Вспышки и тёмная завеса: когда плавающие точки грозят потерей зрения
Увидели плавающие тёмные точки перед глазами и решили, что просто устали? В большинстве случаев это действительно так — но иногда такие "мушки” сигнализируют о серьёзной проблеме, которая требует консультации врача.
Почему появляются "мушки"
Как объясняет Игорь Азнаурян, детский офтальмолог, офтальмохирург и профессор, плавающие помутнения — это результат изменений в стекловидном теле глаза. Чаще всего они возникают:
- после 40 лет (возрастные изменения);
- при длительной работе за компьютером;
- при близорукости;
- после травм глаз;
- при диабете;
- из-за вредных привычек.
Особенно тревожно, что такая проблема всё чаще встречается у 20-30-летних, что напрямую связано с высокими зрительными нагрузками.
Когда "мушки” опасны
Срочно обратитесь к офтальмологу, если помутнения:
- появились внезапно и в большом количестве;
- сопровождаются вспышками света или ощущением тёмной завесы;
- идут вместе с головной болью, тошнотой, онемением, слабостью.
Такие симптомы могут указывать на отслойку сетчатки, сосудистые нарушения или даже риск инсульта.
"При своевременном обращении в 99% случаев нам удается полностью сохранить зрение с помощью современных методов, включая лазерную коагуляцию", — отмечает Игорь Азнаурян.
Когда бояться не нужно
Если "мушки” появляются после долгой работы за компьютером, при резком изменении освещения или исчезают сами по себе — чаще всего это признак переутомления. Тем не менее, даже в этом случае стоит посещать офтальмолога для профилактики.
Как диагностируют причину
Для выявления источника проблемы проводится комплексное обследование:
- осмотр глазного дна;
- проверка остроты зрения;
- измерение внутриглазного давления;
- при необходимости — УЗИ, ОКТ, лазерная офтальмоскопия.
По результатам врач назначит медикаментозное, физиотерапевтическое или хирургическое лечение.
Три случая, когда визит к врачу обязателен
- Мушки + вспышки света или "занавес” в поле зрения
- Мушки + головокружение, слабость, онемение
- Мушки + тошнота, головная боль, светобоязнь
Вывод: не стоит игнорировать даже такие "мелкие” симптомы, как плавающие точки. Чем раньше выявлена причина — тем выше шанс сохранить зрение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru