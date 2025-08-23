Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окуломика — здоровье через глаза
Окуломика — здоровье через глаза
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:11

Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде

Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения

Проблемы со зрением часто связаны не только с нагрузкой на глаза, но и с питанием. Офтальмолог Виктор Массоте в беседе с Terra рассказал, какие продукты стоит включить в ежедневный рацион для профилактики заболеваний глаз.

1. Морковь
Классика для здоровья глаз.
Морковь богата бета-каротином, который является предшественником витамина А. Этот витамин необходим для нормального функционирования сетчатки и помогает поддерживать зрение в темноте.

2. Тёмно-зелёные листовые овощи
Шпинат, капуста кейл, брокколи содержат лютеин и зеаксантин. Эти вещества защищают глаза от возрастных изменений и снижают риск дегенерации жёлтого пятна.

3. Рыба
Лосось, сардины и тунец — источники омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сетчатки и предотвращают сухость глаз.

4. Яйца
Ценный источник цинка, необходимого для нормальной работы зрительного аппарата. Он помогает усваивать витамин А и защищает сетчатку.

5. Цитрусовые
Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином C, который укрепляет сосуды сетчатки и действует как антиоксидант, снижая риск развития катаракты.

Итог
Сбалансированное питание способно стать профилактикой глазных болезней. Добавив в рацион морковь, зелень, рыбу, яйца и цитрусовые, можно существенно укрепить зрение и защитить его от возрастных изменений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: форма сегодня в 15:01

Как ногти выдают рак лёгких: простой тест для самопроверки

Врачи назвали неожиданный симптом рака лёгких: пальцы могут приобретать форму «барабанных палочек». Как распознать болезнь на раннем этапе?

Читать полностью » Жжение и тахикардия: как отдых после обеда ставит под угрозу ваше сердце — советы врача Павловой сегодня в 14:41

Сон после еды — скрытый вредитель: как обычный отдых превращается в угрозу для сердца и желудка

Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает: сон сразу после еды провоцирует ГЭРБ, сердечные симптомы и риск операций. Почему важно ждать 2-3 часа?

Читать полностью » Эксперт объяснил, как возраст партнёров влияет на прочность брака сегодня в 14:33

Семейное счастье измеряется в годах: психотерапевт назвала оптимальный возрастной разрыв

Психотерапевт раскрыла идеальную разницу в возрасте для брака. Почему ровесники чаще строят крепкие отношения, а большие разрывы осложняют счастье?

Читать полностью » Спорт и стресс усиливают внимание комаров к человеку сегодня в 14:23

Почему комары выбирают только одного человека: врачи объяснили риск

Некоторых людей комары кусают чаще — всё из-за температуры кожи, потоотделения и выделения углекислого газа. Врачи объяснили, в каких случаях вы становитесь «маяком» для насекомых и как защититься.

Читать полностью » Эксперт объяснил, почему правильное питание не всегда приводит к снижению веса сегодня в 14:01

Диета и спорт не работают: что охраняет килограммы внутри каждого

Почему вес стоит на месте, даже если вы стараетесь? Эндокринолог назвала болезни и лекарства, которые мешают похудеть и сводят усилия к нулю.

Читать полностью » Психиатр-нарколог: безопасных доз алкоголя не существует сегодня в 13:52

Почему "редко и понемногу" — хуже всего: правда о малых дозах алкоголя

Даже одна рюмка способна запустить процессы, ведущие к циррозу, инсульту и деградации личности. Почему у алкоголя нет безопасной дозы?

Читать полностью » Эксперт: боль в ноге может быть признаком варикоза или тромбоза сегодня в 13:49

Лёгкая прогулка или шаг к тромбозу: когда боль в ногах становится опасной

Внезапная боль в одной ноге может указывать не на усталость, а на варикоз или даже тромбоз. Какие симптомы должны насторожить и заставить обратиться к врачу?

Читать полностью » Онколог назвал алкоголь главным фактором риска рака груди сегодня в 13:44

Простые шаги против онкологии: что убрать их из жизни прямо сейчас

Онколог назвал привычки, которые значительно повышают риск рака груди у женщин. Главный фактор — алкоголь, но не только он влияет на развитие болезни.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты назвали основные причины, почему собаки сбегают от хозяев
Дом

Причины и профилактика плесени в квартире — рекомендации специалистов
Спорт и фитнес

Упражнения при артрозе тазобедренного сустава назвал физиотерапевт Грейсон Уикхэм
Садоводство

Как сделать сад красивым осенью: подбор растений для длительного цветения
Туризм

Топ-места Пушкина, которые нельзя пропустить — от Янтарной комнаты до Лицея
УрФО

Мэр Нижнего Тагила обсудил с горожанами проблемы города в ретротрамвае
Наука и технологии

Компания Voltfang начала промышленное производство систем хранения энергии из батарей в Германии
Еда

Кофе натощак и выпечка на завтрак повышают риск онкологии ЖКТ — эксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru