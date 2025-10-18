Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Проверка зрения у окулиста
Проверка зрения у окулиста
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:46

82% информации человек получает глазами — но большинство замечает проблему, когда уже поздно

Офтальмолог Елена Корнилова напомнила о важности ежегодной проверки зрения

Мы воспринимаем зрение как нечто само собой разумеющееся, пока не начинаем щуриться, читать текст с вытянутой руки или ощущать усталость глаз. Однако офтальмологи напоминают: регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная привычка, способная сохранить здоровье глаз на долгие годы.

Как рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Елена Корнилова, даже если человек не замечает проблем, профилактический осмотр у специалиста необходимо проходить не реже одного раза в год.

"Даже при отсутствии жалоб проходить осмотр у специалиста следует не реже одного раза в год", — сообщила врач-офтальмолог Елена Корнилова.

Почему важно не ждать симптомов

По словам специалиста, большинство россиян приходят к офтальмологу только тогда, когда зрение уже заметно ухудшилось. К сожалению, во многих случаях это означает, что болезнь успела развиться и требует длительного лечения.

"Многие обращаются к врачу только при заметном ухудшении зрения, что часто приводит к поздней диагностике заболеваний", — отметила эксперт.

Регулярные осмотры позволяют выявить начальные стадии глаукомы, катаракты, возрастной дегенерации сетчатки и других патологий, которые долгое время протекают бессимптомно.

Кроме того, профилактическое обследование помогает корректировать зрение своевременно, не допуская развития близорукости и астигматизма.

Дети и подростки в группе риска

Особое внимание офтальмологи рекомендуют уделять зрению детей. Сегодня в России растёт число школьников и студентов, у которых диагностируют миопию.

"Россия занимает третье место в мире по распространённости близорукости среди молодёжи, от которой страдает около 46% молодых людей", — подчеркнула Корнилова.

Причиной врачи называют чрезмерную нагрузку на глаза - постоянное использование смартфонов, компьютеров, планшетов, а также недостаток естественного дневного света. В школьном возрасте глазное яблоко активно растёт, и именно в этот период формируется риск развития стойкой близорукости.

Кто должен проверять зрение чаще

Некоторые группы людей нуждаются в осмотрах не реже двух раз в год. Среди них:

  • те, кто много работает за экраном (IT-специалисты, учителя, офисные сотрудники);

  • пациенты с диабетом и гипертонией;

  • люди старше 45 лет;

  • водители и те, кто ежедневно работает с мелкими деталями.

"Люди, проводящие много времени за компьютером, должны обязательно проходить ежегодный осмотр", — подчеркнула врач.

Она напомнила, что 82% информации человек получает через зрение, а значит, любые проблемы с глазами отражаются на внимании, концентрации и производительности труда.

Простые правила для здоровья глаз

Елена Корнилова напомнила, что поддерживать хорошее зрение помогает сочетание гигиены глаз, правильного режима и питания.

Основные рекомендации врача:

  1. Делайте перерывы. После каждых 20 минут работы за экраном нужно смотреть вдаль не менее 20 секунд. Это правило называется "20-20-20" и помогает глазам расслабиться.

  2. Используйте качественные солнцезащитные очки. Они защищают сетчатку от ультрафиолета и снижают риск катаракты.

  3. Следите за освещением. Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не напрягать зрение.

  4. Питайтесь сбалансированно. В рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, E, C, цинком и лютеином: морковь, шпинат, черника, рыба, орехи, яйца.

  5. Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение глаз и повышает риск дегенерации сетчатки.

  6. Не трите глаза руками. Это может привести к раздражению или инфицированию слизистой.

При первых симптомах — покраснении, боли, рези, ощущении "песка" или резком ухудшении зрения — нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

"При появлении таких симптомов, как покраснение глаз, боль или резкое ухудшение зрения, следует немедленно обратиться к специалисту", — подчеркнула Корнилова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: проверять зрение только при проблемах.
    Последствие: пропуск ранней стадии глаукомы или катаракты.
    Альтернатива: профилактический осмотр 1-2 раза в год.

  2. Ошибка: использовать дешёвые очки без фильтра УФ.
    Последствие: повреждение роговицы и риск ожога сетчатки.
    Альтернатива: выбирать сертифицированные очки с маркировкой UV400.

  3. Ошибка: читать с телефона в темноте.
    Последствие: переутомление глаз и развитие спазма аккомодации.
    Альтернатива: читать при достаточном освещении и делать перерывы каждые 30 минут.

Плюсы и минусы профилактического осмотра

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика заболеваний Требует времени и посещения клиники
Предупреждение осложнений Возможны затраты на обследование
Контроль прогрессирования близорукости Не устраняет уже имеющиеся патологии
Подбор оптимальных очков и линз Нужно соблюдать регулярность проверок

Мифы и правда о зрении

  1. Миф: от компьютера зрение неизбежно портится.
    Правда: экран не разрушает глаза, но перенапряжение и сухость без перерывов действительно вредны.

  2. Миф: витамины для глаз полностью предотвращают близорукость.
    Правда: они поддерживают зрение, но не могут изменить анатомию глаза.

