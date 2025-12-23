Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Офтальмолог
Офтальмолог
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:56

Пьют для зрения, а получают проблемы: почему витамины работают не так, как ждут

Витамины для глаз без назначения врача могут быть опасны — офтальмолог Левина

Здоровье глаз чаще всего зависит не от разрекламированных добавок, а от образа жизни и того, что человек ежедневно ест. Попытки "поддержать зрение" с помощью витаминов без консультации врача могут оказаться не только бесполезными, но и небезопасными. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-офтальмолога Марию Левину.

Питание как основа здоровья зрения

По словам специалиста, все витамины и минералы, необходимые для нормальной работы зрительной системы, организм способен получать из обычной пищи. Сбалансированный рацион, регулярные прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность обеспечивают достаточное поступление нужных веществ без дополнительных препаратов.

"Мы всегда рекомендуем сбалансированное питание, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Приоритетный путь поступления витаминов и минеральных веществ в организм — это пища. Самостоятельный прием витаминных комплексов до обследования нежелателен, так как их избыток способен вызвать аллергические реакции и другие побочные эффекты", — пояснила врач-офтальмолог Мария Левина.

Она подчеркнула, что бесконтрольный прием добавок может нарушить баланс веществ в организме и спровоцировать нежелательные реакции.

Почему глаза нельзя лечить отдельно от организма

Левина отметила, что зрительная система не существует изолированно от остальных органов. Те же витамины и микроэлементы, которые необходимы для общего здоровья, важны и для глаз. Поэтому подход "специально для зрения" без учета общего состояния организма часто оказывается ошибочным.

По словам офтальмолога, наибольшее внимание обычно уделяют лютеину, а также витаминам групп А и В. Однако их прием оправдан только в том случае, если дефицит подтвержден медицинскими обследованиями.

"Глазам необходимы те же питательные вещества, что и всему организму, — этот орган нельзя рассматривать изолированно. Комплексы с лютеином, а также витаминами групп А и В могут быть полезны, но исключительно при наличии медицинских показаний. Большинство современных биологически активных добавок уже содержат оптимальные концентрации этих компонентов", — подчеркнула Мария Левина.

Мифы о "продуктах для зрения"

Отдельно врач прокомментировала распространенное мнение о пользе отдельных продуктов, таких как морковь и черника. Эти продукты действительно содержат вещества, важные для зрения, однако их концентрация слишком мала, чтобы оказать заметное влияние на состояние глаз.

Левина отметила, что для ощутимого эффекта потребовалось бы употреблять килограммы свежих ягод или овощей ежедневно, что в реальной жизни практически невозможно. Поэтому рассчитывать на улучшение зрения за счет отдельных "полезных" продуктов не стоит.

Что действительно помогает сохранить зрение

По мнению специалиста, лучший способ поддерживать здоровье глаз — это разнообразное питание, включающее овощи, фрукты, белковые продукты и источники полезных жиров. В сочетании с физической активностью и пребыванием на свежем воздухе такой подход обеспечивает организм всем необходимым без риска передозировки.

Регулярные осмотры у офтальмолога, по словам Левиной, позволяют своевременно выявить дефициты и при необходимости подобрать витаминные комплексы под контролем врача. Такой подход значительно безопаснее и эффективнее, чем самостоятельный прием добавок "на всякий случай".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи предупреждают: Дед Мороз может стать источником вшей — Мухина сегодня в 15:16
Тень под маской Деда Мороза: как его костюм может принести не только радость, но и страшный подарок

Дед Мороз может стать источником лобковых вшей для детей в случае несоответствующей гигиены. Врачи предупреждают о риске заражения через контакт и заражённые предметы.

Читать полностью » Врачи спасли 60-летнего мужчину от потери зрения и жизни после травмы — Life.ru сегодня в 15:16
Героизм и трагедия в одном ударе: как 60-летний мужчина чуть не потерял жизнь из-за банальной травмы

В Подмосковье врачи спасли мужчину от потери зрения и смерти после банальной травмы лба. Как промедление чуть не стоило ему жизни?

Читать полностью » Уникальный случай: женщина с ВИЧ болела COVID-19 два года, не заразив других сегодня в 15:16
Долгий COVID-19: как мутации в организме пациента породили штамм, но не стали угрозой для мира

Уникальное исследование раскрывает, как вирус SARS-CoV-2 мутировал в организме пациентки с ВИЧ и почему её болезнь не привела к заражению окружающих.

Читать полностью » Вакцинация от ВПЧ эффективна, но не лечит существующие инфекции — Чулкова сегодня в 15:16
Секреты вируса папилломы: почему ВПЧ не исчезает и как вакцинация дает лишь частичную защиту

Вакцинация остаётся самым эффективным методом профилактики ВПЧ, но не может вылечить уже существующие инфекции. Какие методы терапии доступны на сегодня?

Читать полностью » Маски и мытьё рук снижают риск гонконгского гриппа — директор департамента Вахрушева сегодня в 14:35
Гонконгский грипп набирает обороты — защититься можно без лекарств

Маски, проветривание и отказ от массовых мероприятий остаются главной защитой от гонконгского гриппа, особенно в период праздников.

Читать полностью » Зимние прогулки в Крыму укрепляют иммунитет и снижают стресс — врач Карпенко сегодня в 14:18
То, что делают в Крыму зимой, редко воспринимают как лечение — и зря

Пешие прогулки по Крыму могут защитить от гриппа и стресса. Врач объяснил, почему 20 минут ходьбы на природе работают лучше таблеток.

Читать полностью » Короткие тренировки подходят не всем — фитнес-эксперт Воробьев сегодня в 12:57
Быстрое кардио: в каком случае короткие интенсивные тренировки дают результат

Фитнес-тренер Никита Воробьев объяснил NewsInfo, когда короткие, но интенсивные тренировки действительно работают.

Читать полностью » Рисовая вода снизила трение волос и повысила их эластичность — учёные сегодня в 12:52
Полощу волосы рисовой водой — пряди стали гладкими и послушными: но есть важный нюанс

Yu-su-ru, практика из Японии, завоевывает популярность как идеальный способ ухода за волосами. Узнайте, как рисовая вода помогает, и кому она не подходит.

Читать полностью »

Новости
Россия
Блокировка Telegram в России не рассматривается без полноценной альтернативы — Боярский
Экономика
Шохин предложил инвестировать заблокированные активы РФ в восстановление Газы
Садоводство
Кофейная гуща подходит не всем комнатным растениям – цветоводы
Красота и здоровье
Последствия гриппа опаснее самой болезни — вирусолог Зверев
Мир
Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad
Общество
Шансы Ларисы Долиной сохранить квартиру в Хамовниках минимальны — юрист Хаминский
Авто и мото
Продажи подержанных электромобилей в России упали на 27% в ноябре — Автостат
Наука
Археологи связали 5200 ям в Перу с доинкской системой учёта и обмена — Antiquity
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet