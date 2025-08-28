Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Румынская тяга
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:50

Главный секрет упругих ягодиц: что забывают даже в спортзале

Тренер Каролина Араухо назвала эффективные упражнения для роста ягодиц

Что, если самые привычные упражнения для ягодиц — вроде махов ногами или "собачек" — не дают вам того эффекта, на который вы рассчитываете? Секрет может быть в том, что в вашей тренировке слишком мало движений на разгибание бедра. А именно они способны кардинально изменить результат.

Почему разгибания бедра так важны

Бедра — одна из самых сильных мышечных групп нижней части тела. Они включаются почти во все движения: ходьбу, бег, приседания. Когда вы укрепляете бедра, автоматически подтягиваются и ягодицы, становясь не только визуально более округлыми, но и гораздо сильнее.

Тренер из Нью-Йорка Каролина Араухо отмечает:

"Я обожаю упражнения на разгибание бедра — они максимально включают ягодицы, помогают развить силу и добавляют мощности даже в базовые движения для всего тела".

Топ-6 упражнений на мощные ягодицы

Эти движения подходят как для зала, так и для домашних тренировок. Главное — техника и регулярность.

Румынская тяга со штангой

Отлично развивает заднюю поверхность бедра и ягодицы. Важно держать спину прямой и не округлять плечи. Движение строится на "отведении" таза назад.

Good morning со штангой

Кажется простым, но требует контроля. Спина прямая, колени слегка согнуты. Вставая, толкайте таз вперёд. Штанга позволяет лучше держать линию корпуса.

Ягодичный мостик со штангой

Одно из самых эффективных упражнений для роста ягодиц. Работает за счёт подъёма таза от пола до уровня, где корпус и бедра образуют прямую линию. Можно заменить штангу гантелями или гирей.

Махи гирей

Динамика и кардио в одном движении. Тут главное — мощный толчок таза вперёд, а не подъем гирей руками. Отличный вариант для развития взрывной силы.

Тяга с гантелями

Более лёгкая альтернатива классической тяге. Подходит новичкам и тем, кто тренируется дома. Контролируйте спину и не спешите.

Тяга на одной ноге

Не только прокачивает ягодицы, но и тренирует баланс. Важно не заваливаться корпусом и удерживать ось тела ровной.

Полезные советы и интересные факты

  • В румынской тяге профессиональные атлеты поднимают до 200% собственного веса, но прогрессировать можно и с небольшими нагрузками.
  • Вариации ягодичного мостика считаются одними из лучших упражнений для бодибилдеров, поскольку именно они дают "округлость" форме ягодиц.
  • Махи гирей — популярный элемент подготовки спецподразделений в США: они развивают выносливость и силу одновременно.

    Регулярно включая упражнения на разгибание бедра в свои тренировки, вы не только добьётесь визуальных изменений, но и заметно повысите общую силу и функциональность тела.

