Глаза кричат, но без звука: как экраны медленно крадут зрение

Современный человек проводит перед экраном до восьми часов в день — работа, переписка, новости, видео. Смартфон стал неотъемлемой частью жизни, но вместе с удобством он приносит и нагрузку на глаза. Офтальмологи всё чаще сталкиваются с жалобами на сухость, резь и чувство песка в глазах — симптомы так называемого синдрома компьютерного зрения.

"Кроме того, важно помнить, что при использовании гаджетов человек начинает моргать гораздо реже — из-за этого слизистая пересушивается, появляются дискомфортные ощущения", — отметила врач-офтальмолог Юлия Сотникова.

По словам специалиста, постоянное напряжение глаз при работе со смартфоном или ноутбуком может привести не только к утомлению, но и к постепенному снижению остроты зрения. Однако полностью отказаться от гаджетов сегодня практически невозможно, поэтому важно научиться пользоваться ими правильно.

Почему глаза устают от экрана

Главная причина зрительного дискомфорта — длительное фокусирование взгляда на близком расстоянии. Экран заставляет глаза работать в постоянном напряжении, мышцы не расслабляются, а моргание уменьшается почти вдвое. В итоге роговица пересыхает, появляется жжение, а со временем — головная боль и расплывчатое изображение.

Помимо этого, играет роль:

• яркий свет экрана, особенно в тёмном помещении;

• слишком мелкий шрифт;

• неверно подобранные очки или контактные линзы;

• недостаток естественного освещения.

"Для снижения риска появления синдрома компьютерного зрения нужно делать перерывы на пять-семь минут не реже, чем раз в 40 минут", — посоветовала Сотникова.

Советы шаг за шагом

Следуйте правилу 20-20-20. Каждые 20 минут делайте паузу и смотрите на предмет, находящийся на расстоянии 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд. Это помогает глазам расслабиться. Регулируйте экран. Яркость должна соответствовать уровню освещения в помещении, а контрастность — быть комфортной. Подберите шрифт. Увеличьте размер текста, чтобы не щуриться и не наклоняться близко к экрану. Следите за осанкой. Экран должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, чтобы взгляд был естественным. Используйте искусственные слёзы. Увлажняющие капли снимают сухость и раздражение. Не забывайте моргать. Сознательное моргание — простое, но эффективное упражнение для глаз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Работа без перерывов → пересыхание слизистой, покраснение → делать короткие паузы каждые 40 минут .

Слишком яркий экран → усталость и головная боль → настроить яркость под окружающий свет .

Игнорирование сухости глаз → воспаление конъюнктивы → применять увлажняющие капли и чаще моргать.

Сравнение: экран смартфона и монитора