Катастрофа не состоится: за 500 лет исчезло всего 102 вида — это капля в море

Последние десятилетия в СМИ и научных кругах активно обсуждали угрозу "шестого массового вымирания" — катастрофы, которая якобы уже идёт и грозит всему человечеству. Однако новое исследование показало: темпы исчезновения живых организмов не ускоряются, а снижаются.

Откуда взялась идея шестого вымирания

Учёные выделяют пять массовых вымираний в истории Земли. Самое известное — катастрофа 65 млн лет назад, унёсшая динозавров. Несколько групп биологов утверждали: в настоящее время планета переживает шестое событие. Аргументы строились на данных о сокращении популяций и исчезновении редких видов, особенно уязвимых к человеческому влиянию.

Однако критики отмечали: выводы делались без учёта прошлых закономерностей и опирались на неполные данные. Новое исследование в журнале PLOS Biology подтвердило эти сомнения.

Что показали цифры

С 1500 года исчезло лишь 102 рода, из них 90 — среди животных и 12 — у растений. Для сравнения: всего известно более 200 тысяч родов.

Исследователи установили:

среди семейств исчезло только 10, и почти все они состояли всего из одного вида;

у рыб и амфибий число вымерших родов минимально — всего 5 на тысячи существующих;

членистоногие при огромном разнообразии потеряли 11 родов.

Другими словами, реальное число вымираний несоизмеримо меньше, чем ожидалось.

Сравнение ожиданий и фактов

Показатель Идея "шестого вымирания" Новые данные Количество вымерших родов Массовое, растущее 102 рода за 500 лет Скорость исчезновения Ускоряется Замедляется Влияние на биосферу Угроза человечеству Небольшое, в основном у островных эндемиков

Самое важное открытие

Главный вывод исследования — скорость вымираний за последние сто лет упала. Особенно это заметно у наземных животных. Учёные объясняют: наиболее уязвимые островные эндемики исчезли ещё раньше, а для глобальной биосферы их роль была ограниченной.

"Цифры не показывают никакого ускорения вымирания, которое регулярно озвучивают в медиа — на деле происходит обратный процесс", — отметили авторы работы.

Советы шаг за шагом: что делать с природой

Продолжать программы по сохранению редких видов — они реально работают. Уделять внимание экосистемам за пределами островов: именно они формируют глобальную устойчивость. Поддерживать международные проекты по защите биоразнообразия — от Красной книги до природных резерватов. Избегать драматизации: вместо паники важнее точные данные и последовательные действия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: называть текущее вымирание массовым.

Последствие: ложная тревога, снижение доверия к науке.

Альтернатива: опираться на реальные темпы исчезновения.

Ошибка: сосредоточиться только на редких видах.

Последствие: упускается картина всей биосферы.

Альтернатива: изучать динамику всех групп живых организмов.

Ошибка: считать, что усилия по сохранению природы бесполезны.

Последствие: сокращение охранных программ.

Альтернатива: продолжать работу, ведь именно она помогает замедлить исчезновения.

А что если…

А что если бы шестое массовое вымирание действительно шло? Тогда человечество уже сталкивалось бы с глобальными последствиями: обвалом экосистем, крахом сельского хозяйства и риском вымирания самого человека. Но данные показывают: до этого сценария очень далеко.

Плюсы и минусы новых выводов

Плюсы Минусы Снижение тревожности в обществе Риск недооценки локальных проблем Подтверждение эффективности природоохранных мер Возможность оправдания сокращения инвестиций Более точная научная картина Трудно донести до широкой аудитории

FAQ

Сколько родов исчезло за последние 500 лет?

Только 102, при том что всего их известно более 200 тысяч.

Можно ли считать это массовым вымиранием?

Нет. Массовое вымирание подразумевает гибель значительной части биосферы, а нынешние показатели слишком малы.

Зачем продолжать охранять природу, если кризиса нет?

Потому что именно охранные меры и помогают удерживать темпы исчезновений на низком уровне.

Мифы и правда

Миф: шестое массовое вымирание уже идёт.

Правда: скорость исчезновений падает.

Миф: человечеству угрожает гибель от биосферной катастрофы.

Правда: нынешние данные не подтверждают этого.

Миф: охрана природы бесполезна.

Правда: именно она способствует снижению темпов вымирания.

3 интересных факта

Большинство исчезнувших семейств состояло всего из одного вида. Островные эндемики наиболее уязвимы и часто первыми исчезают. Вымирание родов растений встречается реже, чем у животных.

Исторический контекст

65 млн лет назад — гибель динозавров в результате падения астероида.

19-20 века — рост вымираний из-за деятельности человека.

21 век — темпы снижаются, благодаря охранным программам.