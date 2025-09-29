Охота за НЛО выходит на новый уровень: тень Земли станет главным инструментом поиска

На протяжении десятилетий проекты SETI сканировали небо в поисках радиосигналов от иных цивилизаций. Тысячи часов наблюдений, километры антенн, оптические установки — всё это ради одного вопроса: мы одни во Вселенной или нет? Но современные исследователи предлагают сместить фокус. Что если внеземные технологии уже здесь, в нашей Солнечной системе, и нужно лишь найти их следы?

Именно эту идею развивает исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Международная команда под руководством Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета предложила инновационный способ поиска инопланетных артефактов, используя… тень Земли.

Почему это важно

Современное околоземное пространство переполнено:

более 8 тысяч активных спутников ,

миллионы фрагментов космического мусора.

Каждый отражает солнечный свет, создавая хаос на астрономических снимках. В этих условиях трудно отличить потенциальный внеземной зонд от обломка ракеты. Учёным требовался способ отсеять лишние сигналы.

Тень Земли как естественный фильтр

Каждую ночь планета отбрасывает в космос конусообразную тень. В этом пространстве нет прямого солнечного света, а значит, спутники и мусор не отражают его. Получается "чистая зона" наблюдений.

Для геостационарной орбиты (≈35 700 км) диаметр тени составляет 8-9 градусов .

Если в этой области появляется яркая вспышка или движущийся объект — это повод для особого интереса.

"В тени Земли любая вспышка света может указывать на нечто необычное", — отмечает Вильярроэль.

Сравнение методов поиска внеземных цивилизаций

Метод Принцип Сильные стороны Ограничения Радиоастрономия (SETI) Поиск искусственных сигналов Дешевле, работает с большими объёмами данных Сигналы могут быть редкими или иными по природе Оптические телескопы Анализ вспышек и лучей Высокая чувствительность Сильные помехи от спутников и мусора Метод земной тени Отсев "шумов" через природный фильтр "Чистая зона" наблюдений Ограниченное время работы (ночь)

Что показали наблюдения

Исследователи проанализировали более 200 000 изображений, сделанных телескопом Zwicky Transient Facility (ZTF) в Калифорнии.

Система автоматического поиска NEOrion выделила тысячи кандидатов:

метеоры,

самолёты,

известные астероиды.

Но один объект оказался загадкой. Он двигался гораздо быстрее, чем типичные астероиды, и не числился ни в одном каталоге. Установить его природу не удалось.

Советы шаг за шагом: как ищут "гостей"

Определяют область земной тени на нужной высоте. Фиксируют все вспышки и полосы в кадре. Сравнивают с каталогами известных объектов. Отбрасывают метеоры и самолёты. Оставляют только "необъяснимые" сигналы для дальнейшего анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать загрязнение орбиты мусором.

Последствие: ложные сигналы, неверные выводы.

Альтернатива: использовать тень Земли как фильтр.

Ошибка: полагаться только на радиосигналы.

Последствие: можно упустить материальные артефакты.

Альтернатива: комбинировать методы — радио, оптика, спектры.

Ошибка: сразу объявлять загадочный объект "инопланетным зондом".

Последствие: потеря доверия к исследованиям.

Альтернатива: сохранять строгую научную осторожность.

А что если…

…инопланетные зонды действительно могут находиться на орбитах Земли или в пределах Солнечной системы? В отличие от сигналов, которые могли бы давно угаснуть, материальные объекты способны сохраняться миллионы лет. Их обнаружение стало бы крупнейшей сенсацией в истории человечества.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы Природный фильтр от помех Ограниченное окно наблюдений Используются существующие телескопы Трудно различать редкие сигналы Возможность систематического поиска Не исключает ложные срабатывания Подходит для будущих специализированных сетей Требует больших массивов данных

FAQ

Почему именно тень Земли?

Потому что в ней отсутствует солнечное отражение от спутников и мусора.

Обнаружили ли что-то внеземное?

Нет, но найден загадочный объект без объяснения.

Что дальше?

Создаётся проект ExoProbe - сеть телескопов, которая позволит точнее измерять расстояния до необычных объектов.

Мифы и правда

Миф: все странные вспышки в небе — инопланетяне.

Правда: чаще всего это метеоры или техника.

Миф: поиск НЛО не имеет научной базы.

Правда: современные исследования опираются на строгие астрономические методы.

Миф: телескопы уже бы заметили инопланетные зонды.

Правда: "шум" от спутников мешал до появления новых фильтров.

Три интересных факта

ZTF делает снимки каждые 30 секунд и способен фиксировать миллионы объектов за ночь. Термин "тень Земли" также используется в астрономии для описания лунных затмений. Некоторые старые астрономические фотографии до 1957 года (до запуска "Спутника-1") изучаются как возможные свидетельства необычных объектов.

Исторический контекст

Первые поиски внеземных сигналов начались в 1960-х, когда проект Ozma пытался поймать радиоизлучение с ближайших звёзд. С тех пор подходы менялись, но всегда упор делался на "связь на расстоянии". Новый метод возвращает внимание к идее, что доказательства могут быть ближе — в пределах орбиты Земли.