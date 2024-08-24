Как создаются лодки, способные выдержать ураган: секреты Safehaven

Компания Safehaven Marine из Ирландии занимается разработкой поисково-спасательных судов, патрульных катеров и лоцманских лодок, предназначенных для эксплуатации в любых погодных условиях, включая штормы 10 баллов с волнами до 7 метров, сообщает New Atlas.
Важным этапом перед передачей судов заказчикам является испытание в экстремальных условиях, которое Safehaven проводит вблизи входа в гавань Корка — второго по величине естественного порта в мире. По словам управляющего директора Франка Ковальски, лучше, чтобы экипажи впервые не сталкивались с такими условиями самостоятельно, поэтому испытания в суровых погодных условиях помогают выявить возможные слабые места и утечки на стадии предшествующей доставке.
Испытания часто включают использование второго судна для обеспечения безопасности и съемки процесса, а также дронов для получения захватывающих кадров с воздуха. Одним из последних разработок компании является T-2000 Voyager — 20-метровый высокоскоростной исследовательский катамаран с возможностью достижения скорости свыше 50 узлов. Ковальски рекомендует при столкновении с особенно большими волнами снижать скорость до минимума и направлять судно прямо на волну, добавляя мощность в нужный момент. Также в качестве опции предлагается установка гидрофойла, что улучшает экономичность топлива и увеличивает дальность плавания до 1 000 морских миль.
Испытания в экстремальных условиях дают не только технические результаты, но и захватывающие изображения, которые становятся "визитной карточкой" компании. Видео и фотографии испытаний показывают всю мощь природы и мастерство инженеров Safehaven, создающих суда, способные выдерживать самые суровые условия.
Лóцман — моряк или речник, по квалификации — судоводитель с опытом работы в конкретном регионе, хорошо знающий локальную береговую обстановку и местный фарватер и проводящий по нему морские или речные суда, особенно в местах, представляющих опасность.
Фото: New Atlas/Safehaven Marine
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