Почему при чихании в глазах вспыхивают искры: редкий феномен объяснили врачи
Кратковременные вспышки или искры, которые некоторые замечают при чихании, обычно не связаны с серьёзными патологиями. Об этом "Известиям" рассказал врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев.
Откуда берутся вспышки
По словам специалиста, этот эффект возникает из-за раздражения сетчатки, зрительного нерва или зрительных центров мозга. При чихании резкое повышение внутригрудного и внутрибрюшного давления передаётся на сосуды глаз и головного мозга — отсюда и "искры".
Когда стоит насторожиться
Если такие вспышки становятся:
-
частыми,
-
более яркими,
-
продолжительными,
-
появляются без причины или сопровождаются головной болью, тошнотой и снижением зрения,
— нужно обязательно обратиться к офтальмологу.
Гозиев отметил, что подобные симптомы могут указывать на:
-
отслойку сетчатки,
-
заднюю отслойку стекловидного тела,
-
повышенное внутричерепное давление,
-
глаукому,
-
мигрень с аурой.
Кому быть особенно внимательными
По словам врача, риску подвержены:
-
люди с сильной близорукостью,
-
пациенты, перенёсшие травмы головы или глаз,
-
те, у кого есть дегенеративные изменения сетчатки.
После 40 лет Гозиев рекомендует регулярно проходить осмотр у офтальмолога, следить за артериальным давлением и избегать резких движений головой при склонности к проблемам с сетчаткой.
