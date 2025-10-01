Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
спиральная галактика NGC 2566
спиральная галактика NGC 2566
© NASA by ESA/Hubble & NASA, D. Thilker is licensed under public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:27

Жизнь во Вселенной — редкость: почему появление разумной цивилизации — это как выигрыш в лотерею

Разумные цивилизации в нашей галактике могут быть крайне редки

Земля остаётся единственным известным местом во Вселенной, где существует жизнь. Но в одной только нашей галактике миллиарды планет. Разве не логично предположить, что разумные цивилизации должны встречаться часто? На совместном заседании EPSC-DPS2025 был представлен новый анализ, результаты которого звучат куда осторожнее: внеземные цивилизации могут быть редчайшим явлением.

Кто провёл исследование

Работа принадлежит Мануэлю Шерфу и профессору Хельмуту Ламмеру из Института космических исследований Австрийской академии наук (Грац). Учёные проанализировали геологические процессы и состав атмосферы Земли как модель для поиска закономерностей, которые могли бы привести к развитию разумной жизни на других планетах.

Ключевые выводы

  • В нашей галактике может существовать лишь горстка цивилизаций.

  • Ближайшая к нам разумная цивилизация, если она есть, может находиться в 33 000 световых лет.

  • Средний возраст таких цивилизаций — сотни тысяч или даже миллионы лет.

"Внеземные разумные существа в нашей галактике, вероятно, встречаются довольно редко", — сказал Мануэль Шерф.

Почему Земля уникальна

  1. Тектоника плит удерживает углекислый газ в недрах и стабилизирует климат.

  2. Фотосинтез снизил содержание CO₂ в атмосфере с 6% до долей процента.

  3. Рост кислорода сделал возможным развитие технологий: плавка металлов требует не менее 18% кислорода, сегодня его 21%.

Учёные подчёркивают: для возникновения цивилизации необходимы десятки условий, совпавших на Земле, и далеко не факт, что они так же часто реализуются на других планетах.

Сравнение возможных сценариев

Атмосфера планеты Время стабильной биосферы Вероятность развития разума
10% CO₂ 4,2 млрд лет Высокая
1% CO₂ 3 млрд лет Средняя
Менее 1% CO₂ Менее 2 млрд лет Низкая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что наличие воды автоматически ведёт к появлению жизни.
    Последствие: переоценка шансов на обнаружение цивилизаций.
    Альтернатива: учитывать долгосрочную химическую и геологическую стабильность.

  • Ошибка: думать, что цивилизации существуют вечно.
    Последствие: недооценка временного фактора.
    Альтернатива: анализировать среднюю продолжительность жизни цивилизаций.

А что если?…

А что если разумная жизнь действительно появилась на десятках планет, но её представители давно исчезли? Тогда мы можем оказаться единственными активными наблюдателями в галактике.

И наоборот: если хотя бы одна цивилизация смогла просуществовать миллионы лет, её технологии могут быть настолько развиты, что мы не в состоянии их зафиксировать.

Плюсы и минусы новой теории

Плюсы Минусы
Основана на реальных геологических и атмосферных данных Модель опирается только на Землю
Даёт конкретные временные оценки Сильно зависит от допущений
Уточняет стратегию поиска внеземных цивилизаций Не исключает полностью субъективность

FAQ

Почему именно 280 000 лет?
Это минимальное время, при котором две цивилизации могут существовать одновременно и пересечься во времени.

Может ли человечество прожить миллионы лет?
Теоретически да, если научится стабилизировать климат и избегать глобальных катастроф.

Стоит ли продолжать поиски SETI?
Да. Даже если шансы малы, открытие другой цивилизации станет величайшим прорывом науки.

Мифы и правда

  • Миф: жизнь в галактике должна быть повсеместной.
    Правда: условия для долгосрочной биосферы крайне специфичны.

  • Миф: мы наверняка одни во Вселенной.
    Правда: пока у нас просто недостаточно данных, чтобы утверждать это.

  • Миф: цивилизации сразу становятся технологическими.
    Правда: на Земле на это ушло более 3 миллиардов лет.

3 интересных факта

  1. Атмосфера Земли ещё через миллиард лет может стать непригодной для фотосинтеза.

