Когда правду скрывают за сенсациями: что на самом деле обещают новости о космосе

Задумывались ли вы, почему новости о внеземной жизни часто звучат так громко и обещают невероятные открытия? Оказывается, СМИ любят приукрашивать научные данные, чтобы привлечь внимание. Международная исследовательская группа проанализировала 630 материалов, опубликованных с 1996 по 2024 год, чтобы понять, как именно СМИ освещают поиски жизни за пределами Земли.

От "лица на Марсе" до современных заголовков

Американский астроном Карл Саган в своей книге "Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме" (1996) подробно рассказал, как с 1960-х годов СМИ спекулировали на новостях об инопланетянах. Особенно яркий пример — история с "лицом на Марсе" в районе Кидония. Это природное образование, напоминающее человеческое лицо, на самом деле оказалось лишь игрой света и тени, вызванной низким разрешением камеры "Викинга-1".

Тем не менее, в 1984 году таблоид Weekly World News опубликовал сенсационную статью: "Удивительное открытие советских ученых: на Марсе обнаружены руины храмов. Космический зонд подтверждает наличие следов цивилизации, возраст которой не менее 50000 лет".

При этом это "открытие" совершили американские исследователи, а советского космического корабля, о котором шла речь, не существовало вовсе. Такая история породила множество псевдонаучных теорий, которые живы и поныне.

Как меняется подача научных данных

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало, что за последние 30 лет в публикациях СМИ превалируют спекуляции.

56,6% материалов упоминали условия, необходимые для возникновения жизни,

47,4% — говорили о её возможном существовании,

34,5% делали акцент на роли технологий,

3,3% обещали скорое обнаружение жизни вне Земли.

При этом в самих научных статьях предположения о жизни встречались лишь в 14,3% случаев, а прямые обещания обнаружения — всего в 0,5%. Пресс-релизы значительно усиливали риторику, а заголовки СМИ зачастую и вовсе искажали смысл.

Например, в исследовании системы TRAPPIST-1 ученые осторожно заявляли, что планеты "могут быть пригодны для жизни". В пресс-релизе это превратилось в "скорее всего пригодны", а The Guardian в заголовке написала: "Ученые утверждают, что две планеты в необычной звездной системе, вероятно, обитаемы".

Современные примеры и последствия

После сообщений о возможных следах фосфина в атмосфере Венеры в 2020 году заголовки СМИ говорили об обнаружении признаков жизни, хотя позже это так и не подтвердилось. Аналогично, в 2023 году BBC сообщила о "восхитительном признаке возможной жизни" на экзопланете K2-18b, несмотря на низкую статистическую значимость данных. Позже ученые предположили, что молекула диметилсульфида могла появиться из-за неправильной интерпретации.

Цитаты из новых исследований также показывают, как пресс-службы подогревают интерес публики. Один из ученых сказал о спутнике Сатурна Энцеладе: "Хотя мы не можем обнаружить жизнь, нам удалось найти источник ее питания. Он похож на магазин сладостей для микробов". Его коллега добавил: "Мы впервые подсчитали калории в инопланетном океане". В новостях The Guardian это превратилось в заголовок: "Признаки жизни за пределами Солнечной системы могут быть обнаружены в течение двух-трех лет".

Баланс между интересом и достоверностью

Авторы исследования признали, что такие громкие заголовки привлекают внимание и могут способствовать финансированию исследований. Однако они предупреждают: слишком яркие обещания часто приводят к разочарованию и подрывают доверие к науке.

Ученые призывают журналистов находить золотую середину — делать материалы интересными, но при этом точно отражать уровень научной уверенности. Иначе мы рискуем оказаться в той самой информационной "тьме", о которой писал Саган.