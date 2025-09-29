Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морковь
Морковь
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:10

Продукты для зрения: простая замена, которая работает лучше витаминов

Диетолог Эмма Дербишир: жирная рыба полезнее моркови для здоровья глаз

На протяжении десятилетий мы привыкли слышать: "Ешь морковь — и глаза будут зорче". В этой фразе есть доля правды, ведь оранжевый овощ действительно содержит бета-каротин, превращающийся в витамин А, необходимый для здоровья сетчатки. Но современные исследования и наблюдения показывают: для зрения существуют продукты, которые могут оказаться ещё полезнее.

Что действительно работает для глаз

По данным отчёта MacuShield и диетолога общественного здравоохранения Эммы Дербишир, большинство жителей Великобритании (74%) не получают с пищей нужного количества веществ, поддерживающих здоровье глаз. При этом половина опрошенных уверены, что именно морковь является лучшим "лекарством для зрения".

"Каждый может извлечь пользу из диеты, богатой продуктами, улучшающими зрение", — сказала диетолог Эмма Дербишир.

Она отмечает, что особенно внимательно стоит относиться к питанию тем, у кого в семье были заболевания глаз, кто много времени проводит на солнце или за экранами компьютеров и телефонов. Ультрафиолет и цифровая нагрузка делают глаза сухими и уставшими, а это прямой путь к ухудшению зрения.

Морковь или рыба?

Хотя морковь полезна, лидер в поддержке глаз — жирная рыба. Лосось, скумбрия, сельдь, сардины и форель богаты омега-3, а именно докозагексаеновой кислотой (ДГК). Этот компонент — основной строительный материал мембран сетчатки, отвечающий за её эластичность и увлажнённость. При его дефиците появляются сухость глаз, ощущение песка и даже сухость кожи.

"Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают укрепить здоровье глаз", — пояснила Дербишир.

Доктор рекомендует есть рыбу дважды в неделю, при этом хотя бы одна из порций должна быть жирной. Важно помнить, что консервированный тунец не считается жирной рыбой — только свежий или стейковый вариант содержит нужные масла.

Сравнение

Продукт

Полезные вещества

Влияние на зрение

Морковь

Бета-каротин → витамин А

Улучшает ночное зрение, поддерживает сетчатку

Лосось, скумбрия, сардины

Омега-3, ДГК

Сохраняют увлажнённость глаз, снижают риск сухости

Сельдь, форель

Омега-3, белки

Поддерживают сосуды глаз и общее зрительное здоровье

Советы шаг за шагом

  1. Включайте жирную рыбу в рацион дважды в неделю.
  2. Комбинируйте её с овощами, богатыми витамином С (например, брокколи или болгарский перец), чтобы укрепить сосуды глаз.
  3. Используйте оливковое масло при приготовлении рыбы — оно помогает лучше усваивать жирные кислоты.
  4. Ограничьте фастфуд и продукты с трансжирами — они ухудшают усвоение омега-3.
  5. Пейте достаточно воды — гидратация тоже влияет на зрение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на морковь.
    Последствие: риск сухости глаз и усталости зрения при работе за компьютером.
    Альтернатива: добавляйте скумбрию или лосось в еженедельное меню.
  • Ошибка: замена свежей рыбы консервами.
    Последствие: недополучение нужных жирных кислот.
    Альтернатива: выбирать охлаждённую или стейковую рыбу.

А что если…

...вы не любите рыбу? В этом случае можно обратиться к омега-3 добавкам на основе рыбьего жира или водорослей. Последние особенно популярны у вегетарианцев и веганов, так как содержат ДГК растительного происхождения.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Морковь

Доступна круглый год, источник витамина А

Недостаточно для комплексной защиты глаз

Рыба

Содержит омега-3, укрепляет сетчатку и сосуды

Может быть дорогой, не все любят вкус

Добавки

Удобно, точная дозировка

Не заменяют полноценное питание

FAQ

Как выбрать жирную рыбу?
Лучше отдавать предпочтение свежей охлаждённой рыбе — скумбрии, сельди, лососю.

Сколько стоит рыба для рациона?
Цены зависят от региона: сельдь — бюджетный вариант, а форель или лосось дороже, но их достаточно есть раз в неделю.

Что лучше — рыба или добавки?
Живая рыба предпочтительнее, так как содержит не только омега-3, но и белок, витамины и микроэлементы.

Мифы и правда

  • Миф: только морковь помогает глазам.
    Правда: бета-каротин важен, но омега-3 ещё эффективнее для здоровья сетчатки.
  • Миф: любой тунец полезен.
    Правда: консервированный тунец не содержит нужного количества омега-3.

Интересные факты

  1. Докозагексаеновая кислота составляет до 30% всех жировых кислот сетчатки.
  2. Люди, регулярно едящие рыбу, реже страдают от синдрома сухого глаза.
  3. У японцев, чья диета богата морепродуктами, показатели глазных заболеваний ниже, чем в Европе.

Исторический контекст

История с морковью уходит корнями во Вторую мировую войну. Британские пилоты утверждали, что видят в темноте лучше, потому что ели много моркови. На самом деле это была военная хитрость, скрывавшая использование новой радиолокационной технологии.