  2. Современные технологии плавки металлов невозможны при содержании кислорода ниже 18%.

  3. Даже если SETI ничего не найдёт, это укрепит вероятность нынешней модели.

Исторический контекст

С середины XX века учёные спорят о "парадоксе Ферми": если цивилизаций много, почему мы их не видим? Новое исследование австрийских учёных предлагает один из ответов: разумные цивилизации в галактике действительно редки, и чтобы они пересеклись во времени, нужно совпадение маловероятных факторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В древнем Гиппосе обнаружен клад византийских украшений и монет VII века сегодня в 18:41

Тайны древнего города раскрыты: почему византийцы спрятали золото на Голанских высотах

Археологи нашли клад из 97 золотых монет и украшений византийской эпохи в древнем городе Гиппос. Что скрывают сокровища VII века?

Читать полностью » В Костёнках найдены уникальные украшения возрастом 42 000 лет сегодня в 18:24

Доисторические ювелиры били рекорды: археологи обнаружили в Костёнках невиданные сокровища

В Костёнках-17 археологи нашли украшения из зубов песца и раковины ортоцераса возрастом 42 тысячи лет. Что это говорит о культуре древних людей?

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал полярное сияние на блуждающем коричневом карлике SIMP-013я сегодня в 17:35

В космосе происходит что-то странное: телескоп нашёл необычное сияние на загадочном объекте

С помощью "Джеймса Уэбба" астрономы впервые зафиксировали полярное сияние у блуждающего коричневого карлика. Что это открытие говорит о далеких мирах?

Читать полностью » Астероид 2024 YR4 представляет угрозу для лунной поверхности и орбитальных аппаратов Земли сегодня в 17:28

Астероид-убийца метит в Луну: что будет, если он долетит до цели

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. Учёные обсуждают, как предотвратить угрозу: отклонить или уничтожить? Какой вариант реален?

Читать полностью » Наблюдения за кометой 3I/ATLAS выявили несоответствие классической модели кометного ускорения сегодня в 16:29

Межзвёздная гостья нарушила все законы физики: комета без ускорения ставит астрономов в тупик

Межзвёздная комета 3I/ATLAS удивила учёных: имея хвост и кому, она почти не ускоряется. В чём секрет её поведения — масса, состав или что-то иное?

Читать полностью » Крупнейшие бассейны Луны образовались на 300 млн лет раньше предполагаемого срока сегодня в 16:12

Лунный свидетель возрастом 4,25 млрд лет раскрыл тайны ранней Солнечной системы

Анализ лунного камня из миссии "Аполлон-17" показал: Море Ясности образовалось на сотни миллионов лет раньше, чем считали. Как это меняет историю планет?

Читать полностью » Способность понимать речь в шуме связана с когнитивной нагрузкой — исследование Финляндии сегодня в 15:09

Разговоры тонут, как Wi-Fi в метро: что на самом деле мешает слышать слова

Почему одни люди легко понимают речь в шуме, а другие теряются? Учёные нашли неожиданный фактор — интеллект, а не слух.

Читать полностью » Генетическое исследование выявило 80 областей ДНК при дислексии — Хейли Маунтфорд сегодня в 14:09

Мозг читает между строк: как ДНК связано с трудностями чтения у миллионов людей

Учёные изучили ДНК 1,2 млн человек и нашли десятки новых генов, связанных с дислексией. Это открытие меняет понимание природы нейроразнообразия.

Читать полностью »

Новости
Дом

Развод и ипотека: как делится квартира и кто продолжает платить
Дом

Старые полотенца можно превратить в тряпки, коврики и подушки для животных
Дом

Посуточная или долгосрочная аренда: что выгоднее для собственника квартиры
Питомцы

Собаки часто становятся объектом мифов о своём поведении
Технологии

Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную модель с открытыми весами
Садоводство

Мучнистая роса чаще поражает огурцы и смородину в Тверской области
ПФО

В Нижегородской области осенью 2025 года призовут более 2100 человек — правительство региона
СФО

Депздрав: в Югре сохраняется дефицит офтальмологов и гастроэнтерологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet