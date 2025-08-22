Как продлить сезон огурцов до заморозков: приём, о котором забывают дачники

Большинство огородников считают, что пик сезона огурцов заканчивается в июле — и зря. При правильном уходе плети могут активно плодоносить до самых заморозков, обеспечивая вас свежими и хрустящими овощами даже в сентябре. Главное — не бросать растения на произвол судьбы в конце лета и стимулировать их "второе дыхание".

1. Обрежьте старые плети

В середине августа обязательно проведите омолаживающую обрезку:

удалите все пожелтевшие и поврежденные листья;

срежьте отплодоносившие боковые побеги;

оставьте только здоровые молодые плети (40-50 см);

в нижней части растения уберите листья до первой завязи.

Обработайте срезы толчёным углем или зелёнкой — это защитит от инфекций.

2. Запустите вторую волну подкормок

Чтобы появились новые завязи, огурцам нужно больше питания.

Каждые 10-14 дней чередуйте:

настой коровяка (1:10) + 1 ст. л. суперфосфата;

минеральное удобрение с повышенным содержанием калия;

внекорневую подкормку мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды, по листу в пасмурную погоду).

Особое внимание — калийным удобрениям: они повышают иммунитет и улучшают вкус плодов.

3. Защищайте от перепадов температуры

Погода в августе капризна — дневная жара сменяется холодными ночами. Помогут:

временное укрытие из спанбонда или плёнки (на ночь закрываем, днём приоткрываем);

мульча (5-7 см из соломы или травы) для защиты корней от резких скачков температуры.

4. Профилактика болезней

Ослабленные огурцы — лёгкая добыча для грибков. Обрабатывайте растения раз в 2 недели:

сыворотка (1:10) + 10 капель йода;

настой чеснока (200 г на 10 л воды);

биофунгицид по инструкции.

При первом же подозрении на болезнь сразу удалите поражённые листья.

5. Стимуляция новых корней

Нижние части стеблей со временем оголяются — дайте растениям "подпитку":

аккуратно окучьте плети плодородной землёй (на 10-15 см);

регулярно поливайте тёплой водой под корень, не смачивая листья вечером.

Окучивание стимулирует образование новых корней и значительно продлевает плодоношение.

Если сочетать все эти приёмы и не забывать ежедневно осматривать посадки, ваши грядки будут радовать свежими огурцами до первой прохлады. Немного внимания — и сезон можно продлить почти на месяц.