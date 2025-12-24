Минус 55 — уже не предел: где в России сейчас холоднее всего

В поселке Тикси в Якутии уже третий день подряд бушует сильная пурга, а 23 декабря регион столкнулся с экстремальными морозами. Температура воздуха опустилась до -56 градусов, что стало самым низким показателем по России на текущий момент. Из-за суровых погодных условий в населенном пункте закрыты школы и детские сады, а сильный ветер и снегопады буквально заметает входы в многоквартирные дома. Об этом сообщает издание "Mash".

Экстремальные морозы и пурга в Арктике

Сильная метель в Тикси сопровождается не только шквалистым ветром, но и устойчивыми арктическими морозами. По данным синоптиков, погодная обстановка остается крайне неблагоприятной: низкая видимость, снежные заносы и риск переохлаждения делают пребывание на улице опасным. Местным жителям рекомендовано по возможности не покидать дома и строго соблюдать меры безопасности.

Морозы усиливаются по всему Дальнему Востоку

Как сообщили специалисты метеоцентра "Фобос", 23 декабря стало днем дальнейшего укрепления холодов на Дальнем Востоке России. В ряде районов Якутии зафиксированы значения, близкие к абсолютным минимумам. Так, на метеостанции Иэма, расположенной в районе Верхоянского хребта, температура снизилась до -55,6 градуса. В селе Делянкир Оймяконского улуса столбики термометров опустились до -55,8 градуса.

В самом Оймяконе — одном из самых холодных населенных пунктов планеты — температура остановилась на отметке -54,6 градуса, не дотянув до символического порога в -55 градусов. Тем не менее погодные условия там также остаются экстремальными и требуют повышенной осторожности.

Прогноз: до минус 60 в ближайшие дни

Синоптики предупреждают, что в ближайшие два-три дня морозы в Якутии могут усилиться еще больше. По прогнозам, температура воздуха местами способна опуститься до -60 градусов. Такая погода представляет серьезную угрозу для инфраструктуры, транспорта и здоровья людей, особенно при длительном пребывании на открытом воздухе.

Власти и экстренные службы региона находятся в режиме повышенной готовности. Особое внимание уделяется работе коммунальных служб, обеспечению бесперебойного теплоснабжения и помощи жителям отдаленных населенных пунктов. Медики напоминают о риске обморожений и призывают строго соблюдать рекомендации по защите от холода.

Арктическая зима без компромиссов

Ситуация в Тикси и других районах Якутии наглядно демонстрирует суровый характер арктической зимы. Для местных жителей подобные температуры не являются чем-то необычным, однако сочетание экстремального холода с продолжительной пургой значительно осложняет повседневную жизнь. В таких условиях приоритетом становится безопасность людей и сохранение жизненно важных систем.