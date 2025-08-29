Скрытые сигналы Вселенной: что скрывают архивы телескопа Большое Ухо

Задумывались ли вы, что в глубинах космоса могут скрываться загадочные радиосигналы?Недавние исследования привели к потрясающим открытиям, связанным с известным радиосигналом Wow!, который был зафиксирован в 1977 году. Ученые вновь обратились к архивам телескопа "Большое Ухо" и обнаружили еще два сигнала, которые могут оказаться связаны с этим феноменом.

Что такое сигнал Wow?

Сигнал Wow!, полученный 15 августа 1977 года, стал настоящим открытием. Он выделялся на фоне общего радиошума благодаря своей узкополосности — проявлялся в диапазоне около 1420 мегагерц, что соответствует частоте водорода. Эта частота считается оптимальной для передачи сообщений от внеземных цивилизаций, так как водород является основным элементом во Вселенной.

Технологически развитая цивилизация не может не знать свойств водорода и не уметь улавливать сигналы на этой частоте.

Новые открытия

Недавнее исследование архивных данных, охватывающих 75 тысяч страниц, привело к обнаружению двух новых сигналов, получивших названия Wow2 и Wow3. Эти сигналы также были зафиксированы на "водородной" частоте, но оказались гораздо слабее и короче. Исследователи тщательно проверили местоположение источников этих сигналов и обнаружили, что они совпадают с компактными межзвездными облаками молекулярного водорода.

Теперь предстоит разобраться, каким образом водородные скопления могут испускать узкополосные радиосигналы.

Ученые выдвинули гипотезу о том, что эти сигналы могут быть связаны с принципом действия космического мазера. Заряженные частицы от звезд или ударные волны, возникающие во время их взрывов, могут передавать атомам водорода энергию, вызывая излучение радиосигналов.

Ключевые факты о сигнале Wow!

Дата получения: 15 августа 1977 года

Частота: 1420 мегагерц

Длительность: 72 секунды

Новые сигналы: Wow2 и Wow3, обнаруженные в 1978 году

Эти открытия открывают новые горизонты в изучении космоса и поисках внеземных цивилизаций.