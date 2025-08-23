Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде
Проблемы со зрением часто связаны не только с нагрузкой на глаза, но и с питанием. Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra рассказал, какие продукты стоит включить в ежедневный рацион для профилактики заболеваний глаз.
1. Морковь
Классика для здоровья глаз.
Морковь богата бета-каротином, который является предшественником витамина А. Этот витамин необходим для нормального функционирования сетчатки и помогает поддерживать зрение в темноте.
2. Тёмно-зелёные листовые овощи
Шпинат, капуста кейл, брокколи содержат лютеин и зеаксантин. Эти вещества защищают глаза от возрастных изменений и снижают риск дегенерации жёлтого пятна.
3. Рыба
Лосось, сардины и тунец — источники омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сетчатки и предотвращают сухость глаз.
4. Яйца
Ценный источник цинка, необходимого для нормальной работы зрительного аппарата. Он помогает усваивать витамин А и защищает сетчатку.
5. Цитрусовые
Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином C, который укрепляет сосуды сетчатки и действует как антиоксидант, снижая риск развития катаракты.
Итог
Сбалансированное питание способно стать профилактикой глазных болезней. Добавив в рацион морковь, зелень, рыбу, яйца и цитрусовые, можно существенно укрепить зрение и защитить его от возрастных изменений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru