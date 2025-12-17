Центральная Россия отделалась легким испугом, а вот на востоке готовьтесь к экстремальным -50

Пока в центральной России зима часто ограничивается краткими похолоданиями, на севере и востоке страны температура уходит в экстремальные значения. В ближайшие дни целый ряд регионов окажется в зоне устойчивого холода, где морозы будут держаться ниже климатической нормы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Север европейской части России

Самые заметные отклонения от нормы ожидаются на севере европейской территории. В Ненецком автономном округе прогнозируется температура на 9-19 градусов ниже нормы, при этом столбики термометров опустятся до минус 30-37. Похожая ситуация складывается и в Республике Коми, где температура, по прогнозу, будет на 10-18 градусов ниже нормы и также достигнет минус 30-37.

По словам синоптиков, такие значения означают длительный период устойчивых морозов, а не разовый температурный провал. Для жителей этих регионов "настоящая зима" проявится в сочетании сильного холода и заметного климатического отклонения.

"Есть регионы, где температура низкая. Тут настоящая зима", — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Поволжье и Урал

Холодная погода прогнозируется и на севере Приволжского федерального округа. Там температура, по оценке специалистов, будет на 7-13 градусов ниже нормы и опустится до минус 23-28. Морозная волна затронет и север Урала: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидаются значения до минус 36-40.

При этом аномально низкие температуры фиксируются не только на севере. На юге Урала, в Свердловской области, в течение всех дней недели прогнозируется температура на 7-19 градусов ниже нормы, что соответствует морозам от минус 28 до минус 36. В Челябинской, Курганской и Тюменской областях также ожидается холод — на 6-10 градусов ниже нормы, с минимумами до минус 24-30 в Челябинской области, до минус 25-32 в Курганской и до минус 34 в Тюменской.

Сибирь: от минус 30 до минус 43

Наиболее суровые значения ожидаются в Сибирском федеральном округе. Роман Вильфанд отметил, что "очень холодно" будет почти повсеместно, за исключением юга: на севере и в центре Красноярского края прогнозируется устойчивый минус. В Эвенкии и на Таймыре температура может достигать минус 38-43, а в Туруханском районе — минус 33-41.

Даже южные регионы округа попадают под заметное похолодание. В Омской и Томской областях, особенно в последние дни недели, температура ожидается в диапазоне минус 30-36, что на 7-14 градусов ниже нормы. В Иркутской области прогнозируется отклонение на 8-9 градусов ниже нормы, а минимальные значения могут составить минус 39-43.

Дальний Восток и "трескучие" морозы Якутии

Низкая температура прогнозируется и на Дальнем Востоке. По данным Гидрометцентра, на востоке Хабаровского края в последние дни недели ожидается температура на 8 градусов ниже нормы — до минус 42-43. В Амурской области в ближайшие дни прогнозируется холод на 6-7 градусов ниже нормы, с понижением до минус 40.

Самые низкие значения, по словам Вильфанда, ожидаются в Якутии. Именно там прогнозируются "самые-самые трескучие морозы" — до минус 48-51 градусов. Такой фон означает не просто зимнюю погоду, а период потенциально опасного холода, который затронет сразу несколько макрорегионов страны.