  3. Миф: очки "расслабляют" глаза, и зрение ухудшается.
    Правда: правильно подобранные очки снижают нагрузку и тормозят прогресс близорукости.

Советы шаг за шагом

  1. Назначьте дату ежегодного осмотра и придерживайтесь её.

  2. Проверяйте зрение не только по таблице, но и при помощи аппаратных тестов.

  3. При работе за компьютером соблюдайте правило 20-20-20.

  4. Увлажняйте глаза каплями, если ощущаете сухость.

  5. Не экономьте на очках и контактных линзах — они должны быть подобраны врачом.

А что если зрение уже начало ухудшаться?

Не стоит паниковать: в большинстве случаев снижение зрения можно скорректировать. Современная офтальмология предлагает щадящие методы коррекции — от контактных линз и очков до лазерных операций. Главное — не затягивать и обратиться к специалисту, пока изменения обратимы.

Часто задаваемые вопросы

Как часто проверять зрение ребёнку?
Детям до 7 лет — раз в год, школьникам и подросткам — каждые 6 месяцев.

Можно ли улучшить зрение упражнениями?
Гимнастика помогает снять напряжение, но не лечит близорукость или астигматизм.

Какие продукты полезны для глаз?
Морковь, черника, шпинат, рыба, яйца, орехи и продукты с витамином A и цинком.

Когда стоит идти к врачу внепланово?
При появлении боли, рези, двоения в глазах, вспышек света или резком падении остроты зрения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматовенеролог пояснила, как вирус ветряной оспы вызывает опоясывающий лишай спустя годы сегодня в 1:36
Он спит в каждом, кто переболел ветрянкой: вирус, который может проснуться через десятки лет

Опоясывающий лишай нередко путают с кожным раздражением или стрессовой реакцией. Почему он связан с вирусом ветрянки и как распознать болезнь вовремя — объясняет врач.

Читать полностью » Врач-инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как избежать сальмонеллёза при приготовлении яиц сегодня в 1:12
Обычная яичница закончилась больницей: ошибка, которую совершают тысячи людей на кухне

Недожаренная глазунья стала причиной сальмонеллёза и больничной койки. Врач рассказал, почему даже одно неправильно приготовленное яйцо может привести к серьёзной инфекции.

Читать полностью » Анастасия Агаева рассказала, почему отсыпание в выходные не восстанавливает силы сегодня в 0:49
Отсыпаетесь по выходным? Именно это мешает вам чувствовать бодрость

Почему попытки отоспаться по выходным не возвращают силы, а наоборот — вызывают усталость? Врачи объяснили, как сохранить режим сна и бодрость без вреда для здоровья.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как восполнить дефицит витамина D зимой сегодня в 0:26
Тихий вор зимы: как нехватка одного витамина крадёт силы и настроение

Солнечного света зимой почти нет, а вместе с ним исчезает витамин D — важный элемент здоровья и хорошего настроения. Как восполнить дефицит безопасно и эффективно?

Читать полностью » Врачи назвали переливание крови сложнейшей процедурой, сравнимой с трансплантацией сегодня в 0:12
Кровь больше не считают жидкостью: врачи признали переливание пересадкой тканей

Кровь — не просто биологическая жидкость, а живое вещество, которое нельзя перелить без последствий. Почему врачи сравнивают трансфузию с трансплантацией и как изменилась медицина за последние десятилетия.

Читать полностью » Эксперт из Университета штата Огайо развеяла миф о зависимости от гигиенической помады вчера в 23:45
Миф о зависимости от гигиенички: правда от дерматологов

Почему губы могут сохнуть даже при регулярном использовании бальзама, и как выбрать средство, которое действительно работает — без "эффекта зависимости".

Читать полностью » Мастера отмечают рост популярности ультрачёрного оттенка после показов Dior и Alexander McQueen вчера в 23:21
Волосы цвета ночи возвращаются: эффект Мортиши Аддамс захватывает мир

Тёмный гламур возвращается! Morticia Hair — главный тренд этой осени. Как добиться идеального чёрного цвета и сохранить блеск волос как у Мортиши Аддамс?

Читать полностью » Дерматологи предупредили: избыток увлажняющего крема может повредить кожный барьер вчера в 22:42
Больше не значит лучше: дерматологи объяснили, как переувлажнение портит кожу

Можно ли переусердствовать с увлажнением? Дерматологи объясняют, почему избыток влаги способен навредить коже и как найти баланс между сиянием и здоровьем.

Читать полностью »

Новости
Дом
Основные критерии при выборе ковролина для вашего дома: удобство, цвет и долговечность
Туризм
Врачи рассказали, как пережить месячные в путешествии и не испортить отпуск
Садоводство
Осеннее мульчирование помогает сохранить влагу и защитить почву от промерзания
Авто и мото
Porsche переориентируется на гибриды и ДВС
Красота и здоровье
Невролог Ирина Милюхина рассказала, как избыток сахара мешает мозгу восстанавливаться во сне
Дом
5 простых решений для уюта в доме: чистый воздух, правильная влажность и текстиль
Авто и мото
Общественный совет Астаны обсудил лимит прогрева автомобилей — не более 10 минут
Питомцы
Психологи: прикосновение к кошке снижает уровень стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet