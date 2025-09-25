Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:36

Эти масла при нагреве становятся токсичными — и только одно остаётся стабильным

Учёные подтвердили: оливковое масло выдерживает жарку при 190–210 °C

Оливковое масло — символ греческой кухни и один из самых узнаваемых продуктов Средиземноморья. Оно веками использовалось в еде — от простых овощных рагу до изысканных блюд высокой гастрономии. Однако вокруг него до сих пор существуют заблуждения: многие считают, что оно "горит" на сковороде, "не подходит для жарки" и "делает еду слишком тяжёлой". Но современные исследования показывают обратное: это масло — надёжный и полезный выбор даже при высоких температурах.

В чём суть споров

Термин "точка дымления" часто пугает. Это момент, когда масло начинает выделять устойчивый дым. Для оливкового масла первого холодного отжима он составляет от 190 до 210 °C. А оптимальная температура для жарки — 170-180 °C. Получается, что продукт прекрасно выдерживает нагрев. Более того, масла с низкой кислотностью (до 0,2%) стабильно держат даже 215 °C.

Но важен не только дым, а и то, насколько быстро формируются токсичные соединения при нагреве. В случае с оливковым маслом антиоксиданты замедляют эти процессы, что делает его более безопасным в сравнении с подсолнечным или кукурузным маслом.

Что происходит при нагреве

При жарке запускаются реакции окисления. Полиненасыщенные жиры (например, в соевом или подсолнечном масле) разрушаются особенно быстро. В них много двойных связей, и они менее устойчивы. Оливковое масло состоит в основном из мононенасыщенного олеинового кислоты, что делает его стабильнее. Кроме того, оно богато витамином Е, фитостеролами и фенолами — они работают как естественные антиоксиданты.

Сравнение масел

Параметр Экстра-вирджин оливковое Подсолнечное Кукурузное
Точка дымления 190-210 °C 160-180 °C 160-180 °C
Состав жиров 70-75% мононенасыщенных много полиненасыщенных много полиненасыщенных
Антиоксиданты Высокое содержание Низкое Низкое
Стабильность при жарке Высокая Низкая Низкая
Вкус Усиливает аромат Нейтральный Лёгкий привкус

Советы шаг за шагом

  1. Нагревайте масло до 170-180 °C, но не ждите, пока оно начнёт дымиться. Лучше используйте кулинарный термометр.

  2. Жарьте порциями, чтобы температура не падала резко.

  3. После готовки процеживайте масло от остатков пищи и храните его в стеклянной или металлической ёмкости.

  4. Повторно использовать можно до 3-4 раз без значительных изменений вкуса и безопасности.

  5. Для аромата и свежести добавляйте немного сырого оливкового масла уже в готовое блюдо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование рафинированных сoртов → теряются витамины и антиоксиданты → выбирайте экстра-вирджин.

  • Жарка на слишком высокой температуре → образование вредных альдегидов → держите диапазон 170-180 °C.

  • Многократное использование сoрняков или соевого масла → быстрая порча и токсичность → замените на оливковое.

А что если…

Что будет, если жарить на одном масле десятки раз? Учёные в Испании проводили эксперимент: 21 раз использовали одно и то же оливковое масло, и оно оставалось безопасным. Но для домашней кухни так поступать не стоит — вкус и качество неизбежно ухудшаются.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая устойчивость к нагреву Цена выше, чем у сoрняков
Сохраняет антиоксиданты Иногда вкус кажется ярким
Улучшает усвоение витаминов Требует правильного хранения
Делает еду менее жирной Подделки на рынке

FAQ

Как выбрать масло для жарки?
Берите экстра-вирджин с кислотностью ниже 0,8%. Чем ниже показатель, тем выше устойчивость к нагреву.

Сколько стоит качественное масло?
Цена выше, чем у подсолнечного, но благодаря возможности повторного использования затраты окупаются.

Что лучше: оливковое или подсолнечное?
Оливковое выигрывает по устойчивости, вкусу и пользе для здоровья. Подсолнечное дешевле, но хуже переносит жарку.

Мифы и правда

  • Миф: "Оливковое масло нельзя использовать для жарки".
    Правда: оно выдерживает 190-210 °C, что подходит для любых домашних блюд.

  • Миф: "При нагреве оно теряет ценность".
    Правда: антиоксиданты частично сохраняются, а витамины усваиваются лучше.

  • Миф: "С ним еда впитывает больше жира".
    Правда: образуется корочка, и масла впитывается меньше.

Интересные факты

  1. В Греции потребление оливкового масла в год — около 17 литров на человека, одно из самых высоких в мире.

  2. Археологи находят амфоры с маслом возрастом более 3000 лет.

  3. В античности масло использовали не только в еде, но и для освещения и ухода за телом.

Исторический контекст

  1. V век до н. э. — оливковое масло стало частью олимпийских традиций: атлетов натирали им перед соревнованиями.

  2. Средневековье — масло использовали как валюту при торговле в Средиземноморье.

  3. XXI век — оливковое масло признано основой средиземноморской диеты и внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

