Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:11

Удивительная жизнь: как маленький кенгуру мог бы изменить наш взгляд на диких животных

Учёные обнаружили новый вид вымершего кенгуру Dorcopsoides cowpatensis

Палеонтологи совершили удивительное открытие: в Австралии обнаружены окаменелости нового вида вымершего кенгуру — Dorcopsoides cowpatensis. Этот вид относится к трибе Dorcopsini, к которой сегодня принадлежат шесть видов новогвинейских лесных валлаби.

Кто такие лесные валлаби?

Современные лесные валлаби — очаровательные существа с грустноватыми мордочками, напоминающими уиппетов. Их мощные изогнутые хвосты служат пятой конечностью при медленном передвижении, почти как у серых кенгуру, но с одной особенностью: землю касается лишь самый кончик хвоста.

"Лесные валлаби Новой Гвинеи мало изучены наукой, и для большинства из них нет точной информации, например о рационе питания и среде обитания", — отметил профессор Гэвин Прайдо из Университета Флиндерса.

Где и как жил древний вид?

Останки Dorcopsoides cowpatensis нашли в районе холма Коупат (Южная часть Северной Территории). Этот вид был меньше своих сородичей и отличался уникальным строением зубов и скелета.

В прошлом Австралия и Новая Гвинея периодически соединялись "сухопутным мостом" из-за низкого уровня моря.

"Лесные валлаби, вероятно, проникли в Новую Гвинею из Австралии около 12 миллионов лет назад и исчезли там по пока неизвестным причинам", — добавил Айзек Керр из Университета Флиндерса.

После затопления Торресова пролива популяции валлаби в Новой Гвинее оказались изолированы и избежали засуха, характерных для материка.

Чем отличалась среда обитания?

Dorcopsoides cowpatensis обладал чертами современных лесных валлаби, но жил в сухих кустарниках, редколесье и у деревьев вдоль пересыхающих водоёмов. Учёные предполагают, что он передвигался короткими прыжками, прячась в густой растительности и выходя на открытые участки за листьями, фруктами и грибами.

Ранее в Австралии уже находили два ископаемых вида:

  • Dorcopsoides buloloensis (ранний плиоцен);
  • Dorcopsoides fossilis (поздний миоцен).

