Илья Авербух решился на операцию, которая изменила его взгляд на жизнь

Знаете ли вы, что иногда новая глава в жизни начинается… со взгляда? Фигурист, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух решился на шаг, о котором долго думал, — коррекцию зрения.

Операция и восстановление

Причиной стала дальнозоркость, которая мешала в повседневной жизни. Сначала спортсмен прошёл диагностику и консультацию у специалистов. Врачи предложили современный метод — установку интраокулярной линзы. По словам самого Авербуха, операция прошла быстро и безболезненно, а восстановление заняло минимум времени.

"Если по-простому, это технология, когда твой хрусталик заменяют на искусственный, и ты снова видишь четко и далеко, и близко. Без усталости, без напряжения. Операция прошла незаметно для меня, восстановление заняло минимум времени. И самое главное — я перестал щуриться. Теперь, просыпаясь утром, я сразу вижу мир четко", — рассказал Илья Авербух.

Спортсмен отметил, что результат превзошёл его ожидания: вернулась лёгкость восприятия, исчезла привычка щуриться, а мир словно стал ярче.

Личная жизнь

Напомним, что в 2020 году Авербух женился на актрисе Елизавете Арзамасовой, известной по сериалу "Папины дочки". Их брак стал неожиданностью для публики, ведь пара долго скрывала отношения. Лишь в сентябре того же года они впервые вышли вместе в эфире программы "Вечерний Ургант", официально подтвердив свой роман.

Разница в возрасте между супругами — 22 года, но это не помешало им построить крепкую семью. В августе 2024-го у пары родилась дочь Лия, а до этого, в 2021 году, они стали родителями сына Льва, которому сейчас три года.