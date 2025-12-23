Пьют для зрения, а получают проблемы: почему витамины работают не так, как ждут

Здоровье глаз чаще всего зависит не от разрекламированных добавок, а от образа жизни и того, что человек ежедневно ест. Попытки "поддержать зрение" с помощью витаминов без консультации врача могут оказаться не только бесполезными, но и небезопасными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-офтальмолога Марию Левину.

Питание как основа здоровья зрения

По словам специалиста, все витамины и минералы, необходимые для нормальной работы зрительной системы, организм способен получать из обычной пищи. Сбалансированный рацион, регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность обеспечивают достаточное поступление нужных веществ без дополнительных препаратов.

"Мы всегда рекомендуем сбалансированное питание, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Приоритетный путь поступления витаминов и минеральных веществ в организм — это пища. Самостоятельный прием витаминных комплексов до обследования нежелателен, так как их избыток способен вызвать аллергические реакции и другие побочные эффекты", — пояснила врач-офтальмолог Мария Левина.

Она подчеркнула, что бесконтрольный прием добавок может нарушить баланс веществ в организме и спровоцировать нежелательные реакции.

Почему глаза нельзя лечить отдельно от организма

Левина отметила, что зрительная система не существует изолированно от остальных органов. Те же витамины и микроэлементы, которые необходимы для общего здоровья, важны и для глаз. Поэтому подход "специально для зрения" без учета общего состояния организма часто оказывается ошибочным.

По словам офтальмолога, наибольшее внимание обычно уделяют лютеину, а также витаминам групп А и В. Однако их прием оправдан только в том случае, если дефицит подтвержден медицинскими обследованиями.

"Глазам необходимы те же питательные вещества, что и всему организму, — этот орган нельзя рассматривать изолированно. Комплексы с лютеином, а также витаминами групп А и В могут быть полезны, но исключительно при наличии медицинских показаний. Большинство современных биологически активных добавок уже содержат оптимальные концентрации этих компонентов", — подчеркнула Мария Левина.

Мифы о "продуктах для зрения"

Отдельно врач прокомментировала распространенное мнение о пользе отдельных продуктов, таких как морковь и черника. Эти продукты действительно содержат вещества, важные для зрения, однако их концентрация слишком мала, чтобы оказать заметное влияние на состояние глаз.

Левина отметила, что для ощутимого эффекта потребовалось бы употреблять килограммы свежих ягод или овощей ежедневно, что в реальной жизни практически невозможно. Поэтому рассчитывать на улучшение зрения за счет отдельных "полезных" продуктов не стоит.

Что действительно помогает сохранить зрение

По мнению специалиста, лучший способ поддерживать здоровье глаз — это разнообразное питание, включающее овощи, фрукты, белковые продукты и источники полезных жиров. В сочетании с физической активностью и пребыванием на свежем воздухе такой подход обеспечивает организм всем необходимым без риска передозировки.

Регулярные осмотры у офтальмолога, по словам Левиной, позволяют своевременно выявить дефициты и при необходимости подобрать витаминные комплексы под контролем врача. Такой подход значительно безопаснее и эффективнее, чем самостоятельный прием добавок "на всякий случай".