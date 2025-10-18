82% информации человек получает глазами — но большинство замечает проблему, когда уже поздно
Мы воспринимаем зрение как нечто само собой разумеющееся, пока не начинаем щуриться, читать текст с вытянутой руки или ощущать усталость глаз. Однако офтальмологи напоминают: регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная привычка, способная сохранить здоровье глаз на долгие годы.
Как рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Елена Корнилова, даже если человек не замечает проблем, профилактический осмотр у специалиста необходимо проходить не реже одного раза в год.
Почему важно не ждать симптомов
По словам специалиста, большинство россиян приходят к офтальмологу только тогда, когда зрение уже заметно ухудшилось. К сожалению, во многих случаях это означает, что болезнь успела развиться и требует длительного лечения.
Регулярные осмотры позволяют выявить начальные стадии глаукомы, катаракты, возрастной дегенерации сетчатки и других патологий, которые долгое время протекают бессимптомно.
Кроме того, профилактическое обследование помогает корректировать зрение своевременно, не допуская развития близорукости и астигматизма.
Дети и подростки в группе риска
Особое внимание офтальмологи рекомендуют уделять зрению детей. Сегодня в России растёт число школьников и студентов, у которых диагностируют миопию.
"Россия занимает третье место в мире по распространённости близорукости среди молодёжи, от которой страдает около 46% молодых людей", — подчеркнула Корнилова.
Причиной врачи называют чрезмерную нагрузку на глаза - постоянное использование смартфонов, компьютеров, планшетов, а также недостаток естественного дневного света. В школьном возрасте глазное яблоко активно растёт, и именно в этот период формируется риск развития стойкой близорукости.
Кто должен проверять зрение чаще
Некоторые группы людей нуждаются в осмотрах не реже двух раз в год. Среди них:
-
те, кто много работает за экраном (IT-специалисты, учителя, офисные сотрудники);
-
пациенты с диабетом и гипертонией;
-
люди старше 45 лет;
-
водители и те, кто ежедневно работает с мелкими деталями.
"Люди, проводящие много времени за компьютером, должны обязательно проходить ежегодный осмотр", — подчеркнула врач.
Она напомнила, что 82% информации человек получает через зрение, а значит, любые проблемы с глазами отражаются на внимании, концентрации и производительности труда.
Простые правила для здоровья глаз
Елена Корнилова напомнила, что поддерживать хорошее зрение помогает сочетание гигиены глаз, правильного режима и питания.
Основные рекомендации врача:
-
Делайте перерывы. После каждых 20 минут работы за экраном нужно смотреть вдаль не менее 20 секунд. Это правило называется "20-20-20" и помогает глазам расслабиться.
-
Используйте качественные солнцезащитные очки. Они защищают сетчатку от ультрафиолета и снижают риск катаракты.
-
Следите за освещением. Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не напрягать зрение.
-
Питайтесь сбалансированно. В рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, E, C, цинком и лютеином: морковь, шпинат, черника, рыба, орехи, яйца.
-
Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение глаз и повышает риск дегенерации сетчатки.
-
Не трите глаза руками. Это может привести к раздражению или инфицированию слизистой.
При первых симптомах — покраснении, боли, рези, ощущении "песка" или резком ухудшении зрения — нужно немедленно обратиться к офтальмологу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: проверять зрение только при проблемах.
Последствие: пропуск ранней стадии глаукомы или катаракты.
Альтернатива: профилактический осмотр 1-2 раза в год.
-
Ошибка: использовать дешёвые очки без фильтра УФ.
Последствие: повреждение роговицы и риск ожога сетчатки.
Альтернатива: выбирать сертифицированные очки с маркировкой UV400.
-
Ошибка: читать с телефона в темноте.
Последствие: переутомление глаз и развитие спазма аккомодации.
Альтернатива: читать при достаточном освещении и делать перерывы каждые 30 минут.
Плюсы и минусы профилактического осмотра
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя диагностика заболеваний
|Требует времени и посещения клиники
|Предупреждение осложнений
|Возможны затраты на обследование
|Контроль прогрессирования близорукости
|Не устраняет уже имеющиеся патологии
|Подбор оптимальных очков и линз
|Нужно соблюдать регулярность проверок
Мифы и правда о зрении
-
Миф: от компьютера зрение неизбежно портится.
Правда: экран не разрушает глаза, но перенапряжение и сухость без перерывов действительно вредны.
-
Миф: витамины для глаз полностью предотвращают близорукость.
Правда: они поддерживают зрение, но не могут изменить анатомию глаза.
-
Миф: очки "расслабляют" глаза, и зрение ухудшается.
Правда: правильно подобранные очки снижают нагрузку и тормозят прогресс близорукости.
Советы шаг за шагом
-
Назначьте дату ежегодного осмотра и придерживайтесь её.
-
Проверяйте зрение не только по таблице, но и при помощи аппаратных тестов.
-
При работе за компьютером соблюдайте правило 20-20-20.
-
Увлажняйте глаза каплями, если ощущаете сухость.
-
Не экономьте на очках и контактных линзах — они должны быть подобраны врачом.
А что если зрение уже начало ухудшаться?
Не стоит паниковать: в большинстве случаев снижение зрения можно скорректировать. Современная офтальмология предлагает щадящие методы коррекции — от контактных линз и очков до лазерных операций. Главное — не затягивать и обратиться к специалисту, пока изменения обратимы.
Часто задаваемые вопросы
Как часто проверять зрение ребёнку?
Детям до 7 лет — раз в год, школьникам и подросткам — каждые 6 месяцев.
Можно ли улучшить зрение упражнениями?
Гимнастика помогает снять напряжение, но не лечит близорукость или астигматизм.
Какие продукты полезны для глаз?
Морковь, черника, шпинат, рыба, яйца, орехи и продукты с витамином A и цинком.
Когда стоит идти к врачу внепланово?
При появлении боли, рези, двоения в глазах, вспышек света или резком падении остроты зрения.
