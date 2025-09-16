Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:27

Почему при чихании в глазах вспыхивают искры: редкий феномен объяснили врачи

Офтальмолог Гозиев объяснил, почему при чихании появляются вспышки перед глазами

Кратковременные вспышки или искры, которые некоторые замечают при чихании, обычно не связаны с серьёзными патологиями. Об этом "Известиям" рассказал врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев.

Откуда берутся вспышки

По словам специалиста, этот эффект возникает из-за раздражения сетчатки, зрительного нерва или зрительных центров мозга. При чихании резкое повышение внутригрудного и внутрибрюшного давления передаётся на сосуды глаз и головного мозга — отсюда и "искры".

Когда стоит насторожиться

Если такие вспышки становятся:

  • частыми,

  • более яркими,

  • продолжительными,

  • появляются без причины или сопровождаются головной болью, тошнотой и снижением зрения,

— нужно обязательно обратиться к офтальмологу.

Гозиев отметил, что подобные симптомы могут указывать на:

  • отслойку сетчатки,

  • заднюю отслойку стекловидного тела,

  • повышенное внутричерепное давление,

  • глаукому,

  • мигрень с аурой.

Кому быть особенно внимательными

По словам врача, риску подвержены:

  • люди с сильной близорукостью,

  • пациенты, перенёсшие травмы головы или глаз,

  • те, у кого есть дегенеративные изменения сетчатки.

После 40 лет Гозиев рекомендует регулярно проходить осмотр у офтальмолога, следить за артериальным давлением и избегать резких движений головой при склонности к проблемам с сетчаткой.

