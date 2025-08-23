Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде

Проблемы со зрением часто связаны не только с нагрузкой на глаза, но и с питанием. Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra рассказал, какие продукты стоит включить в ежедневный рацион для профилактики заболеваний глаз.

1. Морковь

Классика для здоровья глаз.

Морковь богата бета-каротином, который является предшественником витамина А. Этот витамин необходим для нормального функционирования сетчатки и помогает поддерживать зрение в темноте.

2. Тёмно-зелёные листовые овощи

Шпинат, капуста кейл, брокколи содержат лютеин и зеаксантин. Эти вещества защищают глаза от возрастных изменений и снижают риск дегенерации жёлтого пятна.

3. Рыба

Лосось, сардины и тунец — источники омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сетчатки и предотвращают сухость глаз.

4. Яйца

Ценный источник цинка, необходимого для нормальной работы зрительного аппарата. Он помогает усваивать витамин А и защищает сетчатку.

5. Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином C, который укрепляет сосуды сетчатки и действует как антиоксидант, снижая риск развития катаракты.

Итог

Сбалансированное питание способно стать профилактикой глазных болезней. Добавив в рацион морковь, зелень, рыбу, яйца и цитрусовые, можно существенно укрепить зрение и защитить его от возрастных изменений.