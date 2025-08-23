Вспышки и тёмная завеса: когда плавающие точки грозят потерей зрения

Увидели плавающие тёмные точки перед глазами и решили, что просто устали? В большинстве случаев это действительно так — но иногда такие "мушки” сигнализируют о серьёзной проблеме, которая требует консультации врача.

Почему появляются "мушки"

Как объясняет Игорь Азнаурян, детский офтальмолог, офтальмохирург и профессор, плавающие помутнения — это результат изменений в стекловидном теле глаза. Чаще всего они возникают:

после 40 лет (возрастные изменения);

при длительной работе за компьютером;

при близорукости;

после травм глаз;

при диабете;

из-за вредных привычек.

Особенно тревожно, что такая проблема всё чаще встречается у 20-30-летних, что напрямую связано с высокими зрительными нагрузками.

Когда "мушки” опасны

Срочно обратитесь к офтальмологу, если помутнения:

появились внезапно и в большом количестве;

сопровождаются вспышками света или ощущением тёмной завесы;

идут вместе с головной болью, тошнотой, онемением, слабостью.

Такие симптомы могут указывать на отслойку сетчатки, сосудистые нарушения или даже риск инсульта.

"При своевременном обращении в 99% случаев нам удается полностью сохранить зрение с помощью современных методов, включая лазерную коагуляцию", — отмечает Игорь Азнаурян.

Когда бояться не нужно

Если "мушки” появляются после долгой работы за компьютером, при резком изменении освещения или исчезают сами по себе — чаще всего это признак переутомления. Тем не менее, даже в этом случае стоит посещать офтальмолога для профилактики.

Как диагностируют причину

Для выявления источника проблемы проводится комплексное обследование:

осмотр глазного дна;

проверка остроты зрения;

измерение внутриглазного давления;

при необходимости — УЗИ, ОКТ, лазерная офтальмоскопия.

По результатам врач назначит медикаментозное, физиотерапевтическое или хирургическое лечение.

Три случая, когда визит к врачу обязателен

Мушки + вспышки света или "занавес” в поле зрения

Мушки + головокружение, слабость, онемение

Мушки + тошнота, головная боль, светобоязнь

Вывод: не стоит игнорировать даже такие "мелкие” симптомы, как плавающие точки. Чем раньше выявлена причина — тем выше шанс сохранить зрение.