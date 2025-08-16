Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:57

Секреты поздней клубники: как продлить сбор ягод до октября и даже ноября

Агрономы рассказали, как вырастить клубнику, плодоносящую до ноября

Представьте себе: за окном уже сентябрь, листья начинают желтеть, а на вашей грядке по-прежнему краснеют свежие, ароматные ягоды клубники. Кажется фантастикой? На самом деле, продлить сезон сбора клубники до самой осени — вполне реально, если подойти к делу с умом и заранее продумать стратегию ухода за растениями.

Многие садоводы ошибочно считают, что клубника — исключительно летняя ягода, а после августа о ней можно забыть до следующего года. Но современные сорта, грамотное планирование посадок и немного терпения помогут вам наслаждаться сладкими ягодами до поздней осени, а иногда и в начале зимы.

Почему стоит продлевать сезон

Во-первых, это экономия: меньше зависимость от цен на рынке, больше собственных полезных ягод без химии. Во-вторых, свежая клубника в сентябре или октябре — это маленький праздник, который согревает, когда на улице холодает. И, наконец, продление плодоношения — отличный способ максимально использовать труд, вложенный в посадку и уход.

5 приёмов, которые работают

1. Подберите "ягодный микс"

Чтобы клубника радовала вас как можно дольше, не ограничивайтесь одним сортом. Идеальный вариант — посадить три группы:

  • Июньские сорта - дают щедрый, но разовый урожай в начале лета. Примеры: Earliglow, Honeoye, Surecrop.
  • Нейтральнодневные - плодоносят волнами всё лето и осень. Отличные варианты: "Эви 2", "Тоскана", "Портола".
  • Вечноплодоносящие - радуют дважды: в начале лета и в начале осени. Попробуйте "Альбион", "Маллинг Опал", "Озарк Бьюти".

Сочетание этих групп даст "перекрытие" сроков созревания и обеспечит постоянный поток ягод.

2. Создайте правильные условия

Клубника любит солнце и лёгкую, слабокислую почву с хорошим дренажем. Перед посадкой стоит проверить pH и, при необходимости, улучшить почву компостом.

Для продления сезона подойдут:

  • мини-теплицы и холодные парники;
  • низкие туннели для защиты от дождя и холода;
  • мульча для сохранения влаги и защиты корней.

Тёплый и сухой микроклимат под укрытием не только ускоряет созревание, но и снижает риск болезней.

3. Удаляйте первые цветы

Совет, который кажется странным: в первый сезон обрывайте первые бутоны. Это позволит растению направить силы на формирование мощной корневой системы, а не на ранние ягоды. В итоге в дальнейшем вы получите более обильное и продолжительное плодоношение.

4. Полив и борьба с сорняками

Корни клубники расположены неглубоко, поэтому ей нужен регулярный полив, особенно в жару.

  • В контейнерах и подвесных кашпо поливайте ежедневно.
  • На грядках используйте капельный полив или толстый слой мульчи.

Сорняки — главный конкурент за влагу и питательные вещества. Удаляйте их с весны и не давайте им разрастаться.

5. Правильный сбор и хранение

Собирать ягоды лучше утром, когда они прохладные, но уже сухие. Спелая клубника должна быть равномерно красной и блестящей. Перезревшие ягоды теряют вкус и быстрее портятся.

Для хранения:

  • в холодильнике — до 3 дней;
  • заморозка — идеальный вариант для зимних десертов;
  • переработка в джемы и варенье.

Интересный факт: при правильном выборе сортов и укрытии, в южных регионах России клубнику можно собирать вплоть до ноября.

Продлить сезон сбора клубники — задача, которая требует немного больше заботы, чем обычное летнее выращивание, но результат того стоит. Главное — подобрать подходящие сорта, создать комфортные условия, вовремя ухаживать за растениями и не забывать, что каждая мелочь (от обрывания цветов до защиты от вредителей) играет роль.

