Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка
Девушка
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:19

Морщинки исчезнут, как по волшебству: вот как правильно наносить крем для глаз

Лёгкий массаж и охлаждённые средства стимулируют лимфоток и освежают взгляд

Глаза часто называют "зеркалом души". Но даже самые красивые "зеркала" нуждаются в уходе. Кожа вокруг глаз — одна из самых тонких и чувствительных на лице. Она почти вдвое тоньше, чем кожа щёк или лба (всего 0,2-0,3 мм), и именно поэтому первой выдает усталость, недосып или стрессы. Даже слёзы могут ослаблять её барьер.

Откуда берутся круги, "гусиные лапки" и отёки

Многие думают, что всё - наследственность. Но эксперты утверждают: гены влияют лишь на 15-25%, остальное — это образ жизни и внешние факторы.

Чаще всего к проблемам приводят:

  • хронический недосып;

  • обезвоживание;

  • избыток соли;

  • алкоголь вечером.

Достаточно наладить режим сна, пить больше воды и ограничить солёное — и уже наутро взгляд станет свежее.

Почему кожа вокруг глаз требует особого ухода

  • Здесь почти нет сальных желёз, поэтому кожа быстро теряет влагу.

  • В этой зоне десятки микромышц: мы моргаем, щуримся, улыбаемся. Всё это ускоряет появление морщинок.

  • Солнечный свет и ультрафиолет дополнительно разрушают коллаген.

Именно поэтому крем для глаз — не "дополнительная прихоть", а реальная необходимость.

Как правильно наносить крем для глаз

Многие вспоминают о креме лишь перед макияжем, но правильное нанесение даёт накопительный эффект. Вот основные правила:

  • Наносите утром и вечером на очищенную кожу.

  • Используйте маленькую горошину средства — перебор может вызвать отёчность.

  • Работайте безымянным пальцем: он оказывает наименьшее давление.

  • Двигайтесь по косточке вокруг глаза, а не вплотную к ресницам — средство само "опустится" туда, куда нужно.

  • Делайте это лёгкими похлопывающими движениями ("press & tap"), а не растиранием. Такой массаж стимулирует лимфоток и уменьшает отёки.

  • Для усиления эффекта храните крем в холодильнике: холод помогает убрать припухлости и освежает взгляд.

Маленькие секреты, которые работают

  • Перед важной встречей или после бессонной ночи поможет охлаждённая ложка или патчи.

  • Никогда не трите глаза — это растягивает кожу и провоцирует морщины.

  • Солнцезащитный крем обязателен: УФ-лучи ускоряют старение кожи вокруг глаз.

  • Увлажнение изнутри работает не хуже крема — вода и продукты с витамином Е и С делают кожу более упругой.

Если превратить уход за кожей вокруг глаз в привычку, уже через несколько недель вы заметите: взгляд стал свежее, морщинки менее заметны, а макияж ложится гораздо лучше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральный крем из сала: бабушкин способ сохранить молодость кожи сегодня в 17:10

Рецепт молодости от бабушки: этот простой ингредиент преобразит вашу кожу за копейки

Раскрываем секрет красоты наших бабушек! Узнайте, как обычное сало может заменить дорогие кремы и вернуть коже молодость и упругость. Простой и эффективный уход за кожей.

Читать полностью » Клинический психолог рассказала, как помочь детям мягко войти в учебный год сегодня в 16:36

Спешная подготовка к школе оборачивается стрессом: как не загубить сентябрь

Психолог Екатерина Кес рассказала, как помочь детям плавно войти в школьный режим: настрой, порядок и поддержка родителей важнее повторения уроков.

Читать полностью » Ультрафиолет разрушает коллаген и визуально увеличивает размер пор сегодня в 16:21

Поры никуда не денутся — и именно поэтому их можно спрятать: средства, уменьшающие их видимость

Узнайте, как визуально уменьшить поры на лице с помощью советов дерматологов. Салициловая кислота, ретиноиды и увлажнение - главные помощники в борьбе за ровную и чистую кожу.

Читать полностью » Моргачева объяснила, когда лимфодренажный массаж противопоказан и когда он необходим сегодня в 16:05

Лимфодренажный массаж: мифы и реальность — что стоит знать перед процедурой

Лимфодренажный массаж часто рекламируется как средство для красоты, но врачи предупреждают: он не полезен всем. Узнайте, когда и кому действительно нужна эта процедура.

Читать полностью » Недостаток витамина Е ухудшает кровообращение кожи головы и лишает волосы блеска сегодня в 15:36

Хотели густую шевелюру, а получили мышиный хвост? Пейте эти витамины

Мечтаете о густых и блестящих волосах? Узнайте, какие 5 витаминов необходимы для здоровья и роста волос, где их найти и как правильно принимать, чтобы добиться максимального эффекта.

Читать полностью » Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме сегодня в 15:02

Незаметные причины выпадения волос: когда пора обращаться к трихологу

Интенсивное выпадение волос связано не только с заболеваниями, но и с внешними факторами, такими как диеты и стресс. Узнайте больше о тревожных симптомах и рекомендациях врача!

Читать полностью » Павел Бережанский: взрослому безопасно не более двух чашек эспрессо в день сегодня в 14:14

Кофе лечит и вредит одновременно: где проходит грань пользы и опасности

Профессор предупредил, что взрослым допустимо выпивать не более двух эспрессо в день. Почему кофе полезен в умеренных дозах и кому его лучше избегать — разбираемся вместе с экспертом.

Читать полностью » Врач Вера Сережина предупреждает: недосып запускает опасные процессы, о которых вы не знали сегодня в 14:14

Усталость, раздражительность и ещё хуже: врач предупредила о последствиях недосыпа, что делать

Врач-терапевт Вера Сережина рассказала о коварных последствиях недостатка сна. От упадка сил до серьезных заболеваний — недосып способен разрушить здоровье

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Собаки теряют аппетит летом из-за жары и снижения активности
Садоводство

Виноградари применяют бордоскую жидкость для защиты лозы от грибка
Наука и технологии

Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis
Спорт и фитнес

Врач Кали Чанг назвал упражнения для снятия боли в верхней части спины
Дом

Эксперты рассказали, чем безопасно чистить подоконники и какие ошибки сокращают их срок службы
Красота и здоровье

Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров
Авто и мото

Продажи Zeekr 7X стартовали в Таиланде после успеха модели в Китае
Красота и здоровье

Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru