые сумки, синие кроссовки и очки оверсайз вчера в 22:22
Аксессуары, которые меняют всё: как одна деталь способна оживить старый гардероб

Осень 2025 принёсет стильные аксессуары, которые оживят любой образ! Узнайте, как выбрать детали и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью » Осенью выпадение волос увеличивается в 1,5–2 раза — это естественная реакция на смену сезона вчера в 21:13
Осень проверяет волосы на прочность: как спасти шевелюру до первых заморозков

Осень приносит много изменений, в том числе и с волосами. Узнайте, как укрепить их здоровье с помощью простых шагов и правильного ухода.

Читать полностью » Каштановые оттенки признаны главным трендом года: от светлого медового до глубокого мокко вчера в 20:10
Новый бьюти-тренд года — оттенки, делающие лицо мягче и моложе

Оттенки каштановых волос — тренд года, который подойдёт практически всем. Узнайте, как выбрать идеальный оттенок и избежать распространённых ошибок.

Читать полностью » Тейлор Свифт, Дуа Липа и Ариана Гранде сделали пуловер с короткими рукавами символом осеннего стиля вчера в 19:04
Этот пуловер носят и звёзды, и офисные перфекционистки: универсальный хит осени

Пуловеры с короткими рукавами задали новый стильный ритм осени! Узнайте, как правильно их носить и сочетать — советы от дизайнеров и звёзд.

Читать полностью » Правильная подготовка кожи — ключ: без увлажнения даже лучший тон подчеркнёт сухость и морщинки вчера в 18:57
Тон без тона: как создать идеальную кожу, не перегружая её косметикой

Узнайте, как правильно подготовить кожу к макияжу и избежать распространенных ошибок. Советы по выбору текстуры и эффекту естественного сияния.

Читать полностью » Эксперты: питание и гормоны влияют на работу сальных желез кожи головы вчера в 18:05
Волосы жирнеют быстрее, чем сохнут — что делает кожу головы помешанной на чистоте

Почему волосы быстро теряют свежесть и как сократить число ежедневных помывок? Разбираем реальные причины жирности и эффективные шаги по уходу.

Читать полностью » Исследования показывают: дефицит витамина D усиливает симптомы ПМС и влияет на настроение женщин вчера в 17:53
Неожиданный виновник перепадов настроения: почему дело не в стрессе и не в шоколаде

Исследования показывают связь между витамином D и проявлениями ПМС. Узнайте, как повышение его уровня может облегчить ваши симптомы.

Читать полностью » Эксперты: шампунь очищает кожу головы, но не влияет на рост волос вчера в 17:52
Хотели блеск и объём — получили ломкость и зуд: где прячется коварство шампуней

Рекламные обещания шампуней звучат красиво, но далеко не всегда соответствуют действительности. Разбираем, чему из этого действительно стоит верить.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Инструкторы назвали эффективный комплекс упражнений для круговой тренировки дома
Технологии
В США Samsung признали виновной в нарушении четырёх патентов на технологии 4G и 5G
Авто и мото
В Московской области нейросеть помогает регулировать пассажиропотоки на транспорте
Наука
Физиолог Д’Агостино: жевательная мышца развивает давление до 80 кг на квадратный сантиметр
Питомцы
Грумеры: при тёмных когтях безопаснее делать микроподрезку и ориентироваться на влажную точку пульпы
Культура и шоу-бизнес
ВЦИОМ: москвичи посещают театры в среднем 4,6 раза в год
Спорт и фитнес
Эксперт по фитнесу уточнил, какие ошибки делают упражнения на бицепс опасными
Авто и мото
Эксперты предупредили, чем опасна мойка автомобиля при −10 градусах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet