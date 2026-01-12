Дожди сменятся снегом, дороги — льдом: юг России входит в полосу резкой непогоды

Краснодарский край и Западный Кавказ в ближайшие дни окажутся под воздействием мощного холодного фронта, который принесёт в регион резкое ухудшение погоды и аномально большое количество осадков. В течение недели здесь может выпасть почти месячная норма, что существенно осложнит обстановку в горах и на равнинных территориях, следует из прогноза специалистов Центра погоды "Фобос".

Холодный фронт и резкая смена погоды

По данным синоптиков, значительная часть европейской территории России попала под влияние обширной двухъядерной циклонической депрессии. Однако именно южные регионы страны окажутся в зоне наиболее интенсивных атмосферных процессов. Краснодарский край и Западный Кавказ станут ареной столкновения тёплых и холодных воздушных масс, что приведёт к продолжительным осадкам.

Как поясняют в "Фобосе", в регионе ожидаются дожди, которые по мере понижения температуры будут переходить в снегопады. Такая смена фаз осадков повышает риски гололёда, налипания мокрого снега и осложнения транспортной обстановки, особенно в горных районах.

Осадки близкие к экстремальным

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что объём осадков в отдельных районах может достигнуть значений, близких к экстремальным для этого времени года.

"Экстремальные осадки в виде дождей, переходящих в сильные снегопады, в зоне холодного фронта обрушатся на Краснодарский край и Западный Кавказ, где прогнозируется до 30-50 мм или три четверти от многолетней нормы января", — сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Подобные показатели означают, что за несколько дней в регионе может выпасть почти месячный объём влаги. Это создаёт повышенную нагрузку на ливневые системы, увеличивает вероятность подъёма уровня рек и локальных подтоплений.

Контраст с другими регионами страны

На фоне юга России погодная ситуация в центральных и поволжских регионах будет выглядеть менее напряжённой. Там, по данным синоптиков, ожидаются снегопады умеренной интенсивности — в пределах 5-10 мм. Тем не менее, именно контраст между зонами циклона подчёркивает масштаб атмосферных процессов, охвативших европейскую часть страны.

Специалисты отмечают, что подобные синоптические сценарии характерны для зимних месяцев, однако сочетание дождя и снега в южных регионах делает ситуацию потенциально более опасной и требует повышенного внимания со стороны служб и жителей.