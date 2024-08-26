Экспорт российского зерна в КНР существенно увеличился в июле

В июле текущего года поставки пшеницы из России в Китай существенно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным китайской статистики, проанализированным РИА Новости, объем поставок пшеницы достиг 35,9 тысяч тонн, что соответствует 9,4 миллиона долларов.

Это в 5,5 раз больше, чем в июле прошлого года по объему и в 5,4 раза по стоимости.

По сравнению с предыдущим месяцем, рост объемов поставок пшеницы составил 44,7%, а стоимости - 46,9%.

За первые семь месяцев года Китай импортировал из России пшеницы на сумму 48,2 миллиона долларов, что в 7,6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В 2022 году суммарный объем поставок пшеницы из России в Китай составил всего 34,7 миллиона долларов.

В июле общий объем импорта пшеницы в Китай достиг 240,7 миллиона долларов, при этом доля России в нем составила около 4% (9,4 миллиона долларов). Основными поставщиками пшеницы в Китай в этом месяце стали США (40%, или 96,7 миллиона долларов), Канада (29%, или 69,5 миллиона долларов), Австралия (19%, или 45,4 миллиона долларов) и Казахстан (8%, или 19,7 миллиона долларов).

Помимо пшеницы, в июле наблюдался рост поставок других видов зерновых из России в Китай. Так, поставки ячменя увеличились более чем вдвое по сравнению с июлем прошлого года, достигнув 54,3 тысяч тонн на сумму 12,4 миллиона долларов. Импорт овса вырос более чем на четверть, до 11,7 тысяч тонн, и на две трети в денежном эквиваленте, до 12,4 миллиона долларов. Поставки гречки увеличились почти на треть, до 23,5 тысяч тонн, однако стоимость поставок снизилась на 4%, до 7,5 миллиона долларов.

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