Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Природа зимой
Природа зимой
© https://unsplash.com by Jelena Senicic is licensed under Free
Главная / Общество
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:10

Центральная Россия отделалась легким испугом, а вот на востоке готовьтесь к экстремальным -50

На севере России температура опустится до минус 51 градуса — Вильфанд

Пока в центральной России зима часто ограничивается краткими похолоданиями, на севере и востоке страны температура уходит в экстремальные значения. В ближайшие дни целый ряд регионов окажется в зоне устойчивого холода, где морозы будут держаться ниже климатической нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Север европейской части России

Самые заметные отклонения от нормы ожидаются на севере европейской территории. В Ненецком автономном округе прогнозируется температура на 9-19 градусов ниже нормы, при этом столбики термометров опустятся до минус 30-37. Похожая ситуация складывается и в Республике Коми, где температура, по прогнозу, будет на 10-18 градусов ниже нормы и также достигнет минус 30-37.

По словам синоптиков, такие значения означают длительный период устойчивых морозов, а не разовый температурный провал. Для жителей этих регионов "настоящая зима" проявится в сочетании сильного холода и заметного климатического отклонения.

"Есть регионы, где температура низкая. Тут настоящая зима", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Поволжье и Урал

Холодная погода прогнозируется и на севере Приволжского федерального округа. Там температура, по оценке специалистов, будет на 7-13 градусов ниже нормы и опустится до минус 23-28. Морозная волна затронет и север Урала: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидаются значения до минус 36-40.

При этом аномально низкие температуры фиксируются не только на севере. На юге Урала, в Свердловской области, в течение всех дней недели прогнозируется температура на 7-19 градусов ниже нормы, что соответствует морозам от минус 28 до минус 36. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях также ожидается холод — на 6-10 градусов ниже нормы, с минимумами до минус 24-30 в Челябинской области, до минус 25-32 в Курганской и до минус 34 в Тюменской.

Сибирь: от минус 30 до минус 43

Наиболее суровые значения ожидаются в Сибирском федеральном округе. Роман Вильфанд отметил, что "очень холодно" будет почти повсеместно, за исключением юга: на севере и в центре Красноярского края прогнозируется устойчивый минус. В Эвенкии и на Таймыре температура может достигать минус 38-43, а в Туруханском районе — минус 33-41.

Даже южные регионы округа попадают под заметное похолодание. В Омской и Томской областях, особенно в последние дни недели, температура ожидается в диапазоне минус 30-36, что на 7-14 градусов ниже нормы. В Иркутской области прогнозируется отклонение на 8-9 градусов ниже нормы, а минимальные значения могут составить минус 39-43.

Дальний Восток и "трескучие" морозы Якутии

Низкая температура прогнозируется и на Дальнем Востоке. По данным Гидрометцентра, на востоке Хабаровского края в последние дни недели ожидается температура на 8 градусов ниже нормы — до минус 42-43. В Амурской области в ближайшие дни прогнозируется холод на 6-7 градусов ниже нормы, с понижением до минус 40.

Самые низкие значения, по словам Вильфанда, ожидаются в Якутии. Именно там прогнозируются "самые-самые трескучие морозы" — до минус 48-51 градусов. Такой фон означает не просто зимнюю погоду, а период потенциально опасного холода, который затронет сразу несколько макрорегионов страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина россиян не пойдет на новогодний корпоратив — РОМИР сегодня в 7:24
Стесняются или боятся? Поколение 25-34 лет массово отказывается от корпоративных праздников

Половина россиян готова пропустить новогодний корпоратив, а присутствие начальства разделило мнения. Какие цифры показал опрос и кто чаще против?

Читать полностью » Профсоюзы предложили приравнять цифровые платформы к работодателям — ФНПР сегодня в 3:42
Курьер, водитель, исполнитель — и вдруг работник: в России меняют правила цифровой игры

Профсоюзы предложили закрепить в Трудовом кодексе правила для цифровых платформ. Новые нормы могут изменить статус миллионов исполнителей.

Читать полностью » В России работают более 7,3 млн пенсионеров — Социальный фонд РФ сегодня в 3:42
Возраст — не повод останавливаться: пенсионеры переписывают правила рынка труда

Более 7,3 млн пенсионеров в России продолжают работать, а больше всего их сосредоточено в крупнейших городах и экономически развитых регионах.

Читать полностью » Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова вчера в 19:23
Вирус, который устал быть страшным: как старый H3N2 научился выживать без паники

В Ростовской области врачи фиксируют рост заболеваний гриппом H3N2 — разновидностью "гонконгского" штамма, который изменился за полвека.

Читать полностью » Участие в корпоративе остаётся добровольным решением — эксперт Коломацкая вчера в 18:58
Корпоратив без тебя? Иногда лучший подарок команде — остаться дома

Отказ от новогоднего корпоратива не повод для обид. Почему уважение к личным границам говорит о зрелости коллектива — мнение эксперта.

Читать полностью » Поза человека формирует первое впечатление — психотерапевт Никитина вчера в 18:05
Как тело передает настроение: эти позы настораживают собеседников

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как поза человека выдает его внутреннее состояние и влияет на восприятие окружающими.

Читать полностью » Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина вчера в 17:34
Искусственная ёлка тихо портит воздух в доме: что скрывается в ветках

Живая или искусственная: почему привычная новогодняя ёлка может быть источником аллергии и какое решение врачи считают более безопасным.

Читать полностью » Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито вчера в 17:16
Стрижка вместо мандаринов: как салоны красоты стали главным предновогодним ритуалом

Перед Новым годом волгоградки активно записываются в салоны красоты, выбирая стрижки, окрашивание и уходовые процедуры, не экономя на праздничном образе.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Спрос на пятизвездочные отели вырос на 24 процента в новогодние праздники — эксперты
Туризм
Туристы будут платить за вход к фонтану Треви с 7 января — Turprom
Красота и здоровье
Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин
Происшествия
Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС
Экономика
Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live
Общество
Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС
Экономика
Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова
Общество
Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet