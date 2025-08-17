Аномальная жара врывается на Кубань: как пережить +37°C без последствий

Жители и гости Краснодарского края должны готовиться к очередной волне аномальной жары. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии, уже с 17 августа температура воздуха начнет стремительно расти, а пик зноя придется на начало новой недели.

Подробный прогноз

17 августа. Днем воздух прогреется до +30…+35°С, на побережье — до +28…+33°С. Осадков не ожидается.

Ночь на 18 августа. Температура составит +15…+20°С, в юго-восточных районах — до +10°С, у Черного и Азовского морей — до +18…+23°С.

18 августа (день). Ожидается пик жары: воздух раскалится до +32…+37°С, на побережье — +28…+33°С. Порывы восточного ветра достигнут 12–14 м/с.

Ночь на 19 августа. Температура опустится до +15…+20°С, в предгорьях — до +10…+15°С, у моря — +18…+23°С.

19 августа (день). Станет чуть прохладнее — +27…+32°С, с северным ветром до 14 м/с. Без осадков.

Важно помнить

Длительное пребывание на солнце может привести к тепловому удару.

В часы максимальной активности (с 11:00 до 16:00) рекомендуется оставаться в тени.

Обязательно пить больше воды и носить головные уборы.

Особенно уязвимы дети и пожилые люди — им лучше ограничить прогулки в жаркие часы.

Краснодарский край ждет несколько дней под палящим солнцем, и только после 19 августа температура начнет немного спадать.