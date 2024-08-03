Учёные объяснили, почему мы не можем найти инопланетян: они строят недостаточно солнечных батарей

Учёные NASA нашли неожиданную причину затруднений в поиске внеземных цивилизаций. Объяснение изложено в недавней статье в Astrophysical Journal.

Проблема — в самих инопланетянах. Их потребности в энергии недостаточно велики, чтобы строить гигантские поля из солнечных панелей, которые мы могли бы заметить с Земли.

"Мы обнаружили, что даже если наше нынешнее население, составляющее около 8 миллиардов человек, стабилизируется на уровне 30 миллиардов с высоким уровнем жизни и мы будем использовать для питания только солнечную энергию, мы всё равно будем использовать гораздо меньше энергии, чем обеспечивает весь солнечный свет, освещающий нашу планету", — объясняет Рави Коппарапу, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, ведущий автор статьи.

Исследование предлагает новое объяснение парадоксу Ферми, объясняющему отсутствие видимых признаков существования инопланетных цивилизаций в нашей Галактике. Учёные предполагают, что высокоразвитые цивилизации могут не стремиться к расширению по всей галактике, предпочитая достигать стабильного уровня населения и потребления энергии, даже при условии высокого уровня жизни. Им вполне хватает своей звёздной системы, максимум — близлежащих.

Используя компьютерные модели и спутниковые данные NASA, исследователи изучили возможность обнаружения техносигнатур, таких как кремниевые солнечные панели, на планетах, подобных Земле. Даже если почти четверть всей суши покрыта солнечными батареями, нужны сотни часов наблюдений, чтобы их увидеть. Между тем землянам, даже когда их будет 30 миллиардов, хватит всего около 8,9% покрытия солнечными панелями.

Авторы исходят из использования инопланетянами солнечных батарей из кремния — как очень распространённого во Вселенной элемента. Они, однако, признают, что получение энергии с помощью термоядерного синтеза вообще не заметно при любых его масштабах.