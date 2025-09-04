Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:15

Похудеть любой ценой: почему экстремальные методики заканчиваются больницей

Диетолог Коробкина: голодные и детокс-диеты приводят к аритмиям и нарушению обмена веществ

Экстремальные методы снижения веса, включая монодиеты и детокс-программы, способны нанести организму серьезный вред — от потери мышечной массы до сбоев в работе сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила диетолог и нефролог Анна Коробкина.

Специалист отметила, что любая система питания может стать опасной, если довести её до крайностей. Даже у здорового человека без хронических заболеваний экстремально низкокалорийные режимы — менее 500 килокалорий в сутки — могут привести к тяжелым последствиям.

По словам врача, особенно опасными считаются голодные, соковые и детокс-диеты. Длительное следование таким схемам вызывает потерю мышечной ткани, приводит к нарушению электролитного баланса, дефициту витаминов и минералов. В результате возрастает риск аритмий, замедляется обмен веществ и ухудшается работа метаболических процессов.

Коробкина пояснила, что кратковременное соблюдение подобных диет, как правило, не наносит ощутимого вреда. Но увлечение ими на протяжении долгого времени способно спровоцировать серьёзные сбои: организм теряет активную мышечную массу, хуже расходует калории, и при возвращении к обычному питанию возникает быстрый набор лишнего веса.

Особое внимание эксперт уделила так называемым монодиетам — рациону, основанному на одном продукте. По её словам, такие ограничения, будь то гречка, кефир, яблоки или капуста, лишают человека белков, жиров и микроэлементов. Это влечет за собой выпадение волос, гормональные сбои, нарушения менструального цикла и проблемы с пищеварением.

Не менее опасными врач назвала низкоуглеводные и высокобелковые диеты. Она подчеркнула, что чрезмерное сокращение углеводов или увлечение белковой пищей способно привести к повышению уровня мочевой кислоты, обезвоживанию и перегрузке почек, особенно если у человека уже есть заболевания печени или мочевыводящей системы.

Говоря о выходе из подобных программ, диетолог рекомендовала действовать постепенно. Если рацион был слишком скудным или ограничивался одним продуктом, необходимо прибавлять калорийность по 200-300 килокалорий за раз и постепенно расширять меню. Резкий возврат к привычному питанию, по её словам, может закончиться набором веса и перегрузкой организма.

