Морщинки исчезнут, как по волшебству: вот как правильно наносить крем для глаз
Глаза часто называют "зеркалом души". Но даже самые красивые "зеркала" нуждаются в уходе. Кожа вокруг глаз — одна из самых тонких и чувствительных на лице. Она почти вдвое тоньше, чем кожа щёк или лба (всего 0,2-0,3 мм), и именно поэтому первой выдает усталость, недосып или стрессы. Даже слёзы могут ослаблять её барьер.
Откуда берутся круги, "гусиные лапки" и отёки
Многие думают, что всё - наследственность. Но эксперты утверждают: гены влияют лишь на 15-25%, остальное — это образ жизни и внешние факторы.
Чаще всего к проблемам приводят:
-
хронический недосып;
-
обезвоживание;
-
избыток соли;
-
алкоголь вечером.
Достаточно наладить режим сна, пить больше воды и ограничить солёное — и уже наутро взгляд станет свежее.
Почему кожа вокруг глаз требует особого ухода
-
Здесь почти нет сальных желёз, поэтому кожа быстро теряет влагу.
-
В этой зоне десятки микромышц: мы моргаем, щуримся, улыбаемся. Всё это ускоряет появление морщинок.
-
Солнечный свет и ультрафиолет дополнительно разрушают коллаген.
Именно поэтому крем для глаз — не "дополнительная прихоть", а реальная необходимость.
Как правильно наносить крем для глаз
Многие вспоминают о креме лишь перед макияжем, но правильное нанесение даёт накопительный эффект. Вот основные правила:
-
Наносите утром и вечером на очищенную кожу.
-
Используйте маленькую горошину средства — перебор может вызвать отёчность.
-
Работайте безымянным пальцем: он оказывает наименьшее давление.
-
Двигайтесь по косточке вокруг глаза, а не вплотную к ресницам — средство само "опустится" туда, куда нужно.
-
Делайте это лёгкими похлопывающими движениями ("press & tap"), а не растиранием. Такой массаж стимулирует лимфоток и уменьшает отёки.
-
Для усиления эффекта храните крем в холодильнике: холод помогает убрать припухлости и освежает взгляд.
Маленькие секреты, которые работают
-
Перед важной встречей или после бессонной ночи поможет охлаждённая ложка или патчи.
-
Никогда не трите глаза — это растягивает кожу и провоцирует морщины.
-
Солнцезащитный крем обязателен: УФ-лучи ускоряют старение кожи вокруг глаз.
-
Увлажнение изнутри работает не хуже крема — вода и продукты с витамином Е и С делают кожу более упругой.
Если превратить уход за кожей вокруг глаз в привычку, уже через несколько недель вы заметите: взгляд стал свежее, морщинки менее заметны, а макияж ложится гораздо лучше.
