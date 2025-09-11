Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:38

Глаза страдают чаще, чем руки: неожиданная угроза привычной готовки

Офтальмолог Антон Казанцев предупредил об опасности ожога роговицы паром на кухне

Готовка на кухне — процесс не только творческий, но и потенциально опасный. Мы часто думаем о риске обжечь руки или обдать кожу кипятком, но забываем, что серьёзная угроза подстерегает и глаза. Пар, горячее масло или резкий поток воздуха из духовки могут вызвать ожог роговицы — крайне болезненную и опасную травму.

Чем опасен пар

Врач-офтальмолог Антон Казанцев объяснил, что роговица особенно уязвима к повреждениям: она содержит множество нервных окончаний и реагирует даже на малейшее раздражение.

"Пар, состоящий из микроскопических капель кипящей воды, способен мгновенно нагреть и повредить поверхностные слои роговицы, вызывая ожог", — отметил Антон Казанцев.

Главная опасность пара в том, что он невидим, и часто человек понимает угрозу уже тогда, когда в глазах появляется резкая боль и жжение.

Симптомы ожога глаз

• острая боль и жжение;
• сильное слезотечение;
• покраснение;
• ощущение песка или инородного тела;
• затуманенное зрение;
• светобоязнь;
• спазм век.

Игнорировать эти признаки нельзя: повреждение может усугубиться и привести к осложнениям.

Как снизить риск травмы

  1. Соблюдайте дистанцию. Не наклоняйтесь близко к кастрюлям и сковородкам, используйте длинные кухонные принадлежности.

  2. Открывайте крышку правильно. Наклоняйте её от себя и дайте пару выйти.

  3. Будьте осторожны с духовкой. Слегка приоткройте дверцу, чтобы выпустить горячий воздух, и отворачивайте лицо.

  4. Включайте вентиляцию. Вытяжка или открытое окно снижают концентрацию пара.

  5. Используйте защиту. При частой работе с паром или фритюром полезны плотно прилегающие очки.

  6. Фритюр — особая зона риска. Не допускайте попадания воды в масло и не перегружайте емкость.

  7. Берегите глаза от химии. Не держите чистящие средства рядом с плитой.

Первая помощь при ожоге

Если травма всё же произошла, действовать нужно незамедлительно:
• промыть глаза чистой прохладной водой или физиологическим раствором 15-20 минут;
• снять контактные линзы;
• не тереть глаза;
• не использовать капли без назначения врача;
• срочно обратиться за медицинской помощью.

Лечение у специалиста

Офтальмолог может назначить увлажняющие и обезболивающие капли, антибиотики для профилактики инфекции или противовоспалительные препараты. В тяжёлых случаях требуется хирургическое вмешательство, включая пересадку роговицы.

Помните: ожог роговицы — это не бытовая мелочь, а серьёзная травма, которая требует внимания специалиста.

