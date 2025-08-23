Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:44

Вспышки и тёмная завеса: когда плавающие точки грозят потерей зрения

Врач Азнаурян: плавающие точки в глазах могут сигнализировать об отслойке сетчатки или инсульте

Увидели плавающие тёмные точки перед глазами и решили, что просто устали? В большинстве случаев это действительно так — но иногда такие "мушки” сигнализируют о серьёзной проблеме, которая требует консультации врача.

Почему появляются "мушки"

Как объясняет Игорь Азнаурян, детский офтальмолог, офтальмохирург и профессор, плавающие помутнения — это результат изменений в стекловидном теле глаза. Чаще всего они возникают:

  • после 40 лет (возрастные изменения);
  • при длительной работе за компьютером;
  • при близорукости;
  • после травм глаз;
  • при диабете;
  • из-за вредных привычек.

Особенно тревожно, что такая проблема всё чаще встречается у 20-30-летних, что напрямую связано с высокими зрительными нагрузками.

Когда "мушки” опасны

Срочно обратитесь к офтальмологу, если помутнения:

  • появились внезапно и в большом количестве;
  • сопровождаются вспышками света или ощущением тёмной завесы;
  • идут вместе с головной болью, тошнотой, онемением, слабостью.

Такие симптомы могут указывать на отслойку сетчатки, сосудистые нарушения или даже риск инсульта.

"При своевременном обращении в 99% случаев нам удается полностью сохранить зрение с помощью современных методов, включая лазерную коагуляцию", — отмечает Игорь Азнаурян.

Когда бояться не нужно

Если "мушки” появляются после долгой работы за компьютером, при резком изменении освещения или исчезают сами по себе — чаще всего это признак переутомления. Тем не менее, даже в этом случае стоит посещать офтальмолога для профилактики.

Как диагностируют причину

Для выявления источника проблемы проводится комплексное обследование:

  • осмотр глазного дна;
  • проверка остроты зрения;
  • измерение внутриглазного давления;
  • при необходимости — УЗИ, ОКТ, лазерная офтальмоскопия.

По результатам врач назначит медикаментозное, физиотерапевтическое или хирургическое лечение.

Три случая, когда визит к врачу обязателен

  • Мушки + вспышки света или "занавес” в поле зрения
  • Мушки + головокружение, слабость, онемение
  • Мушки + тошнота, головная боль, светобоязнь

Вывод: не стоит игнорировать даже такие "мелкие” симптомы, как плавающие точки. Чем раньше выявлена причина — тем выше шанс сохранить зрение.

