Они не работают: пять "полезных" лайфхаков для водителей, которые приведут к лишним тратам

Лайфхаки призваны облегчать жизнь автовладельцу, но на практике часто бывает наоборот. Портал YourMechanic собрал несколько "полезных" советов, которые не помогут сэкономить, а наоборот — навредят и ввергнут водителя в лишние расходы.
Менять масло чаще, чем в инструкции
Есть мнение, что двигатель прослужит дольше, если менять масло чаще, чем указывает производитель. Однако это миф. В состав масла входят компоненты, препятствующие окислению, и они действуют на протяжении всего срока эксплуатации. Недаром у многих современных авто интервал между заменами даже увеличен.
Более частая замена масла возможна для автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, например, такси — у них мотор часто работает на холостых оборотах и на малом ходу.
Заправляться в холодную погоду
Топливо на холоде сжимается, за счёт этого количество бензина в одном литре увеличивается. Однако заправка в холодную погоду не поможет вам сэкономить, так как на АЗС бензин хранится в подземных баках, где поддерживается постоянная температура.
Менять сразу две или все четыре шины
В целях безопасности шины справа и слева должны быть одинаковыми, но если одна повреждена, не торопитесь менять и вторую или весь комплект. Есть два случая, когда допускается замена только испорченной шины:
- старый комплект износился не более, чем на 50%,
- марка, размер и рисунок протектора шины, на которую заменили повреждённую, совпадает с остальными.
Заменять трансмиссионную жидкость каждые 50 тысяч км
Трансмиссионная жидкость может служить почти бессрочно, так как она не соприкасается с раскалёнными стенками камеры сгорания. К тому же на многих моделях коробка передач герметично закрыта и открыть её без помощи автомехаников на СТО не получится. Сроки и возможность самостоятельной замены жидкости обычно прописаны в инструкции.
Мыть машину гелем для посуды
Бытовая химия дешевле специальной автомобильной, однако эта экономия часто выходит владельцу боком: средства могут повредить защитный воск и ускорить коррозию кузова.
Фото: Freepik.
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