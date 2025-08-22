Как продлить сезон огурцов до заморозков: приём, о котором забывают дачники
Большинство огородников считают, что пик сезона огурцов заканчивается в июле — и зря. При правильном уходе плети могут активно плодоносить до самых заморозков, обеспечивая вас свежими и хрустящими овощами даже в сентябре. Главное — не бросать растения на произвол судьбы в конце лета и стимулировать их "второе дыхание".
1. Обрежьте старые плети
В середине августа обязательно проведите омолаживающую обрезку:
- удалите все пожелтевшие и поврежденные листья;
- срежьте отплодоносившие боковые побеги;
- оставьте только здоровые молодые плети (40-50 см);
- в нижней части растения уберите листья до первой завязи.
Обработайте срезы толчёным углем или зелёнкой — это защитит от инфекций.
2. Запустите вторую волну подкормок
Чтобы появились новые завязи, огурцам нужно больше питания.
Каждые 10-14 дней чередуйте:
- настой коровяка (1:10) + 1 ст. л. суперфосфата;
- минеральное удобрение с повышенным содержанием калия;
- внекорневую подкормку мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды, по листу в пасмурную погоду).
Особое внимание — калийным удобрениям: они повышают иммунитет и улучшают вкус плодов.
3. Защищайте от перепадов температуры
Погода в августе капризна — дневная жара сменяется холодными ночами. Помогут:
временное укрытие из спанбонда или плёнки (на ночь закрываем, днём приоткрываем);
мульча (5-7 см из соломы или травы) для защиты корней от резких скачков температуры.
4. Профилактика болезней
Ослабленные огурцы — лёгкая добыча для грибков. Обрабатывайте растения раз в 2 недели:
- сыворотка (1:10) + 10 капель йода;
- настой чеснока (200 г на 10 л воды);
- биофунгицид по инструкции.
При первом же подозрении на болезнь сразу удалите поражённые листья.
5. Стимуляция новых корней
Нижние части стеблей со временем оголяются — дайте растениям "подпитку":
- аккуратно окучьте плети плодородной землёй (на 10-15 см);
- регулярно поливайте тёплой водой под корень, не смачивая листья вечером.
Окучивание стимулирует образование новых корней и значительно продлевает плодоношение.
Если сочетать все эти приёмы и не забывать ежедневно осматривать посадки, ваши грядки будут радовать свежими огурцами до первой прохлады. Немного внимания — и сезон можно продлить почти на месяц.
