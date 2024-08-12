На форуме "Армия-2024" представили новый комплекс "Ланцет-Э", и оценили его более чем в тысячу комплексов

Комплекс "Ланцет-Э" показал высокую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей, включая бронетехнику, укрепления и надводные цели. Благодаря этому, он имеет большой экспортный потенциал. Об этом заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Кроме того, "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам сотрудничество в формате лицензионного и совместного производства продукции на территории заказчика в рамках технологического партнерства.
Компания также успешно продвигает на рынок управляемый боеприпас "Куб-Э" и разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Орион-Э", которые пользуются высоким спросом у иностранных партнеров.
Комплекс "Ланцет-Э" - это экспортный аналог носителя управляемых боеприпасов "Ланцет", который уже зарекомендовал себя в реальных боевых действиях. В состав комплекса входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" с различными характеристиками.
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