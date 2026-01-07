Иммунитет долгожителей работает как завод: их клетки утилизируют мусор в разы эффективнее

Экстремальное долголетие всё чаще рассматривается учёными не как исключение, а как результат сложного взаимодействия генетики, иммунной системы и адаптивных механизмов организма. Новые данные из Бразилии показывают, что именно этническое и генетическое разнообразие может скрывать ключи к пониманию долгой жизни. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Genomic Psychiatry.

Почему Бразилия заинтересовала учёных

Авторы работы из Университета Сан-Паулу под руководством Маяны Зац отмечают, что Бразилия долгое время оставалась недооценённым регионом для исследований долголетия. Между тем страна обладает уникальным генетическим ландшафтом, сформированным колонизацией, миграциями и смешением популяций.

Именно это разнообразие, по мнению исследователей, создаёт условия для появления редких защитных генетических вариантов. Их выявление может расширить представления о биологических механизмах, замедляющих старение и повышающих устойчивость к заболеваниям.

Масштабное геномное исследование

Учёные провели первое крупное геномное исследование среди более чем тысячи бразильцев старше 60 лет. В выборку вошли также более 160 долгожителей, включая 20 сверхдолгожителей. Среди них — сестра Ина, дожившая до 116 лет, а также двое мужчин в возрасте 112 и 113 лет, входящих в число старейших мужчин мира.

В ходе анализа было выявлено около двух миллионов ранее не описанных генетических вариаций, а также уникальные аллели HLA, отсутствующие в международных генетических базах данных. Эти находки подтверждают исключительную научную ценность бразильской популяции.

Иммунитет и клеточные механизмы защиты

Отличительной особенностью бразильских долгожителей стала высокая протеасомная активность лимфоцитов и сохранённая функциональная аутофагия. Эти процессы позволяют эффективно удалять повреждённые и неправильно свёрнутые белки, снижая клеточный стресс.

Дополнительный анализ показал увеличение числа цитотоксических CD4+ Т-клеток с фенотипом, близким к CD8+ лимфоцитам. Такой иммунный профиль может играть важную роль в защите от инфекций и возрастных заболеваний.

Устойчивость к инфекциям и мужское долголетие

Исследование также зафиксировало высокую устойчивость долгожителей к COVID-19. Несмотря на отсутствие строгих диет, у них выявлены повышенные уровни иммуноглобулина G и нейтрализующих антител. Примечательно и то, что трое из десяти мужчин-долгожителей в мире являются бразильцами, что необычно с учётом общей статистики мужского долголетия.

Перспективы дальнейших исследований

Авторы подчёркивают, что выявленные особенности могут лечь в основу персонализированных подходов к поддержанию здоровья в пожилом возрасте. Они также призывают расширять исследования за счёт включения этнически разнообразных групп, чтобы глубже понять природу долголетия и улучшить качество жизни стареющего населения.