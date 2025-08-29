Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка зрения у ребёнка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:38

Первая парта не спасает зрение: офтальмологи объяснили, в чём ошибка родителей

Врачи назвали третью и четвёртую парты оптимальными для профилактики проблем со зрением

Многие родители переживают за зрение своих детей в школе и нередко стараются усадить их за первую парту. Однако офтальмологи отмечают, что это вовсе не является гарантией хорошего зрения. Важнее учитывать другие факторы, которые напрямую влияют на здоровье глаз.

Почему развивается близорукость

Близорукость у школьников чаще всего связана не только с наследственностью, но и с образом жизни. Постоянная нагрузка на глаза, недостаток естественного освещения, долгие часы за учебниками и гаджетами — всё это может ускорить развитие проблем со зрением.

Где лучше сидеть в классе

По словам специалистов, оптимальным выбором будут третья или четвёртая парта. С этих мест ребёнок хорошо видит доску и при этом не испытывает чрезмерного напряжения глаз. А если школьник всё же жалуется, что не различает надписи или картинки на расстоянии, откладывать визит к офтальмологу нельзя.

Простые правила для глаз

Чтобы сохранить зрение, важно правильно организовать рабочее место дома: хорошее освещение, удобный стол и стул, правильное расстояние до книги или монитора. Не менее значим режим дня: полноценный сон, регулярные прогулки и физическая активность.

Метод 20-20-20-2

Офтальмологи рекомендуют простое правило для профилактики: каждые 20 минут занятий делать паузу и 20 секунд смотреть вдаль на расстояние около 6 метров. Дополнительно ребёнку нужно проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе. Такой подход помогает глазам отдыхать и снижает риск развития близорукости.

