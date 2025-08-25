Паразит пробрался в глаз: врачи предупреждают об опасности популярного блюда

35-летний житель сельской местности Индии обратился к врачу после восьми месяцев мучений: у него было затуманенное зрение и постоянное покраснение левого глаза. Обследование показало редкое заболевание — глазной гнатостомоз, вызванный паразитом.

Как паразит попал в глаз

Гнатостомоз вызывают личинки, которые могут содержаться в сырой или плохо приготовленной рыбе, птице, рептилиях, земноводных и даже млекопитающих. Позже у мужчины выявили заражённую курицу и рыбу — вероятный источник болезни.

Симптомы и обследование

Когда пациент пришёл к врачу, его глаз был налит кровью, зрачок расширен и не реагировал на свет. Зрение резко ухудшилось — до 20/80. Врачи диагностировали панувеит — воспаление, затрагивающее все отделы глаза.

При осмотре заднего сегмента глаза врачи увидели медленно движущегося червя.

Лечение

Хирурги провели операцию — витрэктомию pars plana, при которой удалили стекловидное тело вместе с паразитом. После вмешательства пациенту назначили пероральные и глазные глюкокортикоиды, чтобы снять воспаление.

Через восемь недель состояние улучшилось, однако зрение восстановилось не полностью — оно составило 20/40 из-за развившейся катаракты.

Насколько это редкое заболевание

Случаи глазного гнатостомоза фиксируются крайне редко, особенно в США. Чаще всего болезнь встречается в странах, где традиционно едят сырую рыбу: Япония, Таиланд, Вьетнам, Мексика.

По данным CDC, заражение может быть связано с популярными блюдами вроде суши или других продуктов из сырой рыбы.