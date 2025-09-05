Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Загар и тан-линии
Загар и тан-линии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:16

Летний загар не обязан исчезать: как сохранить сияющую кожу до октября

Дерматологи: увлажнение и питание помогают сохранить загар после лета

Лето уходит, а вместе с ним постепенно исчезает и золотистый загар, который делает кожу сияющей и ухоженной. Однако сохранить этот эффект можно, если уделить внимание уходу и привычкам, которые поддержат цвет и здоровье кожи ещё долго после отпусков. Правильное увлажнение, мягкий пилинг и грамотное питание помогут продлить эффект солнца и удержать тёплый оттенок кожи до самой осени.

Увлажнение — основа сияющего загара

Под воздействием солнца кожа теряет влагу и становится более сухой. Чтобы избежать шелушения и тусклости, важно использовать питательные и насыщенные средства для восстановления водного баланса. Кремы и лосьоны с алоэ, гиалуроновой кислотой или маслом ши не только смягчают кожу, но и помогают сохранить её эластичность. Ежедневное увлажнение после душа — это базовый ритуал, который продлевает жизнь летнему загару.

Пилинг без риска для загара

Многие опасаются скрабов, думая, что они смоют загар, но это миф. На самом деле лёгкий пилинг помогает удалить ороговевшие клетки, благодаря чему цвет кожи выглядит ярче и ровнее. Достаточно проводить процедуру 1-2 раза в неделю, выбирая мягкие средства с мелкими абразивными частичками или энзимные пилинги. Такой уход улучшает впитываемость кремов и масел, а значит, кожа дольше сохранит ровный и красивый оттенок.

Поддержка автозагаром и бронзирующими средствами

Когда естественный загар постепенно тускнеет, на помощь приходят косметические продукты. Современные лосьоны-автозагары или капли, которые можно смешивать с обычным кремом, позволяют постепенно усиливать оттенок без резких переходов и пятен. Для особых случаев можно использовать масла или кремы с лёгким шиммером: они подчёркивают уже имеющийся загар и придают коже праздничное сияние. Особенно эффектно такие средства смотрятся на руках и ногах в первые прохладные дни осени.

Влияние питания на цвет кожи

То, что мы едим, напрямую отражается на внешнем виде кожи. Чтобы поддержать выработку меланина, стоит включить в рацион продукты, богатые бета-каротином: морковь, тыкву, сладкий картофель, абрикосы. Они не только помогают сохранить оттенок кожи, но и укрепляют её защитные функции. Орехи и рыба, содержащие полезные жирные кислоты, поддерживают мягкость и упругость кожи, что тоже продлевает сияние загара.

Образ жизни и здоровые привычки

Даже самые лучшие кремы не помогут, если игнорировать режим сна и злоупотреблять алкоголем. Недостаток отдыха делает кожу бледной и уставшей, а спиртное обезвоживает её. Чтобы продлить свежесть и сияние после лета, важно высыпаться, пить достаточно воды и избегать стрессов. Тогда загар будет выглядеть не только дольше, но и естественнее.

Как сохранить летнее настроение

Осенью кожа требует особого внимания: сухой воздух и перепады температур делают её более чувствительной. Чтобы сохранить ощущение тепла и легкости, можно комбинировать увлажняющий уход с маслами и бронзирующими средствами, а в рацион включить больше сезонных овощей и фруктов. Такой комплексный подход помогает удержать не только цвет кожи, но и общее ощущение продления лета.

В итоге сохранить летний загар дольше, чем кажется возможным, вполне реально. Для этого нужно лишь немного заботы, внимания к собственному телу и желание продлить настроение солнечных дней.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эндокринолог рассказала, как сон и стресс повышают риск диабета сегодня в 22:28

Каждый день риска: какие привычки незаметно подталкивают к диабету

Какие привычки незаметно подталкивают к диабету второго типа и как простые изменения образа жизни помогают снизить риск тяжёлого заболевания

Читать полностью » Гинеколог Казер предупредила об опасностях чрезмерного секса 04.09.2025 в 23:36

Оргазм с побочками: чем грозит избыток интимной близости

Гинеколог Стефани Казер объяснила, чем опасен избыток секса: от мышечных спазмов и инфекций до травм гениталий. Норма у каждого индивидуальна.

Читать полностью » Эксперты развеяли популярные мифы о здоровье кишечника и питании вчера в 22:29

Чудо-детокс? На самом деле кишечник чистит себя сам

Мифы о здоровье кишечника кажутся безобидными, но на деле могут ухудшить самочувствие. Разбираем популярные заблуждения вместе с врачами и диетологами.

Читать полностью » Ортодонт Барагунова: сахар не разрушает зубы напрямую 04.09.2025 в 22:28

Виноват не сахар: кто на самом деле портит зубную эмаль

Ортодонт развеяла миф: сладости сами по себе не разрушают зубы. Опасность в кислотах, которые образуются, если не чистить зубы правильно и регулярно.

Читать полностью » Кардиолог назвала шесть шагов для профилактики инфаркта и инсульта вчера в 22:16

Инфаркт и инсульт не приходят внезапно: врач назвала шесть шагов для спасения сердца

Какие шесть простых шагов помогут выявить скрытые риски и предотвратить до 70 процентов инфарктов и инсультов объяснила кардиолог Ирина Васильева

Читать полностью » Лейтон Денни назвал глубокий красный и бронзовый металлик ключевыми трендами педикюра 2025 года вчера в 22:14

Осенний педикюр больше не про классику: неожиданные оттенки в тренде

Осень – время обновления. Даже если сандалии отправлены на полку, педикюр остаётся важной частью ухода. Следуйте трендам осени 2025 и выберите один из 7 актуальных оттенков: от шоколадного до глянцевого черного.

Читать полностью » Пользователи соцсетей рассказали о самых нелепых правилах своих родителей вчера в 22:11

Никаких носков после шести: самые странные правила родителей

Пользователи Reddit рассказали о самых странных родительских правилах — от запрета носить носки вечером до строгого табу на туалет во время вечеринок.

Читать полностью » Исследователи назвали пользу и риски сплетен для социальных связей человека вчера в 22:08

От кофе-брейка до психотерапии: зачем мы на самом деле сплетничаем

Учёные нашли в сплетнях неожиданные плюсы: они укрепляют социальные связи и помогают регулировать поведение в группе. Но не всё так безоблачно.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters
Красота и здоровье

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой
Еда

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Еда

Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания
Авто и мото

Porsche представит обновлённый 911 Turbo поколения 992.2 на онлайн-презентации
Дом

Эксперты объяснили, что масло в унитазе задерживает запахи, но мешает работе септика
Красота и здоровье

Проблемы в интимной жизни входят в признаки измены — психолог Валадао
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet