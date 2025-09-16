Почему при чихании в глазах вспыхивают искры: редкий феномен объяснили врачи

Кратковременные вспышки или искры, которые некоторые замечают при чихании, обычно не связаны с серьёзными патологиями. Об этом "Известиям" рассказал врач-офтальмолог и офтальмохирург Сино Гозиев.

Откуда берутся вспышки

По словам специалиста, этот эффект возникает из-за раздражения сетчатки, зрительного нерва или зрительных центров мозга. При чихании резкое повышение внутригрудного и внутрибрюшного давления передаётся на сосуды глаз и головного мозга — отсюда и "искры".

Когда стоит насторожиться

Если такие вспышки становятся:

частыми,

более яркими,

продолжительными,

появляются без причины или сопровождаются головной болью, тошнотой и снижением зрения,

— нужно обязательно обратиться к офтальмологу.

Гозиев отметил, что подобные симптомы могут указывать на:

отслойку сетчатки,

заднюю отслойку стекловидного тела,

повышенное внутричерепное давление,

глаукому,

мигрень с аурой.

Кому быть особенно внимательными

По словам врача, риску подвержены:

люди с сильной близорукостью,

пациенты, перенёсшие травмы головы или глаз,

те, у кого есть дегенеративные изменения сетчатки.

После 40 лет Гозиев рекомендует регулярно проходить осмотр у офтальмолога, следить за артериальным давлением и избегать резких движений головой при склонности к проблемам с сетчаткой.