Жизнь во Вселенной — редкость: почему появление разумной цивилизации — это как выигрыш в лотерею

Земля остаётся единственным известным местом во Вселенной, где существует жизнь. Но в одной только нашей галактике миллиарды планет. Разве не логично предположить, что разумные цивилизации должны встречаться часто? На совместном заседании EPSC-DPS2025 был представлен новый анализ, результаты которого звучат куда осторожнее: внеземные цивилизации могут быть редчайшим явлением.

Кто провёл исследование

Работа принадлежит Мануэлю Шерфу и профессору Хельмуту Ламмеру из Института космических исследований Австрийской академии наук (Грац). Учёные проанализировали геологические процессы и состав атмосферы Земли как модель для поиска закономерностей, которые могли бы привести к развитию разумной жизни на других планетах.

Ключевые выводы

В нашей галактике может существовать лишь горстка цивилизаций.

Ближайшая к нам разумная цивилизация, если она есть, может находиться в 33 000 световых лет.

Средний возраст таких цивилизаций — сотни тысяч или даже миллионы лет.

"Внеземные разумные существа в нашей галактике, вероятно, встречаются довольно редко", — сказал Мануэль Шерф.

Почему Земля уникальна

Тектоника плит удерживает углекислый газ в недрах и стабилизирует климат. Фотосинтез снизил содержание CO₂ в атмосфере с 6% до долей процента. Рост кислорода сделал возможным развитие технологий: плавка металлов требует не менее 18% кислорода, сегодня его 21%.

Учёные подчёркивают: для возникновения цивилизации необходимы десятки условий, совпавших на Земле, и далеко не факт, что они так же часто реализуются на других планетах.

Сравнение возможных сценариев

Атмосфера планеты Время стабильной биосферы Вероятность развития разума 10% CO₂ 4,2 млрд лет Высокая 1% CO₂ 3 млрд лет Средняя Менее 1% CO₂ Менее 2 млрд лет Низкая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что наличие воды автоматически ведёт к появлению жизни.

Последствие: переоценка шансов на обнаружение цивилизаций.

Альтернатива: учитывать долгосрочную химическую и геологическую стабильность.

Ошибка: думать, что цивилизации существуют вечно.

Последствие: недооценка временного фактора.

Альтернатива: анализировать среднюю продолжительность жизни цивилизаций.

А что если?…

А что если разумная жизнь действительно появилась на десятках планет, но её представители давно исчезли? Тогда мы можем оказаться единственными активными наблюдателями в галактике.

И наоборот: если хотя бы одна цивилизация смогла просуществовать миллионы лет, её технологии могут быть настолько развиты, что мы не в состоянии их зафиксировать.

Плюсы и минусы новой теории

Плюсы Минусы Основана на реальных геологических и атмосферных данных Модель опирается только на Землю Даёт конкретные временные оценки Сильно зависит от допущений Уточняет стратегию поиска внеземных цивилизаций Не исключает полностью субъективность

FAQ

Почему именно 280 000 лет?

Это минимальное время, при котором две цивилизации могут существовать одновременно и пересечься во времени.

Может ли человечество прожить миллионы лет?

Теоретически да, если научится стабилизировать климат и избегать глобальных катастроф.

Стоит ли продолжать поиски SETI?

Да. Даже если шансы малы, открытие другой цивилизации станет величайшим прорывом науки.

Мифы и правда

Миф: жизнь в галактике должна быть повсеместной.

Правда: условия для долгосрочной биосферы крайне специфичны.

Миф: мы наверняка одни во Вселенной.

Правда: пока у нас просто недостаточно данных, чтобы утверждать это.

Миф: цивилизации сразу становятся технологическими.

Правда: на Земле на это ушло более 3 миллиардов лет.

3 интересных факта

Атмосфера Земли ещё через миллиард лет может стать непригодной для фотосинтеза. Современные технологии плавки металлов невозможны при содержании кислорода ниже 18%. Даже если SETI ничего не найдёт, это укрепит вероятность нынешней модели.

Исторический контекст

С середины XX века учёные спорят о "парадоксе Ферми": если цивилизаций много, почему мы их не видим? Новое исследование австрийских учёных предлагает один из ответов: разумные цивилизации в галактике действительно редки, и чтобы они пересеклись во времени, нужно совпадение маловероятных факторов.