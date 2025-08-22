Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помидоры в собственном соку по-домашнему
Помидоры в собственном соку по-домашнему
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 22:04

Как продлить сезон огурцов до заморозков: приём, о котором забывают дачники

Обрезка и подкормки помогут сохранить урожай огурцов до осени

Большинство огородников считают, что пик сезона огурцов заканчивается в июле — и зря. При правильном уходе плети могут активно плодоносить до самых заморозков, обеспечивая вас свежими и хрустящими овощами даже в сентябре. Главное — не бросать растения на произвол судьбы в конце лета и стимулировать их "второе дыхание".

1. Обрежьте старые плети

В середине августа обязательно проведите омолаживающую обрезку:

  • удалите все пожелтевшие и поврежденные листья;
  • срежьте отплодоносившие боковые побеги;
  • оставьте только здоровые молодые плети (40-50 см);
  • в нижней части растения уберите листья до первой завязи.

Обработайте срезы толчёным углем или зелёнкой — это защитит от инфекций.

2. Запустите вторую волну подкормок

Чтобы появились новые завязи, огурцам нужно больше питания.

Каждые 10-14 дней чередуйте:

  • настой коровяка (1:10) + 1 ст. л. суперфосфата;
  • минеральное удобрение с повышенным содержанием калия;
  • внекорневую подкормку мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды, по листу в пасмурную погоду).

Особое внимание — калийным удобрениям: они повышают иммунитет и улучшают вкус плодов.

3. Защищайте от перепадов температуры

Погода в августе капризна — дневная жара сменяется холодными ночами. Помогут:

временное укрытие из спанбонда или плёнки (на ночь закрываем, днём приоткрываем);
мульча (5-7 см из соломы или травы) для защиты корней от резких скачков температуры.

4. Профилактика болезней

Ослабленные огурцы — лёгкая добыча для грибков. Обрабатывайте растения раз в 2 недели:

  • сыворотка (1:10) + 10 капель йода;
  • настой чеснока (200 г на 10 л воды);
  • биофунгицид по инструкции.

При первом же подозрении на болезнь сразу удалите поражённые листья.

5. Стимуляция новых корней

Нижние части стеблей со временем оголяются — дайте растениям "подпитку":

  • аккуратно окучьте плети плодородной землёй (на 10-15 см);
  • регулярно поливайте тёплой водой под корень, не смачивая листья вечером.

Окучивание стимулирует образование новых корней и значительно продлевает плодоношение.

Если сочетать все эти приёмы и не забывать ежедневно осматривать посадки, ваши грядки будут радовать свежими огурцами до первой прохлады. Немного внимания — и сезон можно продлить почти на месяц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обрезаем клематис правильно: простые шаги для пышного цветения до осени сегодня в 14:11

Второй шанс для клематиса: обрезка после цветения, чтобы любоваться красотой до поздней осени

Узнайте, как правильная обрезка клематиса, подкормка и уход стимулируют повторное цветение и продлевают красоту лианы до самой осени. Простые советы для роскошного сада.

Читать полностью » Запах корицы, камфоры и бузины помогает отпугнуть полёвок с участка сегодня в 13:31

Маленький враг большого урожая: полёвки превращают сад в поле битвы всего за неделю

Полёвки атакуют ваш сад? Узнайте, как эффективно и безопасно отпугнуть грызунов с помощью домашних средств. Защитите свой урожай натуральными способами!

Читать полностью » Что делать, если перец не краснеет: советы агрономов и народные методы сегодня в 13:11

Ваш перец позеленел от зависти: 5 способов получить красный урожай

Узнайте, почему перец не краснеет и как это исправить! Секреты подкормки, полива и выбора сорта перца для богатого урожая. Советы для садоводов.

Читать полностью » Толстянка в фэн-шуй символизирует богатство и удачу в доме сегодня в 12:20

Этот сладкий секрет преобразит толстянку: одна ложка и ваше денежное дерево расцветёт

Узнайте секрет опытных цветоводов: зачем добавлять немного сахара в почву толстянки (денежного дерева). Раскрываем пользу и правила подкормки для роста.

Читать полностью » Секреты опытных садоводов: как правильно определить время сбора урожая сегодня в 12:01

Зрелость – ключ к долголетию овощей: когда на самом деле нужно собирать урожай, чтобы он не испортился

Чтобы урожай овощей сохранился до весны, важно правильно определить время сбора. Узнайте о фазах зрелости, погодных условиях и лучших моментах для уборки.

Читать полностью » Кизильник и спирея лучше всего держат форму в топиари-формах Алтая сегодня в 11:13

Фигуры, которые не ломает ни снег, ни ветер: топиари на Алтае выглядят как вечные статуи

Ландшафтные фигуры, которые не поплывут в метели Алтая: какие кустарники выбрать, когда стричь и что сделать осенью, чтобы формы держались круглый год.

Читать полностью » Колорадский жук свирепствует на баклажанах: 3 способа спасти урожай сегодня в 11:01

Жук-захватчик на баклажанах: три шага к победе – не дайте вредителю испортить урожай

Колорадский жук – кошмар для баклажанов! Узнайте, как защитить свой урожай от прожорливых вредителей. Эффективные методы борьбы и профилактика!

Читать полностью » Пергола в зоне отдыха в Татарстане: как сделать, чтобы служила и радовала весь сезон сегодня в 10:42

Один раз потратился — и на годы вперёд: как сэкономить на уходе за перголой в Татарстане

Пергола под татарстанский климат: тень в жару, уют до октября и стойки, которые не поведёт весной. Разбираем материалы, шаги и один ключевой лайфхак.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Что делать, если инспектор ГАИ требует выйти из машины: разъяснения юристов
Авто и мото

Автомобили, которые реже останавливают инспекторы ГАИ: статистика и рекомендации
Туризм

Отельеры пожаловались на нехватку времени для самооценки из-за туристического сезона
Красота и здоровье

Рак головы и шеи: курение и алкоголь увеличивают риски — важность ранней диагностики, по мнению онколога
Еда

Специалист предупредил о нагрузке на поджелудочную при переедании арбуза
Еда

Диетолог объяснила, почему морская и гималайская соль не дают пользы организму
Еда

Эндокринолог Марченко: краткосрочные диеты с жёсткими ограничениями опасны для здоровья
Питомцы

Голубев: собаки способны смотреть телевизор и распознавать изображение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru