82% информации человек получает глазами — но большинство замечает проблему, когда уже поздно

Мы воспринимаем зрение как нечто само собой разумеющееся, пока не начинаем щуриться, читать текст с вытянутой руки или ощущать усталость глаз. Однако офтальмологи напоминают: регулярная проверка зрения — не просто формальность, а важная привычка, способная сохранить здоровье глаз на долгие годы.

Как рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Елена Корнилова, даже если человек не замечает проблем, профилактический осмотр у специалиста необходимо проходить не реже одного раза в год.

Почему важно не ждать симптомов

По словам специалиста, большинство россиян приходят к офтальмологу только тогда, когда зрение уже заметно ухудшилось. К сожалению, во многих случаях это означает, что болезнь успела развиться и требует длительного лечения.

Регулярные осмотры позволяют выявить начальные стадии глаукомы, катаракты, возрастной дегенерации сетчатки и других патологий, которые долгое время протекают бессимптомно.

Кроме того, профилактическое обследование помогает корректировать зрение своевременно, не допуская развития близорукости и астигматизма.

Дети и подростки в группе риска

Особое внимание офтальмологи рекомендуют уделять зрению детей. Сегодня в России растёт число школьников и студентов, у которых диагностируют миопию.

"Россия занимает третье место в мире по распространённости близорукости среди молодёжи, от которой страдает около 46% молодых людей", — подчеркнула Корнилова.

Причиной врачи называют чрезмерную нагрузку на глаза - постоянное использование смартфонов, компьютеров, планшетов, а также недостаток естественного дневного света. В школьном возрасте глазное яблоко активно растёт, и именно в этот период формируется риск развития стойкой близорукости.

Кто должен проверять зрение чаще

Некоторые группы людей нуждаются в осмотрах не реже двух раз в год. Среди них:

те, кто много работает за экраном (IT-специалисты, учителя, офисные сотрудники);

пациенты с диабетом и гипертонией;

люди старше 45 лет;

водители и те, кто ежедневно работает с мелкими деталями.

"Люди, проводящие много времени за компьютером, должны обязательно проходить ежегодный осмотр", — подчеркнула врач.

Она напомнила, что 82% информации человек получает через зрение, а значит, любые проблемы с глазами отражаются на внимании, концентрации и производительности труда.

Простые правила для здоровья глаз

Елена Корнилова напомнила, что поддерживать хорошее зрение помогает сочетание гигиены глаз, правильного режима и питания.

Основные рекомендации врача:

Делайте перерывы. После каждых 20 минут работы за экраном нужно смотреть вдаль не менее 20 секунд. Это правило называется "20-20-20" и помогает глазам расслабиться. Используйте качественные солнцезащитные очки. Они защищают сетчатку от ультрафиолета и снижают риск катаракты. Следите за освещением. Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не напрягать зрение. Питайтесь сбалансированно. В рационе должны быть продукты, богатые витаминами A, E, C, цинком и лютеином: морковь, шпинат, черника, рыба, орехи, яйца. Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение глаз и повышает риск дегенерации сетчатки. Не трите глаза руками. Это может привести к раздражению или инфицированию слизистой.

При первых симптомах — покраснении, боли, рези, ощущении "песка" или резком ухудшении зрения — нужно немедленно обратиться к офтальмологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: проверять зрение только при проблемах.

Последствие: пропуск ранней стадии глаукомы или катаракты.

Альтернатива: профилактический осмотр 1-2 раза в год. Ошибка: использовать дешёвые очки без фильтра УФ.

Последствие: повреждение роговицы и риск ожога сетчатки.

Альтернатива: выбирать сертифицированные очки с маркировкой UV400. Ошибка: читать с телефона в темноте.

Последствие: переутомление глаз и развитие спазма аккомодации.

Альтернатива: читать при достаточном освещении и делать перерывы каждые 30 минут.

Плюсы и минусы профилактического осмотра