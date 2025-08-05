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Молнии в небе
Молнии в небе
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Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:27

Сверкнуло над соседним штатом — и ударило по вам: новый рекорд подтверждён

Молния длиной 829 км зафиксирована над США — ВМО подтвердила новый мировой рекорд

На просторах Великих равнин США произошёл поистине феноменальный природный феномен, который теперь официально вошёл в историю метеонаблюдений. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила: молния, охватившая пять штатов, стала самой протяжённой из когда-либо зарегистрированных.

Гигантская вспышка над Америкой

Огненный разряд пронёсся через 829 километров — от восточного Техаса, через Оклахому, Арканзас и Канзас до пригородов Канзас-Сити в Миссури. Всё это заняло всего семь секунд. Ранее рекорд составлял 768 километров. Но теперь в этом удивительном рейтинге появилась новая вершина — и учёные наконец смогли её точно зафиксировать.

Удивительно, но событие произошло ещё 22 октября 2017 года. Однако на тот момент техника не позволяла полностью отследить и измерить такую длинную вспышку. Только новые методы обработки данных со спутника GOES-16 Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) позволили восстановить картину.

Технологии в помощь науке

Учёные использовали усовершенствованные алгоритмы, чтобы отделить "мегамолнию" от миллионов других вспышек и точно измерить её длину. Новые данные были опубликованы 31 июля в авторитетном "Бюллетене Американского метеорологического общества".

"Наши метеорологические спутники оснащены очень точным оборудованием для обнаружения молний, с помощью которого мы можем зафиксировать миллисекунды начала вспышки и расстояние, на которое она распространяется", — отметил профессор географических наук Университета штата Аризона и старший автор исследования Рэндалл Сервени.

Мегамолнии и тайны гроз

Механизм возникновения молний до сих пор полностью не разгадан. Известно лишь, что они формируются, когда в грозовом облаке накапливаются электроны, ионизируя путь, по которому затем стремительно движутся электрические заряды.

Особенно мощные грозы — а значит и мегамолнии — образуются над регионами с высокой атмосферной активностью, такими как Великие равнины. Там, в колоссальных облачных структурах, возникают уникальные условия для сверхдальних разрядов, способных пронестись на сотни километров.

Почему это важно?

По словам исследователей, такие открытия — не только технический прорыв, но и важное напоминание: молния может ударить в десятках, а то и сотнях километров от грозового очага. Это уже не гипотетическая угроза, а подтверждённый факт.

"Это иллюстрирует угрозу недавно обнаруженного "грома среди ясного неба", аналогичного одиночным грозовым ячейкам, но способного распространяться на сотни километров от основной области генерации заряда", — пояснил президент FMA Research из Колорадо Уолт Лайонс.

Он добавил, что если молния находится в пределах 10 км от вас, подтверждённая достоверными данными, немедленно укройтесь в здании или автомобиле, защищённом от разрядов. Эти экстремальные случаи показывают, насколько далеко и быстро может распространиться молния, даже если на первый взгляд гроза кажется далёкой.

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